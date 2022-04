Saarikon esittelemä kuva näyttää, kuinka rajusti valtio velkaantuu

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) painotti velan ison mittakaavan selittyvän Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamilla menotarpeilla. Hallitus ottaa Saarikon mukaan tänä ja ensi vuonna kaksi miljardia lisää velkaa riihessä tehtyjen päätösten vuoksi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi, että hallitus on tehnyt päätöksiä ”vakavassa ja sumuisessa tilanteessa”.

Hallitus ottaa tänä ja ensi vuonna noin kaksi miljardia lisää velkaa Ukrainan sotaan liittyvien menojen vuoksi, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi kehysriihen tiedotustilaisuudessa tiistai-iltana.

– Valtaosa kohdistuu puolustusmenoihin, merkittävä osa rajaturvallisuuteen ja erittäin ison siivun varaamme pakolaiskysymyksen hoitamiseen. Satojen miljoonien euron siivu kohdistuu energiaomavaraisuuden ja fossiilikytkennän katkomiseen. Olen aivan vakuuttunut siitä, että joka ikinen päätös on välttämätön, Saarikko painotti.

Tämän vuoden talousarvio on jo valmiiksi 7,6 miljardia euroa alijäämäinen.

Saarikko esitteli tiedotustilaisuudessa ”miinusmerkkisten lukujen sarjan”, jossa kuvattiin valtion budjettitalouden tasapainoa vuosituhannen vaihteesta alkaen.

Taulukosta käy ilmi, että alijäämäisiä budjetteja on tehty vuodesta 2009 alkaen. Tulot ja menot eivät tule olemaan lähivuosinakaan tasapainossa.

– Tämän julkisen talouden ennusteen ja suunnitelman pohjalta, joka hallituksessa on tänään hyväksytty, velkataso tulee asettumaan tuleviksi vuosiksi noin seitsemän miljardin mittakaavaan, Saarikko hahmotteli.

Saarikko korosti, että velan iso mittakaava lähivuosina selittyy Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamilla menotarpeilla.

– Ilman niitä olisimme toisenlaisella velkauralla.

Hallitus päätti jo vuosi sitten, että budjettikehys ylitetään 900 miljoonalla tänä vuonna ja ensi vuonna 500 miljoonalla. Samalla hallitus päätti 370 miljoonan pysyvistä säästöistä.

Nyt hallitus päätti poikkeuslausekkeesta, jonka nojalla Ukrainan sotaan liittyvät menot katetaan kehyksen ulkopuolelta.

Puolustusvoimille kohdennetaan seuraavan neljän vuoden aikana noin kaksi miljardia euroa.

Rajavartiolaitoksen uusien valvontalentokoneiden hankintaan varaudutaan 163 miljoonalla.

Kyberturvallisuuden parantamiseen lisätään tälle vuodelle 32 miljoonaa euroa ja ensi vuodelle 53 miljoonaa euroa.

Myös ukrainalaispakolaisiin liittyvät menot katetaan kehyksen ulkopuolelta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) mainitsi, että ukrainalaispakolaisiin liittyviin kustannuksiin varataan ensi vuodelle 780 miljoonaa euroa.

Taustalla on arvio siitä, että 60 000 ukrainalaista hakee Suomesta tilapäistä suojelua ja kuusi tuhatta ukrainalaista hakee turvapaikkaa.

Tähän mennessä noin 16 000 ukrainalaista on hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua.

Saarikko sanoi, että talous on ollut hyvällä uralla ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Esimerkiksi työllisyysaste on noussut lähelle 75 prosenttia ja talouskasvu on ollut ripeää, Saarikko mainitsi.

Nyt epävarmuus näkyy inflaationa ja korkojen nousuna.

– Koronan vaikutukset talouteen olivat verrattain tilapäisiä, sen sijaan sodan vaikutus lienee pysyvä.

Saarikko arvioi, että jos energiariippuvuussuhteet Venäjään päädytään katkaisemaan nopealla aikataululla, sillä on ”erittäin järisyttävät vaikutukset myös talouden näkökulmasta”.

– Tähänkin me varaudumme, Suomi on kaikkeen tähän valmis.

Talouden tulisi kasvaa Saarikon mukaan reilut kaksi prosenttia vuodessa, jotta hyvinvointiyhteiskuntaa voitaisiin ylläpitää.

Kasvua pyritään vauhdittamaan satsauksilla tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, joihin panostetaan julkista rahaa 350 miljoonaa euroa.

Suurin mahdollisuus kasvulle löytyy Saarikon mukaan energiaomavaraisuuden kehittämisestä.

– Me uudistamme taloutta, me varaudumme suomalaisten turvaksi ja kyllä, me myös pärjäämme, Saarikko vakuutti.