tiistai oli Euroopassa diplomaattisesti historiallisen vaiherikas päivä. Venäjän alati raaistuvat otteet Ukrainassa ja maata koskevat, yhä kovenevat syytökset sotarikoksista saivat lukuisat EU-maat ryhtymään järeisiin diplomaattisiin toimenpiteisiin.

Tähän mennessä noin kymmenkunta Euroopan unionin jäsenmaata on ilmoittanut karkottavansa venäläisiä diplomaatteja maasta. Maiden joukossa on suurten EU-maiden kuten Ranskan ja Saksan lisäksi myös Baltian maat, Italia, Espanja sekä Ruotsi ja Tanska. Liettua ilmoitti antavansa lähtöpassit myös Venäjän suurlähettiläälle.

Suomen ulkoministeriö oli ensin suunnitelmistaan vaitonainen, mutta ilmoitti kolmen maissa iltapäivällä IS:lle valmistelevansa venäläisdiplomaattien karkotusta. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ennätti myös Twitterissä vaatimaan venäläisdiplomaattien karkottamista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi asiaa lyhytsanaisesti tiistaina päivällä kesken hallituksen kehysriihineuvottelujen.

– Tämä on kysymys, josta me joudumme varmasti käymään keskustelua.

Useat EU-maat kertoivat ryhtyneensä karkotustoimenpiteisiin sen jälkeen, kun sunnuntaina Butshan kaupungista paljastui siviilien joukkohauta.

Ilta-Sanomien haastattelema Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clerc pitää karkotusten sumaa poikkeuksellisena.

– Näin laajamittainen karkotus on poikkeuksellinen, muttei ennenkuulumatonta. Maaliskuussa 2018 esimerkiksi, Sergei Skripalin myrkyttämisen jälkeen, Venäjä ja länsimaat karkottivat ristiin lähes 300 diplomaattia.

Diplomaatin karkottaminen on aina vakava kurinpidollinen toimenpide, hän muistuttaa.

– Mutta yleensä ne ovat yksittäistapauksia. Ne liittyvät useimmiten siihen, että joku diplomaatti on syyllistynyt laittomuuksiin tai rikkonut diplomaateille asetettuja kansainvälisiä sopimuksia.

– Tällainen ele on myös vastavuoroinen. Usein myös karkotettavan diplomaatin lähettäjämaa luopuu karkottavan maan diplomaatista.

Toisin sanoen: jos Suomi karkottaa venäläisen diplomaatin, antaa Venäjä osaltaan lähtöpassit myös jollekin Suomen lähetystössä työskentelevälle henkilölle.

Massakarkotukset liittyvät Clercin mukaan useimmiten sodan kaltaisiin kriiseihin, mutta silloinkin ne rajoittuvat vain sotaa käyviin osapuoliin.

– Kumpikin sotaa käyvä maa karkottaa toisen maan diplomaatit. Nythän näin ei ole, vaan nimenomaan sodan ulkopuoliset tahot karkottavat sotaa käyvän maan edustajat. Näkisin, että nyt on kyseessä lukuisten EU-maiden yhteinen mielenosoituksellinen ele. Tässä halutaan rangaista Venäjää mahdollisimman monella tapaa.

Laajamittaiset karkotukset eivät kuitenkaan ole ongelmattomia myöskään karkottajamaille, muistuttaa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Johanna Ketola.

– Diplomaatit ovat perinteisesti viestinvälittäjiä. Heidän tehtävänsä liittyy Wienin diplomaattisuhteita koskevaan yleissopimukseen, joka takaa heille oikeuden hoitaa virkatehtävää ilman isäntämaan erityisiä vaatimuksia. Pelkona on se, että pahentuessaan tällainen tilanne kaventaa maiden välisiä vuorovaikutuksen keinoja entisestään.

– Etenkin suurlähettilään erottaminen on sellainen ele, jonka jälkeen diplomatiasuhteiden uudelleenrakentaminen voi olla hyvin vaikeaa.

Louis Clerc näkee saman riskin, mutta lisää, että EU:n jäsenmaiden kynnys karkottaa diplomaatteja saattaa olla matalampi. Unionitason vuorovaikutus ei kuitenkaan ole katoamassa.

– Esimerkiksi Liettua kyllä tietää, että se pystyy jatkossa ylläpitämään diplomatiasuhteitaan Venäjään Brysselin kautta. Tältä osin suurlähettilään potkut eivät ehkä ole niin dramaattinen veto.

Tutkijat arvelevatkin, että alkuviikosta nähdyt massalähtöpassit ovat EU:lta symbolinen poliittinen viesti.

– EU:lla on lisääntyvää painetta näyttäytyä yhtenäisenä ja tehdä yhdenmukaisia toimenpiteitä, eli kyseessä on tietynlainen solidaarisuuden osoitus, Ketola analysoi.

Mitenkään mielivaltaisia eri jäsenmaiden tekemät päätökset eivät ole.

– Ei siellä kukaan katso listaa aakkosjärjestyksessä ja päätä, että nämä viisi nimeä rajataan pois, Johanna Ketola huomauttaa.

– Varmasti jokaisen maan turvallisuuspalvelulla on käytössään jonkinlaiset listat ja profiilit heillä oleskelevista muiden maiden virkahenkilöistä. Niiden avulla voi olla mahdollista katsoa, kuka on potentiaalinen turvallisuusriski, ja päättää karkottamisesta sitten tätä kautta.

Tanskan ulkoministeri Jeppe Kofod kertoi tiistaina, että maa karkottaa 15 diplomaattia vakoilusta epäiltyinä.

– Venäjän kanssa on tältä osin kyllä ollut ongelmia ennenkin, eli Venäjällä on ollut vakoilijoita peitetehtävissä ympäri Eurooppaa, Clerc myöntää.

Esimerkiksi Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on arvioinut, että noin joka kolmas Ruotsissa toimiva venäläisdiplomaatti on todellisuudessa tiedustelu-upseeri.

– Pitää kuitenkin muistaa, että diplomaatin työhön kuuluu tiedon hankinta. Se on osa heidän normaalia työnkuvaansa. Diplomaatteja koskevat kansainväliset säännöt kuitenkin edellyttävät, että tiedonhankinnan tulee olla julkista. Vakoilu on siis kielletty.

Tästä huolimatta diplomatian varjolla tapahtuva vakoilu on pikemminkin julkinen salaisuus kuin mikään poikkeus.

– Kyllähän kaikki maat tätä tekevät, ja usein myös isäntämailla on tiedossa, millä asialla kukin virkahenkilö heillä oleskelee. Ukrainan sodan kaltaiset kriisit tarjoavat sitten osaltaan mahdollisuuden hankkiutua näistä vakoojista eroon.

Myös Suomi on vuosien saatossa antanut kenkää kymmenille venäläisille diplomaateiksi naamioituneille vakoojille. Helsingin Sanomat kertoi vuonna 2018, että normaalitilanteessa Suomi karkottaa 1–2 venäläistä vuodessa epäiltynä laittomasta tiedonhankinnasta.

Useimmiten se kuitenkin tapahtuu julkisuudelta piilossa.

– Suomessa venäläisdiplomaattien karkottaminen on perinteisesti ollut aika herkkä aihe, Ketola muistuttaa.

Nytkin ulkoministeriö on pysynyt hyvin niukkasanaisena mahdollisista toimenpiteistä. Ulkoministeri Pekka Haavisto on ministeriön mukaan matkoilla, joten hän ei ole toistaiseksi asiaa medialle kommentoinut. Ministeriön esikunnasta on vahvistettu, että karkotustoimia valmistellaan.

Ketola näkee, että tämä on ”ehkä paras vastaus, mitä suomalaiset poliitikot voivat tällä hetkellä antaa”.

– Julkisuuden paine on selvästi lisännyt liipasinherkkyyttä tässä asiassa myös Suomessa. Tanskan ja Ruotsin päätökset ovat osaltaan pakottaneet Suomea reagoimaan.