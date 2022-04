Pitääkö veronmaksajan olla huolissaan kehysriihen isoista ylityksistä? ”Huolissani olen tulevista vaalikausista”

Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen olisi kaivannut kehysriihen lisäsatsauksien vastapainoksi enemmän säästöjä.

Ensi vuosi mennään verotuksessa tasaisella eikä tavallisen palkansaajan tarvitse olla huolissaan verojen kiristymisestä, arvioi Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

– Ensi vuonna työnteon verotus ei kiristy ja eläkeläiset saavat pientä kevennystäkin ja aikaistetut indeksikorotukset.

Hallituksen kehysriihessä Ukrainan sodan takia tehdyt päätökset nousevat reilun kahden miljardin luokkaan. Hallitus päätti esimerkiksi korottaa maanpuolustuksen määrärahoja huomattavasti. Se kohdentaa puolustusmäärärahoihin lisärahoitusta yhteensä noin 2,2 miljardia euroa vuosien 2023–2026 aikana.

Merkittävä osa menolisäyksistä kohdistuu myös rajaturvallisuuteen ja pakolaiskysymyksen hoitamiseen. Hallitus tekee kehykseen poikkeuksen niin, että menolisäykset katetaan kehyksen ulkopuolelta.

Veronmaksajien Lehtinen pitää kehyksistä poikkeamista ymmärrettävänä.

– Uskon, että tästä on laaja kansallinen konsensus ja niihin minulle ei ole huomauttamista. Mittaluokka on iso, tarpeellista ja perusteltua tämä varmasti on.

Sen sijaan Lehtinen kritisoi sitä, että hallitus ei etsinyt enemmän säästökohteita muualta.

– Ei tässä mitään oikeaa säästäväisyyttä kyllä ollut. Kun meillä on merkittäviä ja ymmärrettäviä puolustuksen lisäsatsauksia, niin sitä vastapuolta ei löydy. Pitäisi tehdä prioriteettivalintoja ja myös korostetusti olla säästäväisyyttä kaikissa muissa menoissa.

Suurimmat pysyvät säästöt kohdistuvat liikenne- ja viestintäministeriöön, minkä lisäksi ulkoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kohteisiin kohdistuu useamman kymmenen miljoonan euron säästöt.

– Kun mentiin puoli miljardia yli viime kehyksessä vuosi sitten, siitä olisi nyt pitänyt päästä jonkin verran alaspäin eli olisi säästetty enemmän kuin se aikaisemmin sovittu 370 miljoonaa, hän lisää.

Siihen, mitä säästökohteet olisivat voineet olla, Lehtinen ei halua ottaa kantaa.

– Valtion budjetti on iso ja kyllä siellä nyt aina pitäisi löytyä painopisteisiin myös säädettävää. Tällä vaalikaudella on tehty erilaisia lisäsatsauksia, esimerkiksi oppivelvollisuusikää laajennettiin.

Lehtinen ennakoi, että mikäli budjettilinja jatkuu nykyisenä, se tulee näkymään verotuksen nousuna.

– Huolissani olen tulevista vaalikausista ja silloin on riskinä, että verotus kiristyy ellei seuraava hallitus löydä myös säästövaihdetta työkalupakista.

Hallitus viimeistelee ensi vuoden menot syksyllä. Valtio voi myös lisätä menoja kesken vuoden niin sanotuilla lisätalousarvioilla.