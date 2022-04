Omistajaohjausministeri Tuppurainen kertoo päättäneensä kutsua VR:n hallituksen puheenjohtajan vakavahenkiseen keskusteluun.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mielestäni VR:n tulisi keskeyttää tavaraliikenne Venäjälle.

– Minun oma näkemykseni on tässä viime päivien aikana muuttunut.

– Me olemme EU-maana lausuneet tavoitteeksemme irrottautua Venäjän markkinoista. Sen pitää näkyä myös suomalaisen elinkeinoelämän toiminnassa. Mielestäni VR:n tulisi vetää tästä johtopäätöksiä ja keskeyttää tavaraliikenne, Tuppurainen sanoi tänään tiistaina Säätytalolla.

Hallitus keskustelee asiasta torstaina aamusta varautumisen ministerityöryhmässä ja muodostaa asiaan myös yhteisen näkemyksen.

– VR:n johto harkitsee omalta osaltaan liikennöinnin jatkamista. Se on lopulta kuitenkin operationaalinen päätös. Mutta olen varma, että VR:ssä kuullaan hyvin tarkoin valtionomistajan näkemyksiä.

– Venäjä toimintaympäristönä on muuttunut vaikeaksi, niin uskon, että myös yhtiössä hyvin tarkkaan punnitaan sitä, onko Venäjä sen kaltainen markkina, jossa liiketoimintaa voidaan jatkaa, Tuppurainen sanoi.

VR TRANSPOINT päätti viikko sitten jatkaa tavaraliikennettä Venäjälle, vaikka oli ehtinyt sen jo kertaalleen lopettaa.

VR Groupin toimitusjohtaja Lauri Sipponen kertoi tuolloin, että lopettamispäätöksen jälkeen VR oli jatkanut keskusteluja Britannian viranomaisten ja pankkien kanssa.

– Britannian viranomaisten ja pankkien täsmennetyn tulkinnan mukaan pakotteet eivät koske toimintaamme. Näin ollen voimme jatkaa tärkeää rautateiden vienti-, tuonti- ja transitoliikennettä ja pitää samalla Suomen vientiteollisuuden pyörimässä, Sipponen sanoi.

VR:n idän tavaraliikenne käynnistyikin uudestaan viime keskiviikkona.

VR:n päätös keskeyttää Suomen ja Venäjän välinen Allegro-liikenne pysyy voimassa.

– On valitettavaa, että yhtiö teki tällaisia päätöksiä edes takaisin. Ensin päätti keskeyttää liikennöinnin ja sitten pyörsi päätöksensä. Se on valitettavaa, näin on päässyt tapahtumaan. Ja tästä pitää ottaa opiksi, Tuppurainen sanoi.

VR:stä on viime aikoina saatu muitakin yllättäviä uutisia. Eilen maanantaina VR Group kertoi, että yhtiön toimitusjohtaja Lauri Sipponen on irtisanottu tehtävästään.

VR Group kertoi aiemmassa tiedotteessaan, että Sipponen olisi irtisanoutunut. Yhtiö kuitenkin lähetti vähän myöhemmin korjauksen tiedotteeseen ja tarkensi, että Sipponen on irtisanottu eikä suinkaan irtisanoutunut.

Tuppurainen kertoo päättäneensä kutsua VR:n hallituksen puheenjohtajan Kjell Forsénin omistajaohjausosastolle keskusteluun.

– Käyn hänen kanssaan vakavahenkisen keskustelun siitä, miten tapahtumien kulku meni. On selvää, että yhtiön viestintä asiasta ei ole ollut kaikilta osin onnistunutta.

Tuppurainen kuitenkin painotti, että hänellä ei ole epäluottamusta yhdenkään valtio-omisteisen yhtiön toimintaan.