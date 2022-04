Kehysriihi alkoi vaikeasti ennustettavassa talouden tilanteessa – Marin: Suomen irrottauduttava kaikesta venäläisestä energiasta

Pääministeri Sanna Marinin mukaan lännen pitää katkaista taloudelliset kytkökset Venäjän kanssa.

Hallituksen neuvottelu vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta on alkanut tänään tiistaina Säätytalossa vaikeasti ennustettavassa talouden tilanteessa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Ukrainan sota vaikuttaa myös kehysriiheen ja tuo neuvotteluihin reippaasti menopainetta.

– Me tulemme tekemään täällä ratkaisuja niin puolustusministeriön hallinnonalalle, sisäiseen turvallisuuteen kuin kokonaisuudessa varautumiseen liittyen. Sota näkyy myös Suomessa.

Kyseessä ovat miljardien lisäykset, kun puhutaan tulevista vuosista yhteensä.

– Me emme halua olla tilanteessa, jossa Suomi ei olisi riittävän hyvin varautunut, Marin sanoi neuvotteluiden aluksi.

Marinin mukaan lännen pitää katkaista taloudelliset kytkökset Venäjän kanssa.

– Uskon, että lisäpäätöksiä on nopeastikin luvassa EU:n tasolta. Myös Suomessa me joudumme pohtimaan keskinäisiä taloudellisia suhteita, Marin sanoo.

Suomi on hänen mukaansa tukenut energiapakotteiden mukaan ottamista pakotekokonaisuuteen.

– Meidän pitäisi irrottautua kaikesta venäläisestä energiasta niin pian kuin mahdollista. Niin öljystä, kivihiilestä kuin kaasusta.

Neuvotteluissa on edelleen joitain avoimia kysymyksiä, mutta hallitusviisikon jäsenet uskoivat, että valmista saadaan ajallaan. Riiheen on varattu tiistai ja huominen keskiviikko.

– Kehysriihtä valmistellaan poikkeuksellisen vaikeasti ennustettavassa talouden tilanteessa. Ympärillä on paljon sumua, sanoi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk).

Saarikon mukaan talouden kasvua ei pidä kuitenkaan unohtaa.

– Siksi panostukset tutkimukseen ja kehitykseen, uuden luomiseen ja tuottavuuteen ovat pöydällä, Saarikko sanoo.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi esittävänsä puolustusvoimille merkittäviä lisäpanostuksia muun muassa kalustoon, henkilöstöön ja kertausharjoituksiin.

– Toivon, että tätä vajetta päästään paikkaamaan selkeästi jo tämän vuoden aikana, mutta myös tuleville vuosille tulen esittämään lisäyksiä, Kaikkonen sanoi.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) toivoi, että muuttunut turvallisuustilanne vaikuttaa myös sisäiseen turvallisuuteen suunnattaviin varoihin.

– Puhutaan sitten pelastuksesta, poliisista, rajasta. Ne ovat kaikki asioita, jotka tässä muuttuneessa maailmantilanteessa tarvitsevat vahvistusta, Mikkonen sanoi.

IS:n tietojen mukaan hallitus päättäisi riihessä muun muassa uusien valvontalentokoneiden hankkimisesta Rajavartiolaitokselle.

Mikkonen toivoi, että koneet pystyttäisiin hankkimaan. Hän mainitsi myös, että esimerkiksi rajavartijoiden määrästä on huolehdittava.

Useampi ministeri nosti esiin myös Ukrainan sotapakolaisten palveluiden turvaamisen ja vastaanoton sujuvuuden.

Valtiovarainministeri Saarikko totesi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että 60 000 ukrainalaispakolaisen vastaanottaminen tarkoittaa puolen miljardin lisämenoja vuositasolla.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) totesi Ukrainan kriisi tuovan työllisyyden lukuihin epävarmuutta.

– Ukrainan pakolaisilla on varmaan ensimmäisenä mielessä selviytyminen. Alkuvaiheessa sieltä on tullut ihmisiä, joista osa on hakeutumassa ja pääsemässä töihin, Haatainen sanoi.

Haataisen mukaan yhteiskunnan kriittisten toimintojen varmistamiseksi tehdään vahvasti töitä.

– Huoltovarmuuden yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on täysillä käynnissä. Pyritään varmistamaan se, että kriittiset alueet voidaan varmistaa.

– Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käydään kokonaisuutta ja tarvittavia resursseja läpi. Resurssit turvataan, Haatainen sanoo.

Hallitus on pari viikkoa sitten päättänyt valmistella 300 miljoonan euron hätäapupaketin ruoantuottajille eli suomalaisille maatiloille Ukrainan sodan vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) toivoo tukea esitykselleen kansaneläkeindeksin korottamisesta.

– Se toisi apua tässä nousevien hintojen keskellä kaikista pienituloisimmille suomalaisille kansaneläkeläisille, työttömille ja kaikista heikoimmassa asemassa oleville. Toivottavasti siitä yhteisymmärrys löytyy.

Sarkkisen mukaan indeksikorotus riippuu kustannuksien noususta.

– Varmaan puhutaan 10–30 eurosta, riippuen etuudesta ja indeksitasosta, mihin korostus tehtäisiin, Sarkkinen sanoo.

Kokonaishintalappu esityksellä on hänen mukaansa 100–200 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti vuosi sitten, että menoja leikataan pysyvästi 370 miljoonalla eurolla ensi vuodesta alkaen. Merkittävimmät 110 miljoonan euron säästöt on tarkoitus kohdistaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle.

IS:n tietojen mukaan leikkaukset kohdistuvat esimerkiksi perusväylänpitoon eli teiden kunnossapitoon ja korjauksiin.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka toteaa, että säästöt saattavat kohdistua liikenteen hankkeisiin. Perusväylänpitoon leikkaukset eivät hänen mukaansa kuitenkaan kohdistu.

– Viesti tien käyttäjille on se, että nyt edellytetään tien käyttäjiltä malttia ja varovaisuutta.

– Bitumin hinta on kasvanut jyrkästi ja väylävirasto kehittää karttamaan Venäjän öljytuotteita uusissa urakoissa. Täytyy kai sitten ajatella niin, että Ukrainan sodan kaukaiset luodit osuvat myös Suomen teihin ja niiden korjaaminen kestää aikaa, Harakka muotoilee.

