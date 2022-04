Ryhtyykö Orbanin Unkari vastustamaan Suomen Nato-jäsenyyttä? Tutkijalta selkeä vastaus

Asiantuntijan mukaan Unkari tuskin on poikkiteloin Suomen jäsenyyshakemusta vastaan. Isot Nato-maat haluavat pitää jäsenyydelle ovet avoinna, ja Unkari on saamassa Natolta maaperälleen taisteluosaston.

Voisiko Unkari ryhtyä vastustamaan Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä? Jäsenyys edellyttää kaikkien 30 Nato-maan yksimielistä hyväksyntää.

Unkarissa istuvan pääministerin Viktor Orbanin oikeistolainen Fidesz-puolue voitti maan sunnuntaiset parlamenttivaalit.

Fidesz säilytti kahden kolmasosan paikkaenemmistön parlamentissa. Orban on tunnettu lämpimistä väleistään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Suomen valtiojohto on kertonut, että tiedossa ei ole yhdenkään Nato-maan vastustusta Suomen jäsenyydelle.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi viimeksi lauantaina, että hänen tiedossaan ei ole, että millään Naton jäsenmaalla olisi varaumia Suomen Nato-jäsenyyden suhteen.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu ei usko, että Orbanin Unkari ryhtyisi poikkiteloin Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan.

– En sitä oikeastaan pelkää. On useampikin syy.

– Näyttää siltä, että Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg viimeksi eilen painotti sitä, että kaikki jäsenmaat tukevat mahdollista jäsenyyttä. Stoltenberg puhuu jäsenmaiden mandaatilla, ja oletan, että asia on ollut esillä Naton Pohjois-Atlantin neuvostossa. Jos näyttäisi, että joku maa olisi vastaan, Stoltenbergin olisi vaikea noin puhua, Pesu kertoi.

Lue lisää: CNN: Naton Stoltenberg uskoo, että kaikki maat hyväksyisivät Suomen jäseneksi

Upin Matti Pesun mukaan Unkari tuskin alkaa vastustaa Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä, koska se on taloudellisesti ja turvallisuuspoliittisesti riippuvainen lännestä ja Natosta, ja suuret Nato-maat vihreää valoa jäsenyydelle näyttävät.

Pesu muistutti, että suurten Nato-maiden (Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Iso-Britannia) vahva tuki Suomen mahdolliselle Nato-jäsenyydelle on ratkaisevaa.

– En usko, että kukaan yksittäinen jäsenmaa lähtisi poikkiteloin. Tähän mennessä Naton laajentumiset ovat menneet sutjakkaasti. Ainoa, missä on Natossa on ollut erimielisyyttä, on Ukraina ja Georgia, Pesu muistutti.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Marin, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ovat tavanneet aktiivisesti virkaveljiään, ja valtiojohto on keskustellut myös puhelimitse kollegojensa kanssa. Unkarin kollegojen kanssa ei ainakaan näyttävämpiä tapaamisia ole ollut.

Pesun mukaan Suomen valtionjohdon vierailut keskeisissä Nato-maissa ovat harkittuja liikkeitä.

– Ei ole sattumaa, että Niinistö on nähty Joe Bidenin, Boris Johnsonin ja Emmanuel Macronin seurassa, ja Olaf Scholz Marinin kanssa. Totta kai taustalla on ollut mahdollinen Nato-jäsenyys, ja tunnusteltu korkeimman mahdollisen poliittisen tason tukea, Pesu sanoi.

Tasallan presidentti Sauli Niinistö kävi Washingtonissa tapaamassa presidentti Joe Bidenia vain kahdeksan päivää sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Onko Unkarilla joku syy asettua poikkiteloin Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan?

– Oletan, että tämä asia on myös ollut tavalla ja toisella Unkarin kanssa esillä. Orbanilla on autokratian ja Venäjän sympatiat. Mutta jos katsoo Unkarin taloudellisia ja turvallisuuspoliittisia riippuvuuksia, kyllä ne EU:n ja Yhdysvaltain suuntaan menevät.

– Unkari on saamassa maaperälleen monikansallisen taisteluosaston. Siitä on Natossa jonkinlainen yhteisymmärrys, vaikka virallisia päätöksiä ei ole tehty. Kyllä Yhdysvalloilla ja muilla isoilla Nato-mailla on vipuvartta muistuttaa Unkaria, että varmaan taisteluosaston tänne haluatte, Pesu vastasi.

Jos joku jäsenmaa ryhtyisi hankalaksi, Yhdysvalloilla ja muilla jäsenmailla on omat ”kiristyskeinonsa” yksimielisyyden saavuttamiseksi?

– Tarvittaessa. En usko, että sellaiseen tarvitsee mennä painostuksen tasolle. Signaalit näyttävät hyvältä ja valtiojohto on ollut suhteellisen luottavainen.

Unkarin asettumisesta poikkiteloin ei ole mitään merkkiä?

– Ei. Jos jäsenyyttä päätetään hakea, siinä on uskon hypyn -elementti. Mitään ei voi varmaksi sanoa. Aina liittyy pieni riski. Se pitää pyrkiä minimoimaan hyvällä työllä ja että meillä olisi jokaiselle Nato-maalle tarjota vankka peruste, miksi Suomi olisi hyvä Nato-maa ja miksi Suomi kannattaisi jäseneksi hyväksyä, Pesu näki.

Näetkö keneltäkään Nato-maalta motiivia blokata Suomen jäsenyys?

– Vaikea nähdä. Joku voi ajatella, että tämä on turvallisuusnäkökulmasta epävakauttavaa. Sellaista viestiä ei ole oikein kuultu. Jollain jäsenmailla voi olla Venäjä-sympatioita. Mutta jos katsoo konkreettisia riippuvuussuhteita, mistä he rahansa saavat ja turvallisuuttaan tuottavat, se painaa paljon.

– Samat Nato-maat ovat jo päättäneet Naton laajentamisesta, viimeksi Pohjois-Makedonia ja Montenegro. Kyllä Venäjän kanta oli siinäkin vaiheessa selvää kuin pläkki. Mutta nyt Venäjän aggressiivisuuden aste on eri kuin ennen, Pesu muistutti.

Suomen on itse omaa mahdollista jäsenyyttään lobattava Naton suuntaan.

– Suomen jäsenyyden nostaminen Nato-agendalle on Suomen oma kysymys. Kukaan ei sinne tule hakemaan. Jos valo Natoon on vihreä, tai hailakan vihreä, kansallinen päätös pitää vain tehdä, ilmoittaa ja tuoda Naton agendalle. Tätä osataan Natossa odottaa.

– Kun hakemus on jätetty, silloin on jo Naton arvovalta pelissä. Ei Nato halua, että prosessi vaikeutuisi ja vaarantuisi. Jos jossain jäsenmaassa näyttäisi tulevan ongelmia, pystyisikö Yhdysvallat tai joku muu iso Nato-maa ottamaan asian esille kahden kesken, että asia on sovittu, ovi on auki ja se on Naton politiikka, Pesu otaksui Naton toimivan.

Suomen suurlähetystöt Nato-maissa mitä ilmeisemmin selvittävät maiden parlamenttien prosesseja, missä aikataulussa jäsenyyshakemus voitaisiin eri maissa käsitellä ja hyväksyä.

– Oletan, että tämä on ollut aika monen Suomen lähetystön prioriteettilistalla Nato-maiden pääkaupungeissa. Pitäisi olla aika hyvä käsitys, miten ratifiointi kussakin maassa menee, mikä on aikataulu ja kauanko se kestää.

– Tässä on monta asiaa selvitettävänä, ja näkemys aikaraameista – kuinka kauan jäsenyysprosessi kestäisi – pitäisi nyt saada, kun kansallinen prosessi on päällä, Pesu sanoi.

Mahdollisen Nato-päätöksen aikataulusta ei ole tietoa.

Hallitus saa valmiiksi ajankohtaisselonteon turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ilmeisesti ennen pääsiäistä, ja eduskunta pääsee sitä käsittelemään.

Selonteko ei vielä ota kantaa Nato-jäsenyyteen.

Eduskunnan on tarvittaessa mahdollista päättää toisessa prosessissa Nato-jäsenyyshakemuksen jättämisestä ennen kesälomia.