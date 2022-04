Carl Bildt esittää IS:n haastattelussa synkän arvion Putinin seuraavasta siirrosta: ”Olemme menossa kohti vielä vaikeampia aikoja”

Ruotsin ex-pääministerin Carl Bildtin mukaan Suomi ja Ruotsi tulevat muodostamaan yhteisen Nato-ratkaisun lähikuukausina.

Suomi ja Ruotsi ovat matkalla kohti samanaikaista Nato-ratkaisua jo lähikuukausina, vaikka keskustelu liittoutumisesta on edennyt maissa eri tahtiin, uskoo Ruotsin entinen pääministeri ja pitkäaikainen ulkoministeri Carl Bildt.

– Minusta on lähes mahdotonta ajatella että tekisimme eri ratkaisut, että Suomi liittyisi ja Ruotsi ei tai toisin päin. Tällaista on vaikea kuvitella, koska se vaikeuttaisi monia asioita, Bildt toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa.

Näin kävisi Bildtin mukaan esimerkiksi maiden tiiviille puolustusyhteistyölle, joka on molemmille maille keskeinen osa turvallisuutta.

– Olemme kehittäneet melko toimivan puolustussuhteen, joka säilyttäminen olisi vaikeaa jos valitsisimme eri polut. Olemme suunnilleen samassa tilanteessa, olemme osa samaa Pohjois-Euroopan geostrategista ympäristöä. Suomen johtopäätösten tulisi olla Ruotsi johtopäätöksiä ja toisin päin.

Suomen on katsottu olevan Ruotsia pidemmällä omassa Nato-pohdinnassaan. Viime viikolla myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi MTV:n haastattelussa, ettei mailla ehkä ole Nato-asiassa ”aivan yhteistä marssia” tällä hetkellä.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi aikaisemmin, että Ruotsin Nato-hakemus horjuttaisi Euroopan turvallisuustilannetta. Tällä viikolla Andersson kuitenkin muutti kantaansa linjaamalla, että Ruotsin liittoutumattomuutta on syytä harkita uudelleen.

– Tulkitsen lausuntoa niin, että hän suhtautuu asiaan avoimin mielin. Hänen itsensä, hallituksen ja sosiaalidemokraattisen puolueen aikeena on tehdä se, mitä tässä nimenomaisessa tilanteessa on parasta tehdä Ruotsin turvallisuuden kannalta. Suomi on tärkeä osa tätä kysymystä, Bildt sanoo.

Hänen mukaansa Ruotsissa otetaan asiassa nyt harppauksia.

– Parhaillaan ollaan järjestämässä kaikkien puolueiden työryhmää, jota johtavat ulkoministeri ja puolustusministeri. Puoluejohtajien välillä on käyty laajamittaisia keskusteluja eri vaihtoehdoista ja tarpeellisista ratkaisuista.

Presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin ja puolustusministeri Antti Kaikkonen kuvattiin yhdessä Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin ja puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa ennen yhteistapaamista Helsingissä 5. maaliskuuta.

Perjantaina Espoossa järjestetyssä Hanaholmen Future Forum- tapahtumassa vieraillut Bildt näkee asioiden etenevän nyt molemmissa maissa.

– Kyseessä on kaksi erillistä maata, ja keskusteltu on jokin verran pidemmällä Suomessa monesta eri syystä. Teillä on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa, ja turvallisuusympäristön mureneminen vaikuttaa suoremmin teihin. Mutta suunnilleen samaa keskustelua käydään nyt Ruotsissa. Uskon että sen johtopäätös tulee jossain vaiheessa olemaan sama.

Täysin samanaikaista ratkaisua Suomen ja Ruotsin ei tarvitse tehdä. Bildt uskoo päätöksiä voivan syntyä ”kesään mennessä”.

– Joitakin kuukausia varmasti, kyse on isosta asiasta. Sitä tulee tarkastella huolellisesti kaikkine seurauksineen, mutta tämä voidaan tehdä muutamassa kuukaudessa. Nyt on oikea aika sen tekemiseen.

Myös Nato-hakemuksen prosessin kesto on herättänyt keskustelua. Pelkona on ollut, että koska jokaisen kolmenkymmenen jäsenmaan on hyväksyttävä hakijat, voisivat Suomen ja Ruotsin hakemukset jumittua jonkin maan parlamenttiin.

Bildt ei ole tästä riskistä huolissaan.

– En pysty näkemään sellaista. Merkitystä tässä on signaaleilla, joita me saamme Washingtonista, ja niiden mukaan kyse on meidän ratkaisustamme. Että asia on Suomen ja Ruotsin päätettävissä, ja jos niin päätätte niin olette tervetulleita. Tämä on selkeä viesti Yhdysvalloilta, Bildt toteaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden toisti viimeksi maaliskuun alussa Valkoisessa talossa vierailleelle Niinistölle Naton ovien olevan auki Suomelle.

– En usko että muillakaan mailla tulee olemaan vaikeuksia. Itse havaitsemiseni epävirallisten merkkien perusteella suurin osa on samaa mieltä kuin Yhdysvallat. Prosessi tulee viemään jonkin aikaa, mutta en usko takelteluun tai ongelmiin siinä, Bildt sanoo.

Haastattelussa Bildt ehtii ottaa kantaa myös Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen kulkuun. Hän kehottaa olemaan tuudittautumatta tietoihin, joiden mukaan Venäjän armeija olisi vaikeuksissa Ukrainassa.

– Aina on oltava huolissaan kun käynnissä on sota. Venäjän armeijalla ei ole mennyt loistavasti, se on totta. Mutta Venäjä on suuri maa.

Ulkopolitiikan konkari Carl Bildt ei usko Vladimir Putinin hyväksyvän tappiota Ukrainassa vaan laajentavan sotaa tarvittaessa.

Bildt kertoo käyttäneensä runsaasti aikaa Vladimir Putinin kommenttien lukemiseen ja ilmoittaa ”lukeneensa kaiken” mitä tämä on sanonut.

– Hän on suorittamassa historiallista tehtävää ja on hyvin päättäväinen, voisi sanoa että pakkomielteinen. Sellaista tilannetta, jossa hän lopettaa sodan ja sanoo hävinneensä, ei tulla näkemään. Todennäköisempää on että hän kiihdyttää sotaa kuin toteaa, ettei pystynyt saavuttamaan tavoitteitaan. Uskon että olemme menossa kohti vielä vaikeampia aikoja, Bildt varoittaa.

Venäjän heikko sotamenestys on luonnollisesti parempi vaihtoehto kuin se, että Kiova olisi kaatunut viikossa. Historia kuitenkin osoittaa, että Venäjä saattaa vielä saada haluamansa.

– Moni on verrannut tilannetta Suomen talvisotaan. Neuvostoliiton armeija ei pärjännyt alkuun kovin hyvin. Mutta Stalin kiihdytti sotaa ja heitti Suomen puolustuslinjoja kohti divisioonan divisioonan perään. Ajan mittaan tämä määrä oli liian suuri.

Bildtin mielestä Putin ei ole arvioinut väärin ainoastaan Ukrainaan hyökkäämisen vaikutuksia, vaan koko Ukrainaa vuosien ajan.

– Näin kuinka he tekivät pahan virhearvion vuoden 2014 kriisissä ja vuoden 2004 oranssissa vallankumouksessa. He ovat kiistäneet Ukrainan olemassaolon itsenäisenä valtiona ja pitäneet sitä pienenä Venäjänä, jota Kremlin tulisi hallita. He luulevat voivansa vain tuoda sinne tankkinsa ja asia tulee hoidettua. Tämä on massiivinen virhearvio Putinilta, mutta hän ei ole tässä yksin.

Mitä Ukrainan konfliktissa tapahtuu seuraavaksi? Bildtillä on varsin synkkä näkemys siitä, mikä saattaa olla ahtaalle ajetun Putinin seuraava siirto.

– Putinin on tehtävä vaikeita päätöksiä melko lyhyen ajan sisällä. Hän voi uudelleenjärjestellä nykyisiä joukkojaan ja yrittää ryhtyä uuteen hyökkäykseen, mutta ne eivät riitä hänen tavoitteidensa saavuttamiseen, Bildt sanoo.

– Ratkaisu johon hän saattaa päätyä on liikekannallepano Venäjällä. Tämä on varsin suuri päätös, jolla on suuria poliittisia ja sosiaalisia vaikutuksia Venäjällä. Jos hän tekee sen, niin olemme todella matkalla kohti paljon suurempaa ja pitkäaikaisempaa sotaa.