Jos eduskunta äänestää Nato-jäsenyydestä, perussuomalaiset sallii vapaat kädet ryhmän kansanedustajille.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä päätti torstaina, että se kannattaa Nato-jäsenyyden edistämistä.

– Perussuomalainen eduskuntaryhmä on käsitellyt Nato-linjaansa. Meillä on ollut muutamia ylimääräisiä ryhmäkokouksia, joissa on käyty kattavasti keskustelua tästä aiheesta. Nyt eduskuntaryhmä teki tästä päätöksensä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kertoi.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Eduskunta­ryhmästä 29 jäsentä oli Nato-jäsenyyden edistämisen kannalla. Kolme oli sitä mieltä, että asiasta ei pitäisi linjata vielä. Neljä äänesti tyhjää ja kaksi oli poissa kokouksesta.

IS:lle kerrotaan, että päätösesitys muotoiltiin Nato-jäsenyyden edistämisen muotoon, koska ryhmä haluaa valtioneuvoston edistävän Nato-jäsenyyttä. Pöydällä ei myöskään ole jäsenyysesitystä, johon ryhmä olisi voinut ottaa kantaa.

– Kukaan ei ollut ehdottomasti Nato-jäsenyyttä vastaan. Tämä oli mielikuva, eräs kansanedustaja luonnehtii ryhmän käymää keskustelua.

Tavion mukaan eduskuntaryhmässä on edustajia, jotka haluavat yhä harkita kantaansa ja muutama oli muodostanut jo vahvemmin kielteisen kantansa.

Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kertoivat perussuomalaisten äänestystuloksesta torstaina eduskunnassa.

Kansanedustaja Juha Mäenpää on yksi kolmesta edustajasta, jotka äänestivät ei.

– Suhtaudun kyllä Nato-selvitykseen myönteisesti, mutta juuri tämä ajankohta, että naapurimaa on hyökännyt Ukrainaan ja on sotatila käynnissä, niin minusta tämä on väärä ajankohta. On vaarana, että tämä eskaloi tilannetta ja saattaa horjuttaa yhteiskuntarauhaa Euroopan tasolla, ja se voi koitua Suomelle ongelmaksi, Mäenpää kertoo.

Juha Mäenpää äänesti ei. Hänen mielestään ajankohta on väärä.

Mäenpää sanoo, ettei tämä ole hänen lopullinen Nato-kantansa.

– Lopullisen Nato-kannan pystyn muodostamaan vasta, jos tämä asia etenee siihen, että eduskunta päättää siitä ja siinä vaiheessa tiedän Suomen vastuut ja velvollisuudet Natoa kohtaan.

Myös kansanedustaja Veikko Vallin äänesti ei ja jätti asiasta eriävän mielipiteen kokouksen pöytäkirjaan.

– Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ei ole vielä valmistunut, joten katson, ettei Nato-kannan muodostamiseen ole riittävästi tietoa päätöksen mahdollisista seurauksista, Vallin perustelee.

Vallinin mielestä päätöstä kiirehditään liikaa ilman perusteluja, ja lisäksi Natoon liittymisestä pitäisi hänen mielestään järjestää neuvoa-antava kansanäänestys.

Veikko Vallin äänesti ei ja jätti eriävän mielipiteen.

Kansanedustaja Minna Reijonen äänesti puolestaan kyllä ja kertoo Nato-kantansa olevan myönteinen tällä hetkellä.

– Olen suhtautunut Natoon aika kriittisesti, mutta tämä tilanne on nyt muuttunut hyvinkin totaalisesti Suomen turvallisuuden osalta. Nyt olen enemmän Nato-myönteisempi. On erittäin tärkeää Suomelle, että menemme turvallisuus edellä ja edistämme Nato-asiaa, Reijonen sanoo.

Minna Reijosen Nato-kanta on muuttunut myönteiseksi.

Kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo kertoo olevansa ryhmän päätöksen takana ja sanoo, että sen saa tulkita myönteiseksi Nato-kannaksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä on ollut Naton kannalla jo pitkään.

– 30 vuotta olen jäsenyyttä kannattanut, mutta sen edistäminen ei ole ollut sisä- tai ulkopoliittisesti mahdollista. Nyt sellainen mahdollisuus voi olla.

– Tällaisessa asiassa me sallimme oman mielipiteen meidän ryhmämme ja puolueemme jäsenille, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi.

Purra tähdensi, että kyseessä on eduskuntaryhmän virallinen päätös, jota seuraa puoluehallituksen päätös. Hänen mukaansa puoluevaltuusto ottaa asiaan kantaa todennäköisesti huhtikuun lopussa.

Purra kertoi, että puolueen jäsenten kantoja on selvitetty jäsenkyselyin ja erilaisissa tapaamisissa.

– En ole missään vaiheessa halunnut peitellä, että meillä löytyy erilaisia kantoja. Se on mielestäni aivan normaalia.

Purran mukaan jäsenkyselyn perusteella selvä enemmistö perussuomalaisten jäsenistä kannattaa Nato-jäsenyyttä.

– Viimeisimmässä jäsenkyselyssä kielteisesti suhtautuvia oli alle neljännes.

Purra ei halunnut ottaa kantaa Nato-jäsenyyden hakemisaikatauluun.