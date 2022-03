Kommentti: Annika Saarikko varmisti ministerisalkut lähipiirilleen – esitys löi osan kokousväestä ällikällä

Jostain kertoo sekin, että kokousväki joutui lopulta äänestämään maa- ja metsätalousministerin paikasta, kirjoittaa Päivi Lakka.

Jatkossa on vähän pienempi piiri päättämässä asioista. Tällainen tulkinta tehtiin tänään torstaina keskustan eduskuntaryhmän sisältä sen jälkeen, kun puolue oli nuijinut aamutuimaan uudet ministerivalintansa.

Keskustan puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja europarlamentaarikkojen yhteiskokous päätti esittää uudeksi maa- ja metsätalousministeriksi nykyistä tiede- ja kulttuuriministeriä Antti Kurvista. Uudeksi tiede- ja kulttuuriministeriksi nousee Petri Honkonen.

Esityksen ministereistä teki puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko.

Pienen piirin päätöksellä viitataan siihen, että sekä Kurvinen että Honkonen kuuluvat molemmat Saarikon lähipiiriin. Kurvista kuvaillaan jopa Saarikon luottohenkilöksi. Kaksikko on tuntenut toisensa nuorisopolitiikasta asti. Honkosen ja Kurvisen läheisiä välejä kuvaa hyvin se, että ensimmäisen toimi jälkimmäisen häissä bestmanina.

Eduskuntaryhmässä ja puolueen piirissä närää aiheutti tapa, jolla Saarikko ohitti valinnassa etenkin vanhemman polven kokeneemmat kansanedustajat.

Saarikon esitys löikin torstaiaamuna suuren osan kokousväestä ällikällä.

Alun perin keskusta oli luullut kokoontuneensa päättämään vain maa- ja metsätalousministerin paikasta luopuvan Jari Lepän seuraajasta. Yllätyksenä tulikin, että Saarikko päätyi käynnistämään laajemman ministerien tuolileikin.

Puolueen piirissä epäiltiinkin, että ministerikierrätyksen takana oli Saarikon halu tarjota ministerisalkku Honkoselle.

Puolueen varapuheenjohtajana Honkonen sai kyllä puoluekokouksessa hyvin laajan kannatuksen. Hän on istunut sivistysvaliokunnassa ja työskennellyt ennen eduskuntauraa muun muassa opettajana.

Tarkempia substanssiperusteluja jäätiin kuitenkin kaipaamaan, kun Saarikko kertoi, miksi valituksi tuli juuri Honkonen. Monelle jäi mieleen se, että puheenjohtaja perusteli valintaa kiitollisuudella sekä tämän puheenjohtajalle antamalla tuella.

Jostain kertoo sekin, että kokousväki joutui lopulta äänestämään maa- ja metsätalousministerin paikasta, kun Pirkanmaan piiri esitti tehtävään Arto Pirttilahtea. Neljännes äänistä meni Pirttilahdelle ja loput Kurviselle.

Sopivia ehdokkaita maa- ja metsätalousministerin paikalle löytyi keskustasta useita: on agronomia, agrologia ja siviiliammatiltaan maanviljelijää. Saarikon mukaan hänelle esitettiin noin kymmentä eri nimeä maa- ja metsätalousministeriksi, eikä valinta ollut puheenjohtajan mukaan helppo.

Etukäteen ministeripörssissä olivat nousussa muun muassa neljännen kauden kansanedustaja Anne Kalmari, joka toimii eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana.

Keskustan europarlamentaarikko Elsi Katainen on toiminut aiemmin kansanedustajana lähes kolmen vaalikauden ajan ja istuu tällä hetkellä Euroopan parlamentissa maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana.

Valinta osui kuitenkin Kurviseen, joka ei ole profiloitunut eduskuntaurallaan maatalouden osaajana ja tietäjänä.

Ryhmästä todetaan rohkaisevasti, että maa- ja metsätalousministerin tehtävää pystyy toki hoitamaan yleispoliitikkokin. Onhan kokoomuksen Petteri Orpokin toiminut paikalla Stubbin hallituksessa ilman minkäänlaista maataloustaustaa.

Siitä ei ole epäilystä, etteikö Kurvinen kykene ”kehittymään tehtäviensä tasalle”. Hän on todistanut olevansa kova neuvottelija, joka kykenee niin sanotusti laittamaan asioihin vauhtia.

Vaikean paikan edessä Kurvinen joka tapauksessa on. Maa- ja metsätalousministerin paikka on keskustalle ideologisesti tärkeä. Nyt maatalous on kannattavuuskriisissä ja huoltovarmuudesta olisi huolehdittava keskellä sotaa. Juna liikkuu kovaa ja siihen olisi hypättävä täydessä vauhdissa.