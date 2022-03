Seuraavan maa- ja metsätalousministerin valinnasta käytiin keskustassa tiukkaa vääntöä, joka ratkesi lopulta äänestyksessä.

Keskusta päätti torstaina ministerikierrätyksestä, jossa nykyinen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen siirtyy politiikasta tämän hallituskauden jälkeen luopuvan Jari Lepän tilalle maa- ja metsätalousministeriksi. Kansanedustaja Petri Honkonen taas nousee Kurvisen paikalle tiede- ja kulttuuriministeriksi.

Lue lisää: Honkonen nousee ministeriksi ja jättää Suomi–Venäjä-seuran puheen­johtajuuden, Kurvinen vaihtaa salkkua

Eduskunnan pikkuparlamentissa aamulla pidetyn kokouksen jälkeen tuoreet ministerit ja puheenjohtaja Annika Saarikko vakuuttivat hyvää henkeä valinnoissa. Samalla kuitenkin selvisi, että tulevan maa- ja metsätalousministerin nimestä väännettiin viimeiseen saakka ja ratkaisu tehtiin lopulta äänestämällä.

Keskustan eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja europarlamentaarikkoryhmän yhteiskokouksen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Saarikko kiitteli vuolaasti 24 vuotta eduskunnassa istunutta ja vuodesta 2017 maa- ja metsätalousministerinä toiminutta Leppää hänen työstään ja päätöksestä antaa ministerinä tilaa muille vielä tällä vaalikaudella.

– Tunnistan myös sen, että aihepiiriin liittyy keskustaväen keskuudessa suuria odotuksia ja paikka paikoin myös aika perusteltuja isoja intohimoja, Saarikko sanoi seuraajakeskustelusta, joka käynnistyi viikko sitten Lepän ilmoitettua luopumisestaan.

Tilaisuudessa Saarikko taustoitti Kurvisen valintaa kertomalla kokouksen äänestäneen tämän valinnasta. Saarikko vakuutti, ettei äänestäminen ole keskustaväen keskuudessa mitenkään poikkeuksellista.

– Se on minulle elävän kansanvallan merkki.

Kurvisen vastaehdokkaana äänestyksessä oli pirkanmaalainen kansanedustaja Arto Pirttilahti, jonka Kurvinen päihitti äänin 42–14. Yksi kokousedustaja äänesti tyhjää.

Saarikko sanoi tilaisuudessa suoraan, että Kurvisen valinta oli kaikkea muuta kuin yksimielinen.

– Valinta maa- ja metsätalousministeriksi ei ollut helppo. Olen ylpeä puolueesta, jossa keskustalainen väki esitti minulle kymmenkunta eri vaihtoehtoa yhteydenotoissa pätevimmiksi ja sopivimmiksi nimiksi tämän tehtävän hoitoon.

Yhtenä vahvana ministeriehdokkaana pidettiin Keski-Suomen vaalipiiriä edustavaa Anne Kalmaria, joka on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja siviiliammatiltaan maatalousyrittäjä. Vuodesta 2007 kansanedustajana toiminut Kalmari on toiminut maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2017.

Kokenut kansanedustaja Anne Kalmari oli keskustan naisjärjestön suosikki ministeriksi.

Kokeneen Kalmarin valinnan puolesta liputti ennakkoon keskustan naisjärjestö Suomen Keskustanaiset. Paikalle oli saapunut myös europarlamentissa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan varapuheenjohtajana toimiva Elsi Katainen, jota pidettiin ennakkoon toisena vahvana naisehdokkaana.

Molemmat ministeripaikat menivät kuitenkin nuorille miehille, ja maa- ja metsätalousministerin salkku lakimiestaustaiselle Kurviselle, 35, jolla ei ole varsinaista maatalousosaamista.

Saarikko vaikutti ottavan asiaan kantaa kehumalla tiedotustilaisuudessa erikseen Kalmarin ja Kataisen nykyisten tehtävien merkitystä.

– Kiinnitin myös kokousväen huomiota siihen, että maa- ja metsätalousministerin tehtävä ei ole ainut ja keskeinen tämän toimialan ja tuottajien asemaan vaikuttava paikka. Päinvastoin olen ylpeä siitä, että keskustalainen henkilö johtaa maatalousvaliokuntaa, Saarikko sanoi Kalmariin viitaten.

– Halusin erityisesti korostaa sitä merkitystä, joka suomalaiselle maatalouspolitiikalle on Euroopan parlamentissa maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana toimivan Elsi Kataisen työllä. Tämä valinta muodostui tämän kokonaisuuden kautta, hän jatkoi.

Kurvisen valinnan tärkeimmäksi perusteluksi Saarikko sanoi käsillä olevan vaikean ajan. Hän antoi ymmärtää Kurvisen kokemuksen ministerin työstä ja neuvotteluista ratkaisseen kisan tämän eduksi.

– Edessä on vaativia neuvotteluita poikkeuksellisessa kriisissä, mikä maataloutta on kohdannut. Edessä on myös epäilemättä sopivasti vääntöä siitä linjasta, mikä tähän maahan näissä kysymyksissä valitaan. Kokenut asiaosaaja, kokenut neuvottelija keskustaväen pitkään tuntema ja luottama Antti Kurvinen oli siksi valintani.