Presidentin pitää nauttia laajaa kansansuosiota, ja suosiota Rehnillä ei ole aina ollut ainakaan omassa puolueessaan, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Olli Waris.

Suomen Pankin rahamuseossa julkistettiin torstaina Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin uusi teos Onnellisten tasavalta (Docendo).

Eräs paikalla ollut politiikan konkari lohkaisi, että vaatii taitoa järjestää kampanjan avaustilaisuus ilman, että tilaisuus on virallisesti kampanjan avaustilaisuus.

Virallisesti Rehnin uutukaisessa on kyse kirjasta, jossa torstaina 60 vuotta täyttänyt Rehn pohdiskelee ”Suomea tasavaltana ja osana Eurooppaa”.

Pohdiskelee toki, mutta samalla kyseessä on tyylipuhdas presidentinvaalikirja. Siitä viestivät anekdootit, joissa avataan Rehnin mieltymyksiä ja ominaisuuksia aavistuksen mainosmaisessa hengessä.

– Sauna on minulle rakas, lähes pyhä asia. Saunominen on parasta kesällä. Tulitikun raapaisu, kuivien koivuklapien rätisevän ahnas tuli, saunan lämpiämisen odotus portailla istuskellen ja maailmanmenoa tuumaillen – tai tässä työpömpelissä läppäriä näppäillen, jos niikseen tulee, tämä kun on minun ”odotushuoneeni”, Rehn tunnelmoi kirjassa.

Isänsä varaosaliikkeessä saamansa opit Rehn yhdistää saumattomasti komissaarin pesteihinsä.

– Samaa reilun pelin henkeä, jota koin Autotarvikkeen korjaamolla ja varaosaliikkeellä, olen sittemmin pyrkinyt soveltamaan, enemmän tai vähemmän johdonmukaisesti, myös pienyritystä isommissa neuvotteluympyröissä. Hintaneuvottelut tiskin takana nyrkkipajan pitäjien ja huoltoaseman omistajien kanssa olivat asiallisesti tiukkoja ja verbaalisesti rikkaita, mikä auttoi myöhemmin niin Balkanilla kuin Turkissakin, samoin kuin Moskovassa ja jopa Brysselissä.

Rehn kertoo myös sukutaustastaan, jonka kaksi haaraa täyttävät hänen mukaansa rahvaan tunnusmerkit. On torppareita, työväestöä ja toimihenkilöitä, Rehn mainitsee.

Mieleen tulee, tuotiinko tämä esiin, jotta ei syntyisi käsitystä patamustasta porvariehdokkaasta.

Lisäksi Rehn käsittelee kirjassa rockfanitustaan sekä tietysti suurta rakkauttaan, jalkapalloa. Samalla Rehn tulee paljastaneeksi jotakin oleellista persoonastaan.

– Vierasottelumatkoilla jättäydyin linja-auton takapenkkien sököporukasta ja keskityin lukemaan kiehtovia kirjoja taloudesta, politiikasta ja historiasta linja-auton keskiosassa. Kiitos ja kaikki kunnia joukkuetovereilleni, että he ymmärsivät meikäläistä, Rehn kirjoittaa.

Rehn on fundeeraava älykkö, jonka sivistystaso on epäilemättä keskimääräistä korkeampi.

Presidentin pitää kuitenkin nauttia laajaa kansansuosiota, ja suosiota Rehnillä ei ole aina ollut ainakaan omassa puolueessaan.

Rehn on pyrkinyt kahdesti keskustan puheenjohtajaksi, mutta on jäänyt valitsematta. Kabinettipäälliköksi ja komissaariksi Rehn on noussut ilman vaaleja.

Osalle keskustalaisista Rehn on liian EU-myönteinen.

”Maakuntien miehet” tuskin liputtavat innokkaasti Rehnin puolesta, joka on esimerkiksi nähnyt EU-maiden yhteisvelassa monenlaisia hyötyjä.

Keskustan sisällä Rehnin vakavat haastajat presidenttikisassa ovat silti vähissä – Esko Aholle Sberbank-yhteydet ovat tahra, josta ei pääse eroon.

Yhden Rehnin tukijan mukaan tilanne vuoden 2024 presidentinvaaleja ajatellen näyttää tällä hetkellä ”aivan loistavalta”.

Ylen maanantaina julkaisemassa gallupissa Rehniä piti parhaana ehdokkaana 20 prosenttia vastaajista.

Tilanne saattaa tietysti muuttua.

Porvaripuolella yksi Rehnin kilpailijoista voisi olla toinen EU-mies, kokoomuksen Alexander Stubb, joka halusi Rehnin mukaan syrjäyttää hänet helmikuussa 2016 kiky-neuvottelijan paikalta, koska paikallisesta sopimisesta ei oltu saatu sovittua Stubbin mielestä riittävän tiukkoja kirjauksia.

Rehnin ehdokkuusilmoitus on joka tapauksessa tulossa. Se oli luettavissa rivien välistä, kun Rehniltä kysyttiin torstaina, minkälaisia paineita hän tuntee ehdokkuusasiasta.

– Tuli mieleen erään Erkki Raatikaisen pohdinta, että politiikassa on kolme tärkeää asiaa: pyrky, noste ja sitko. Pyrky on näillä aamuilla vähän tasaantunut, noste vaihtelee mutta kun sitä on, se luo vastuuta ja velvollisuutta. Tärkein näistä on sitko, ja ainakin itse aion hyvin sitkeästi jatkaa yhteiskunnallista vaikuttamista varsinkin kirjoittamalla, Rehn vastasi.