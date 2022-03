Ukrainan presidentti Zelenskyin puhetilaisuus eduskunnassa toteutuu ”hyvin mahdollisesti” – Vanhanen: ”Mielellämme järjestämme"

Puhemies Matti Vanhanen kertoo Ilta-Sanomille, että Ukrainalle on ilmoitettu Suomen valmius järjestää vastaava tilaisuus ja asia on jätetty heidän harkintaansa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin virtuaalinen puhetilaisuus Suomen eduskunnassa alkaa näyttää yhä todennäköisemmältä.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhasen kansainvälisten asioiden virkamiesavustaja lähetystöneuvos Päivi Nevala kertoo käyneensä eilen maanantaina lyhyen keskustelun asiasta Ukrainan suurlähetystön kanssa suurlähetystön aloitteesta.

– On hyvin mahdollista, että Zelenskyin virtuaalinen puhetilaisuus eduskunnassa toteutuu, Nevala sanoo.

Puhetilaisuuden aikatauluista ei hänen mukaansa ole vielä tarkempaa tietoa.

Puhemies Vanhanen kertoo Ilta-Sanomille, että Ukrainalle on ilmoitettu Suomen valmius järjestää vastaava tilaisuus ja asia on jätetty heidän harkintaansa.

– Me mielellämme järjestämme, jos mahdollisuus siihen tulee.

– Suomesta on myös oltu yhteydessä Ukrainan lähetystöön, että meillä on valmius järjestää tällainen tapaaminen. Mutta jätämme heidän varaansa, presidentillä on varmasti valtavasti kiireitä, Vanhanen sanoo.

Puhetilaisuus pystytään Vanhasen mukaan toteuttamaan käytännössä minkä istunnon yhteydessä tahansa.

Hänen mukaansa tilaisuus toteutettaisiin luultavasti juuri ennen istunnon alkua. Istuntosalin valotauluun, jossa kerrotaan osallistujat ja äänestystulokset, on mahdollista saadaan myös videokuva.

Puhe ei voisi olla osa täysistuntoa, sillä täysistunnoissa voivat eduskunnan sääntöjen mukaan puhua vain kansanedustajat ja sellaiset henkilöt, joilla on täysistunnoissa puheoikeus, kuten eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Ulkomaiset valtionpäämiehet eivät tähän joukkoon lukeudu.

Vanhanen osallistui alkuviikosta maanantaina ja tiistaina EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssiin Slovenian Brdossa.

– Muutaman maan parlamentissa Zelenskyi on jo ollut ja yhteen maahan häntä taidettiin pian odottaa. Kyllä hän tällaista kierrosta tekee. Mutta kieltämättä on aika paljon maita, hän osaa itse parhaiten arvioida sen, että koska ja onko tarpeen.

Zelenskyi on pitänyt virtuaalipuheita jo useammassa maassa, muun muassa Yhdysvaltain kongressille.

Ruotsin parlamentissa hän vieraili virtuaalisesti viime viikon torstaina. Hän varoitti puheessaan, että Venäjä edustaa uhkaa useille Euroopan maille. Tämä koskee hänen mukaansa myös Ruotsia.

Samalla Zelenskyi kiitti Ruotsia sen antamasta sotilasavusta maalle.

Ennen puhettaan Zelenskyi sai raikuvat aplodit parlamentilta.