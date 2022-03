Kokoomus kritisoi rajusti esitystä, perussuomalaiset hylkäisi koko lakiuudistuksen.

Hallitus on muuttamassa lakia kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta saada opiskelupaikka.

Lakiesitys kolmansien maiden kansalaisten ”maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella” on tänään eduskunnan suuressa salissa ensimmäisessä käsittelyssä.

Hallintovaliokunnassa niin kokoomus kuin perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseensa.

Kokoomuksen kansanedustajat Mari-Leena Talvitie, Heikki Vestman ja Kari Tolvanen kritisoivat lakiesitystä siitä, että se sekoittaa opiskelun ja humanitaarisen maahanmuuton keskenään.

Kokoomuslaisten mielestä lakimuutos mahdollistaisi opiskelujen perusteella oleskeluluvan hakemisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille.

– Esityksen keskeinen ongelma on, ettei opiskelua ja humanitaarista maahanmuuttoa koskevia kaistoja pidetä erillään, Talvitie sanoi.

– Kansainvälistä suojelua hakenut tai karkotuspäätöksen saanut voisi siis hakea toista oleskelulupaa, jos hän täyttää oleskeluluvan myöntämisen edellytykset. Jopa rikosperusteisen karkotuspäätöksen saanut voisi esityksessä jäädä maahan opiskelun perusteella. Tätä kokoomus pitää vahingollisena ja moraalittomana, Talvitie jatkoi.

Kokoomus ei myöskään hyväksy sitä, että opiskelijan toimeentuloedellytyksen laiminlyönti muuttuisi ehdottomasta harkinnanvaraiseksi eli sallisi myös toimeentulotuella opiskelun.

Kokoomus löytää lakiesityksestä myös hyvää, lailla on tarkoitus muun muassa helpottaa työvoimapulaa ja saada opiskelijat jäämään Suomeen töihin.

Kokoomuksen mielestä on oikein, että kolmansien maiden opiskelijoille myönnettäisiin oleskelulupa koko tutkinnon ajaksi, eikä sitä tarvitsisi määräajoin uusia.

Perussuomalaiset haluaa hylätä koko lakiesityksen.

Perussuomalaisten kansanedustajat Riikka Purra, Mari Rantanen ja Jussi Halla-aho jättivät hallintovaliokunnassa vastalauseen, jossa esitetään koko lakiehdotuksen hylkäämistä.

Myös perussuomalaiset näkevät, että turvapaikkaa hakeneet ja karkotuspäätöksen saaneet voivat hakea opiskelupaikkaa ja saada näin oleskeluluvan.

Perussuomalaisten mielestä lakiesitys lisäisi ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää tuhansilla jo lähivuosina.

– Esityksessä on jälleen kerran arvioitu täysin puutteellisesti taloudelliset vaikutukset. Hallitus ei ole ottanut asiakseen selvittää niitä. Kukaan ei täällä elä 560 eurolla kuukaudessa. Mutta maahanmuuttoa on saatava, vaatii hallitus, Purra totesi.

Lakiesityksessä kolmannen maan opiskelijalta vaaditaan toimeentulostaan selvitys, että hänellä on 6 720 euron ensimmäisenä vuotenaan käytössään, eli 560 euroa kuukaudessa.

– Opiskelijoilta vain kerran edellytetty kuukausittainen toimeentulovaatimus on naurettavan matala. Muuta valvontaa ei käytännössä ole, Rantanen sanoi.

– Tilanne asettaa suomalaiset opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Suomi siis antaa paremmat opintososiaaliset edut EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleville, sillä suomalaisten opiskelijoiden tulee turvautua ensisijaisesti opintolainaan, kun ulkomaalaisille taas tulee suoraan oikeus toimeentulotukeen, Purra näki.

Lakiesityksestä on keskusteltu kerran kyselytunnilla, istuntokauden ensimmäisellä kyselytunnilla helmikuun alussa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) puolusti tuolloin omaa esitystään perussuomalaisille ja kertoi, että kolmansien maiden opiskelijoiden pitää kyllä opiskelupaikka normaalireittiä hakea.

– Kyllä hänen on pitänyt saada opiskelupaikka, päästä pääsykokeista läpi. Ei mistään sivuraiteilta tuoda hänelle opiskelupaikkaa. Kolmansista maista tulevat opiskelijat joutuvat osoittamaan, että heillä on toimeentulo turvattuna. Ja kolmansista maista tulevat maksavat usein lukukausimaksuja, toisin kuin suomalaiset ja EU-alueelta tulevat opiskelijat, Haatainen sanoi.

– Se, miksi tätä tehdään, on se, että me ikäännymme. Meiltä väki vähenee ja on loppumassa. Kohtaanto-ongelma on todellinen. Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa, Haatainen jatkoi.

Lakiesitys kolmansien maiden opiskelijoiden maahantulon edellytyksistä on ensimmäisessä käsittelyssä siis tänään, ja se on tämän päivän istunnon viimeinen aihe.