Ensimmäisenä johtajan paikan täyttänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue näyttää palkan suuruudessa suuntaa muulle Suomelle.

Sosiaalisessa mediassa hyvinvointialuejohtajan palkkaa on verrattu esimerkiksi Suomen pääministeriin, jonka palkkio on tällä vaalikaudella 13 390 euroa kuukaudessa.

Suurimpien hyvinvointialueiden tulevien johtajien palkka on nousemassa julkisen sektorin kovimpaan sarjaan. Maaliskuussa aloittaneet hyvinvointialueiden valtuustot ovat parhaillaan valitsemassa hyvinvointialueiden johtajia.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ehti täyttää paikan ensimmäisenä viime viikolla. Tehtävään valittiin sairaanhoitopiirin entinen johtaja Ilkka Luoma, jonka kokonaispalkka tulee olemaan 17 400 euroa kuukaudessa. Pohjois-Pohjanmaa kuuluu 21 hyvinvointialueesta suurimpiin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli (kesk) kertoo IS:lle, että palkan suuruudesta käytiin perusteellinen keskustelu sekä hallituksessa että henkilöstöjaostossa. Myös valtuusto oli asiasta täysin yksimielinen.

– Tultiin siihen tulokseen että tehtävän haasteellisuus ja vaativuus huomioon ottaen se asettuu tuohon.

Töllin mukaan päätöstä tehdessä tasoa taas verrattiin esimerkiksi isojen sairaanhoitopiirien johtajille maksettaviin palkkoihin. Esimerkiksi HUS:n ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien johtajien kuukausipalkka on ollut yli 17 000 euroa.

– Tämä tehtävä on paljon laajempi kuin sairaanhoitopiirin johtajan tehtävä. Pohjois-Pohjanmaalla työtekijöitä on noin 18 000 ja liikevaihto on 1,7–1,8 miljardia euroa. Maakunta on pirstaleinen, vähän kuin Suomi pienoiskoossa. Tehtävä on todella haasteellinen, Tölli perustelee.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli sanoo hyvinvointialuejohtajan palkan olevan perusteltu.

Tölli huomauttaa, että Pohjois-Pohjanmaalla johtajan vastuulle kuuluu myös erikoissairaanhoito, toisin kuin Uudellamaalla, jossa se pysyy HUS:n alaisuudessa. Hänen mukaansa kyse on myös kokonaispalkasta, jonka päälle tulee ainoastaan matkapuhelinetu.

– Monissa tehtävissä yksityissektorilla on erilaisia lisätekijöitä mutta tässä ei ole muuta.

Niin ikään suurimpiin hyvinvointialueisiin lukeutuvalla Pirkanmaalla hakuprosessi on edelleen kesken. Tehtävään hakeneita on tarkoitus haastatella huhtikuun alussa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen virkaa tekevä hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentie sanoo tulevan johtajan palkan asettuvan noin 17 000 euron tasolle.

– Kyllähän se Pohjois-Pohjanmaa asetti riman peruskorkeuden. Sen jälkeen on aika vaikea isompien alueiden perustellusti mennä siitä kovin paljon ylös tai alas päin. Näyttää siltä että hakijatkin ovat tämän tienneet.

Tampereen Yliopistollinen sairaala Tampereella. Maan suurimpiin kuuluvan Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajan kuukausipalkka on nousemassa noin 17000 euroon.

Valtakunnallisesti hyvinvointialueilla on Alasentien mukaan puhuttu 15 000–18­000 euron palkoista alueiden koosta riippuen. Keskusteluissa palkkojen tasoa on verrattu sairaanhoitopiirien ja isojen kaupunkien johtajien palkkoihin.

Myös Alasentie korostaa hyvinvointialuejohtajan tehtävän vaativuutta.

– Ensimmäiset viisi vuotta tulee olemaan melkoisen vaativia muutosjohtamishankkeita. Paitsi että se palvelukone pitää saada toimimaan, niin tämä on iso muutos ja siellä on paljon muutettavaa.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkasen mukaan tulevan johtajan palkkaa ei ole vielä päätetty.

– Tällaista arviointia ei ole vielä tehty. Katsotaan nyt hakemukset ja palkkatoiveet.

Myös hän mainitsee palkkakysymyksen yhteydessä sairaanhoitopiirien johtajat.

– Nämä yksiköthän ovat paljon isompia.

Myöskään Pohjois-Savossa päätöstä hyvinvointijohtajan palkasta ei ole vielä tehty, kertoo Pohjois-Savon aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen.

– Valmisteluvaiheessa poliittinen seurantaryhmä otti palkkoihin kantaa suuruusluokkatasolla. Silloin esitettiin noin 15 000 euron kuukausipalkkatasoa. Käsitykseni mukaan sitä on suhteutettu muihin julkisen sektorin vastaavan tasoisina pidettyihin tehtäviin.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidettiin Vantaalla 8. maaliskuuta. Aluevaltuustot päättävät alueiden johtajien palkoista.

Hakemukset tehtävään on nyt jätetty ja haastattelut alkavat lähipäivinä. Raatikainen ei ota kantaa hakijoiden palkkatoiveisiin, mutta uskoo hakijoiden olleen tietoinen esillä olleista summista.

Joka tapauksessa palkka tulee olemaan pienempi kuin mitä yksityisten yritysten johtajille yleisesti maksetaan.

– Kun on kyse julkisen puolen tehtävistä niin nämä eivät vertaudu suoraan yksityisen puolen vastaavan tasoisten tehtävien palkkoihin. Meilläkin budjetti on reilusti yli miljardi euroa, joka olisi aika suuri yritys.

Kymenlaakson aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask sanoo johtajan palkan asettuvan 14 000 ja 16 000 euron väliin eli samaa tasoa kuin Kymsote-kuntayhtymän toimitusjohtajalla.

– Kuitenkin vasta aluevaltuusto määrittää palkkatasot. Tämä riippuu myös hakijoista.