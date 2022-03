Kansanedustajat: Norjan Nato-malli sopisi Suomeenkin – ydinaseista yhtenäinen mielipide

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan perehtyneet kansanedustajat näkevät, että Norjan Nato-mallista voitaisiin laatia Suomeen oma sovellutus.

Suomen Nato-jäsenyydestä keskusteltaessa esille on noussut Norjan mallin mukainen puolustuksellinen liittoutuminen, jota esimerkiksi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn esitti vastikään Helsingin Sanomien haastattelussa. Norjaan ei ole sijoitettu ydinaseita eikä Naton pysyviä tukikohtia.

IS kysyi neljän suurimman puolueen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan perehtyneiltä kansanedustajilta, voisiko Norjan malli tulla kyseeseen Suomessa.

Kokoomuksen kansanedustajan ja eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajan Jukka Kopran mielestä Suomen Nato-mallia ei kannattaa rajata etukäteen, vaan jättää se yksityiskohtaisiin jäsenyysneuvotteluihin.

– Voisi kuitenkin sanoa, että ei ydinaseita Suomeen. Se on tärkeä asia, Kopra sanoo.

Sen sijaan puolustussuunnitelman kannalta Kopran mukaan saattaisi olla järkevää, että Suomessa olisi Naton tukikohta.

– Tai sitten Nato-tukikohta on jokin varuskunta, jossa on tietynlaisia valmiuksia, mutta tämäkin jätettäköön syvällisempään pohdintaan, kun asiasta oikeasti puhutaan.

Kopra huomauttaa, että Nato-tukikohta on taloudellisesti erittäin merkittävä seutukunnalle, jossa se sijaitsee, sillä se työllistää paljon ihmisiä ja tuo liikevaihtoa.

– Yksi Naton tukikohta vastaa isoa tehdasta paikkakunnan aluetaloudessa.

Suomella on noin 1 340 metriä rajaa Venäjän kanssa. Kopra ei sulkisi pois sitäkään vaihtoehtoa, että Suomessa voisi olla useitakin Naton tukikohtia.

– Tukikohta on toisaalta myös maali. Tällaisia staattisia maaleja, joihin kerättäisiin kaikenlaista vihollista kiinnostavaa samaan paikkaan, ei ehkä tänä päivänä kannata tehdä, koska niihin pystytään iskemään hyvin kaukaa.

Staattisen eli kiinteän tukikohdan sijaan materiaalin säilytys, käyttöönotto ja joukkojen perustamispaikat voitaisiin Kopran mukaan organisoida myös muulla tavalla.

Kopran mielestä tukikohtakysymys tulisi ratkaista tarkoituksenmukaisuuden perusteella eikä siltä pohjalta, että Nato-tukikohta tuntuu pelottavalta.

Kopra toimii jäsenenä eduskunnan puolustus­valiokunnassa.

Sdp:n kansanedustajan ja puolustusvaliokunnan jäsenen Mika Karin mielestä tässä vaiheessa on vaikea sanoa, mitä Suomi haluaisi tai tarvitsisi siinä tapauksessa, että Nato-jäsenyydestä neuvoteltaisiin.

– Huomionarvoista on se, että Norjan mallissa ei ole pysyviä joukkoja eikä joukkotuhoaseita, Kari sanoo.

Lisäksi Norja on rajoittanut liittokunnan sotilasjoukkojen toimintaa 24. pituuspiirin itäpuolella. Lähes koko Suomi sijaitsee kyseisen pituuspiirin itäpuolella.

Kari toteaa, että Norjan malli on yksi sovellutus, ja Nato-mailla on erilaisia malleja.

– Varmaan kaikki eri vaihtoehdot tulevat selontekovaiheessa keskusteluun, niiden hyvät ja huonot puolet.

Hallitus antaa eduskunnalle selonteon Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta huhtikuun alkupuolella.

– Norjan malli on sovitettu Norjan puolustuksellisiin ja maantieteellisiin tarpeisiin ja siinä tapauksessa, että Suomi hakisi liittokunnan jäsenyyttä, niin varmasti erilaisia vaihtoehtoisia malleja pohdittaisiin myös meillä puolustuksellisiin ja maantieteellisiin tarpeisiin.

Sdp:n Mika Kari toteaa, että pohjoismainen ydinaseeton vyöhyke on jo vuosikymmenien yhteistyön tulosta.

Kari uskoo, että Suomen malli olisi samankaltainen kuin Norjan malli. Ydinaseille Suomen maaperällä Kari ei lämpene.

– Suomi ei ole luonut uhkaa ympärilleen, ei kenellekään, vaan päinvastoin meidän pyrkimyksenämme on ollut luoda vakautta pohjoisen Itämeren alueelle, ja se yhdistää myös pohjoismaista ajattelua. Pohjoismainen ydinaseeton vyöhyke on jo vuosikymmenien yhteistyön tulosta, ja uskon, että sille on vakaa pohja myös tulevaisuudessa.

Kari ei halua ottaa vielä kantaa siihen, voisiko Suomeen tulla Naton tukikohtia.

– En halua etukäteen ottaa kantaa siihen, minkä tyyppinen ratkaisu olisi meidän oman puolustuksemme järjestämisen kannalta järkevää ja tarkoituksenmukaista siinä tapauksessa, että Suomi olisi Naton jäsenmaa. Ensisijaisestihan meidän tavoitteenamme on jatkossakin turvata oman maan koskemattomuus ja luoda riittävä kyky omalle puolustuksellemme.

Kari toimii myös eduskunnan tiedusteluvaliokunnan puheenjohtajana.

Keskustan kansanedustajan ja eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajan Jouni Ovaskan mielestä vielä on vaikea arvioida, minkälainen Suomen malli tulee olemaan, kun puhutaan mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Hänen mielestään pitää kuitenkin tiedostaa, minkälaisia mahdollisuuksia ja valintoja Nato-jäsenyyteen liittyy.

– Kyllä itse lähtisin siitä, että jos Suomi päättää Nato-jäseneksi hakeutua, niin silloin lähtökohta on se, että Suomen maaperälle ei tulisi tukikohtia, Nato-aseistusta eikä pysyviä joukkoja.

Aseistus käsittää ”ehdottomasti” myös ydinaseet eli niitä ei Ovaskan mielestä pitäisi Suomen maaperälle tulla.

Keskustan Jouni Ovaskan mielestä lähtökohta on se, että Suomen maaperälle ei tulisi tukikohtia, Nato-aseistusta eikä pysyviä joukkoja.

Ovaska huomauttaa, että Itä-Euroopassa monet maat kilpailevat siitä, mikä maa saa alueelleen Naton aseistusta.

– Mielessä pitää olla koko ajan, että olimme me Naton jäseniä tai emme, niin on tärkeää, että Suomi pitää huolta omasta puolustuksestaan, sen ylläpidosta ja armeijasta.

Ovaska toimii jäsenenä eduskunnan ulkoasiain­valiokunnassa.

Perussuomalaisten kansanedustajan, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajan Jari Ronkaisen mielestä Norjan malli olisi varteenotettava vaihtoehto Suomelle, mikäli Nato-jäsenyyttä päätetään hakea.

– Jokin vastaavanlainenhan se voisi olla, Ronkainen sanoo.

Hän ei halua tässä vaiheessa pohdiskella tarkemmin, miltä osin Norjan malli voisi olla Suomeen sovellettavissa ja miltä osin ei.

– Isoin kysymys on ratkaista ensimmäisenä se, ollaanko lähdössä hakemaan jäsenyyttä. Jos päädytään siihen, että haetaan jäsenyyttä, niin siinä vaiheessa täytyy ratkaista, mikä on meille paras mahdollinen malli. En ole itse lukinnut tässä vastausta.

Perussuomalaisten Jari Ronkaisen mielestä Norjan malli olisi varteenotettava vaihtoehto Suomelle.

Ydinaseiden osalta Ronkaisen vastaus on kuitenkin valmis.

– Ydinaseiden osalta asia on minulle kristallinkirkas. Missään tapauksessa en ole sillä kannalla, että Suomen kamaralle ydinaseita tulisi. Mutta joukkojen osalta täytyy käydä vielä keskustelua.

Ronkaisen mukaan asiaan vaikuttaa se, mitä tukikohta Suomessa käytännössä tarkoittaisi.

– Onko se materiaalin varastointia vai konkreettisesti joukkoja, niin nämä pitää sitten siinä kohtaa ratkaista.