Kuusamolainen ex-kansanedustaja, Venäjä-veteraani ja kunniakonsuli Pauli Saapunki arvelee, että suhteissa Venäjään tulee nyt kymmenien vuosien kylmä kausi.

Jos joku on tehnyt yhteistyötä venäläisten kanssa ruohonjuuritasolla, niin juuri kuusamolainen ex-kansanedustaja Pauli Saapunki (kesk).

Saapunki, 77, on ollut ratkaisevassa asemassa, että Kuusamosta on saatu rajayhteys auki Venäjälle. Saapunki on myös Venäjän kunniakonsuli.

Pitkän 16 vuoden kansanedustajauransa aikana (1987–2003) Saapunki ehti johtaa eduskunnan Venäjä-ryhmää. Eduskuntakautensa jälkeen hän johti myös Barentsin alueneuvostoa. Suomi–Venäjä-seuran valtuustoa Saapunki johti 2011–2014.

Venäjällä Saapunki on rampannut useammin kuin muistaa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta oli Saapungille järkytys.

– Minulle se tuli täytenä yllätyksensä, että tämä sotaan päättyi. Uhkailuahan oli pitkään, mutta kun sota silloin yöllä alkoi, niin tuntui kuin olisi koko elämäntyö kaatunut.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli Pauli Saapungille järkytys.

Saapunki on vaikuttanut erityisesti siihen, miten raja-yhteistyö Kuusamon korkeudella on toiminut.

– Meille on Kuusamoon tullut aikamoinen määrä venäläisiä ihmisiä asumaan. Ovat naimisissa tai tulleet perheineen. Palveluammateissa kaupoissa ja Rukan rinteillä töissä.

– Ei ole kukaan sanonut, että venäläiset olisivat laiskoja. He ovat pärjänneet täällä hyvin.

Parhaimmillaan Kuusamon markettien pihalla on ollut runsaasti venäläisten asiakkaiden autoja, ja Rukalla on riittänyt turisteja.

Mutta nyt on hiljaista.

Saapunki oli kansanedustaja vuosina 1987–2003. Sen jälkeen hän toimi johtotehtävissä Barentsin alueneuvostossa ja Suomi–Venäjä-seurassa.

Rajan takaa kuuluu Saapungin mukaan käsityksiä siitä, että venäläiset pitävät sotaa lähinnä lännen syynä. Valtiollinen propaganda on toiminut.

– Itsellä ei juuri nyt ole ollut yhteyksiä rajan yli, mutta kun kaverit ovat soittaneet, niin tavallinen kansa pitää siellä länttä syyllisenä tilanteeseen. Sellaista viestiä on tullut.

– Siellä on useamman vuoden puhuttu ongelmasta nimeltä Ukraina, Saapunki sanoo ja arvelee, että Venäjällä mielikuvaa on muodostanut lähinnä Naton ja lännen vastainen tiedonvälitys.

Suomessa asuvilla venäläisillä on hänen mukaansa mukaan toinen käsitys.

Saapunki on saanut myös Venäjän myöntämän ystävyyden ansiomerkin, samoin kuin esimerkiksi Paavo Lipponen (sd) Eero Heinäluoma (sd) ja Paula Lehtomäki (kesk). Niitä pääsi esittelemään ainakin Tehtaankadun suurlähetystön vastaanotoilla, nyt ei sielläkään.

Saapunki arvelee, että suhteissa on pitkä kylmä jakso – myös Kuusamon korkeudella.

– Kyllä tiedetään, että tästä tulee kymmenien vuosien kylmä kausi. Mutta sinäkin aikana tarvitaan yhteyden rakentajia, olkoot millaiset hallinnot milloinkin kummallakin puolen rajaa.

Saapungilla on perspektiiviä kylmän sodan kaudelta alkaen.

– Muistan sellaisen ajan, kun meijeri-ihmisenä kuljin tiloilla lähellä rajaa, niin siellä ei saanut edes pitkillä valoilla ajaa. Niiden käyttö oli kielletty talvella.

Kuusamon rajayhteyden avaamista Saapunki pitää yhtenä suurimpana saavutuksenaan. Uusi tulli- ja rajanylityspaikka otettiin käyttöön 2011.

Pauli Saapunki, Seppo Kääriäinen ja Anneli Jäätteenmäki eduskunnan täysistunnossa 2001.

Yhteys Kuusamon kautta Vienaan on ikiaikainen, mutta Neuvostoliiton syntymisen ja sotien myötä se meni poikki.

– Ennen niitä aikoja kauppatie Oulusta itään ja Vienaan meni Kuusamon kautta. Hevosilla edestakaisin. Kuulin, kun vanhat papat puhui siitä. Minun ukkini oli ajanut myös.

Saapunki korostaa, ettei hän ole saanut kunniakonsulin hommista koskaan palkkaa.

– Palkka on ollut se, että tulee hyvä mieli, kun pystyy ihmisiä auttamaan.

Siihen on kuulunut lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvien venäläisten neuvontaa passeihin, perheisiin ja työntekoon liittyvissä asioissa.

– Miksi olen Venäjä-työtä tehnyt? Minä olen saksalaisen sotilaan poika, siis sodalta saanut elämän. Minä päätin aikanaan, että teen entisistä vihollisista ystäviä.

Saksalaisesta isästään Saapunki on kirjoittanut myös kirjan Saksalaissotilaan poika (Otava 1996).

Pauli Saapunki korostaa, ettei hän ole saanut kunniakonsulin tehtävistä koskaan palkkaa. Kuva eduskunnasta vuodelta 2002.

Entinen Nato-vastaisuus on Saapungin ajattelusta nyt ”hiipunut huomattavasti”.

– Mutta luotan siinä presidentin, eduskunnan ja hallituksen harkintakykyyn parhaan ratkaisun löytämiseksi, Saapunki lisää.

Saapunki on saanut sodan kestäessä myös kielteistä palautetta. Tarkemmin hän ei palautetta avaa, mutta muilutuksella itään on uhkailtu.

– Toivon vain, ettei niitä viestejä tulisi. Kyllä ne häiritsevät henkisestikin, meinasi yöunet mennä.

Kaikesta huolimatta Saapunki uskoo, että yhteistyötä tarvitaan myös jatkossa.

– Tulee ajat, että sitä tarvitaan, se on ihan varma. Pitää sukkuloida rajan yli, vuorovaikutusta tarvitaan.