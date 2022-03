Kommentti: Putin on ehkä Staliniakin vahvempi diktaattori – mikään pajari­neuvosto tai puolue­klikki ei saa häntä syrjäytettyä

Neuvostoliiton päämiehet joutuivat Josif Stalinia myöten jossakin määrin kuuntelemaan kommunistisen puolueen kaadereita, mutta Vladimir Putinilla ei ole varsinaisesti puoluetta tai edes mitään pajarineuvostoa riesanaan. Siksi hänen kaatamisensa ottaisi lujille, kirjoittaa erikoistoimittaja Timo Haapala.

Vladimir Putinilla on vähemmän pidäkkeitä kuin Josif Stalinilla

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila tiivisti STT:n haastattelussa lauantaina, että Vladimir Putin on jopa Josif Stalinia kovempi yksinvaltias.

Siksi Putinia ei helppo syrjäyttää, vaikka sitä moni toivookin – varsinkin Venäjän ulkopuolella.

Tämän sanoi tai lipsautti ääneen myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, vaikka Bidenin Putin-puheita onkin yritetty tulkita parhain päin.

Lue lisää: Mika Aaltola Bidenin kohu­puheesta: Kylmän sodan veteraani puhui suoraan sydämestä

Lassila vertaa Putinia STT:lle juuri Staliniin.

Lassilan mielestä ”Putinin Venäjä” on tietyssä mielessä jopa diktatuurisempi maa kuin Stalinin Neuvostoliitto.

Putinin tukipuolue Yhtenäinen Venäjä on kumileimasin ja duuma, eli parlamentin alahuone, siunaa Putinin tahdon.

– Neuvostoliitossa oli sentään kommunistisen puolueen korkein johtoelin eli politbyroo sekä itse puolue, jotka valvoivat, että maan johtaja noudatti valittua linjaa. Oli mekanismi, joka pystyi nimittämään johtajalle myös seuraajan, mutta Venäjällä ei ole tällaista. Kaikki lepää Putinin varassa, Lassila tiivistää.

Lassilan mukaan Putin ei ole vapaaehtoisesti lähdössä mihinkään.

Palatsivallankaappaukseen harva uskoo, ainakaan vielä, jos koskaan.

Putinin varjossa rikastuneet oligarkitkin tuntuvat olevan hampaatonta porukkaa, vaikka länsi on jäädyttänyt heidän satumaisen varallisuutensa.

Mutta aika näyttää.

Joku on verrannut oligarkkeja esimerkiksi Iivana IV:n eli Iivana Julman (1530–1584) aikaisiin pajarineuvostoihin, johon Iivana nimitti jäsenet heidän henkilökohtaisen asemansa perusteella.

” Kuvaavaa onkin, että Putinin johtamiselle haetaan vertauskuvia jo 1500-luvun puolivälin Venäjältä.

Iivana Julma oli nimensä mukaisesti äärettömän julma valtias, joka muun muassa seivästi vihollisiaan, painoi heitä avantoon ja poltti elävältä.

Isabel de Madariaga kertoo Iivanan tempuista ja hallinnosta klassikkokirjassaan Iivana Julma (Ivan The Terrible: First Tsar of Russia).

Kuvaavaa onkin, että Putinin johtamiselle haetaan vertauskuvia jo 1500-luvun puolivälin Venäjältä.

Iivana Julma välillä vähät välitti pajareistaan, mutta Madariagan mukaan hän joutui kuitenkin kuuntelemaan ylimyssukuja.

Myös viisailla pappis- ja munkkismiehillä oli välillä sanansa sanottavanaan Iivanan irstailuista.

Putin kuuntelee lähinnä tiedustelupalveluun sijoittuneita vanhoja kavereitaan. Heihin KGB:n entinen everstiluutnantti luottaa.

Joku odottaa ehkä myös sitä, että Venäjällä syntyisi vuoden 1917 tyyppinen vallankumous, jossa kansa ryntää kaduilta palatseihin.

Useimmat tutkijat tyrmäävät tämänkin.

Ei kuulu tapoihin Venäjällä, vaikka kerran niin kävikin.

Eli palatsivallankumous olisi yksi mahdollisuus päästä Putinista eroon.

Niistä Venäjällä on kokemusta yllin kyllin tsaarienkin historiasta, mutta myös 1900-luvulta, kommunistien kesken.

Stalinillakin otti lujille varmistaa valtansa V. I. Leninin kuoleman 1924 jälkeen, mutta väkivallalla sekin onnistui.

Taistelutoveri Lev Trotski oli Stalinin pahin kilpakumppani, joka lähti maanpakoon 1929. Trotskin tarina päättyi siihen, kun Ramón Mercader iski Stalinin käskystä jäähakulla Trotskia päähän Mexicossa 1940. Stalin nukkui sen jälkeen yönsä paremmin.

Stalin osasi kieroilla oman lähipiirinsä kanssa niin hyvin, että se Stalinia miellyttäessään tappeli ja ilmiantoi toisiaan. Uskollisen ulkoministerinsä Vjatšeslav Molotovin vaimon Polinan Stalin passitti vankeuteen – Molotov kehui päätöstä oikeaksi.

Stalin kuolTUA vuonna 1953 kamppailun voittajaksi selvisi Nikita Hrushtshev, joka puolestaan syrjäytettiin vuonna 1964. Valtaan nousi Leonid Brezhnev, joka johti itänaapuria vuoteen 1982.

Sen jälkeen Neuvostoliitossa pidettiin hautajaisia liki vuosittain, kun Juri Andropov ja Konstantin Tshernenko pistäytyivät valtaistuimelle ennen 1985 pääsihteeriksi noussutta Neuvostoliiton viimeistä johtajaa Mihail Gorbatshovia.

Gorbatshovin valta ja maa eli Neuvostoliitto, jota Putin kaipaa takaisin, menivät alta elokuun vallankaappauksen myötä 1991. Gennadi Janajevin juntta osoitti samalla, ettei itänaapurissa hallita enää vallankumouksiakaan.

Boris Jeltsin nimitti Vladimir Putinin pääministeriksi 1999, ja nyt on menossa jo Putinin neljäs kausi presidenttinä.

Suomessa ja lännessä yleisemminkin Putinia ehdittiin pitää jo johtajana, joka tekee Venäjästä edes jonkinlaisen demokratian.

Turha toivo.

” Siinä onkin kansainvälisen politiikan tutkijoilla arvuuttelemista, että mitataanko Putinin Venäjän jatko viikoissa, kuukausissa, vuosissa vai vuosikymmenissä.

Kun Venäjää miettii, katse kannattaa suunnata historiaan, jopa viidensadan vuoden päähän, ja muistaa presidentti Koiviston Mauno viisaus:

Venäjän idea on laajentuminen.

Suomessa on kaiveltu muistoja Suuren Pohjan sodan (1700–1721) aikaisesta isovihan ajasta. Tuolloin Venäjä vei suomalaislapsia orjuuteen Venäjälle. Nyt tiedot kertovat Venäjän Mariupolissa toteuttamista siviilien pakkosiirroista Venäjälle, mukana paljon lapsia.

Mutta lohtuna voi miettiä sitä, ettei hävityistä sodista ole Venäjän johtajille mitään hyvää seurannut.

Ensin Venäjän–Japanin sota 1904–05 ja sitten ensimmäinen maailmasota tekivät lopun Nikolai II:sta ja tsaarien valtakaudesta, ja sota Afganistanissa raunioitti Neuvostoliiton talouden ja sitä myötä koko Neuvostoliiton.

Siinä onkin kansainvälisen politiikan tutkijoilla arvuuttelemista, että mitataanko Putinin Venäjän jatko viikoissa, kuukausissa, vuosissa vai vuosikymmenissä.