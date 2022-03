Kaikki Niinistön viime päivinä julkisuudessa esittämät argumentit ja viestit viittaavat siihen, että presidentti liputtaa Suomen Nato-jäsenyyden puolesta, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Olli Waris.

Nato on ollut pitkään aihe, joka on vaikuttanut herättävän tasavallan presidentti Sauli Niinistössä tuskaisia reaktioita.

Niinistöä on selvästi ärsyttänyt asetelma, jossa hänen on toivottu muuttavan kansalaisten mielipiteen Nato-myönteiseksi auktoriteetillaan.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan mielipidemittaus toisensa jälkeen on osoittanut suomalaisten selkeän enemmistön kääntyneen Naton kannalle.

Nyt Niinistökin puhuu aiheesta vapautuneemmin, kehonkieli on muuttunut.

Ylen Ykkösaamussa lauantaina Niinistö toisti viestinsä siitä, ettei Natoa riittävämpää turvaa ole olemassa.

Naton suurimpana hyötynä Niinistö kertoi pitävänsä ”ennaltaehkäisevää vaikutusta”, siis sotilaallista pelotetta, joka syntyy Naton artiklasta, jonka nojalla hyökkäys yhtä jäsenmaata kohtaan tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia kohtaan.

Niinistö puhui Natosta myös imagotekijänä elinkeinoelämän näkökulmasta.

Yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöt ovat pitäneet ääntä siitä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisää Suomen maariskiä. Nato-jäsenyyden nähdään vakauttavan tilannetta ja lisäävän Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

Lisäksi Niinistö analysoi, että Ukrainan sodan seurauksena maailma jakautuu tiiviimpään, kaksileiriseen asentoon, jolloin ”tila niille, jotka eivät kiinteästi leireihin kuulu, saattaa supistua”.

Tämä on leiri, johon Suomen voi nähdä kuuluvan sotilaallisesti liittoutumattomana mutta poliittisesti liittoutuneena maana. Suomi on EU:n jäsen ja on aseistanut Ukrainaa Venäjää vastaan käytävässä sodassa, joten itsestäänselvää on, että Suomi on jo puolensa valinnut.

Aiemmin tällä viikolla Niinistö sanoi MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa, että hänen kantansa Natoon on ”aika selkeä”.

Kaikki Niinistön viime päivinä julkisuudessa esittämät argumentit ja viestit viittaavat siihen, että presidentti liputtaa Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

Julkisuuteen Niinistö ei silti halua kantaansa kertoa, sillä eduskunnassa on vasta käynnistymässä Natoon kiinteästi kytkeytyvä prosessi.

Ykkösaamussa Niinistö valmisteli jo kansalaisia riskeihin, joita vallitsisi Nato-jäsenyysprosessin ollessa käynnissä. Niinistö on aiemmin kertonut pitävänsä kriittisenä juuri vaihetta, jossa jäsenhakemus olisi jätetty, mutta prosessi olisi kesken.

– Riskit voivat olla rajaloukkauksia, alueloukkauksiakin, ehkä ronskinpuoleiseltakin näyttäviä. Sitten hybridimaailma, siinä on se ongelma, että kuka määrittelee, mikä on hybridiä, emme edes tiedä kaikkia vaikuttamismahdollisuuksia, joita joku voi keksiä. Koko tietotekniikan maailma on haavoittuvaista, aina voi löytyä aukkoja. Sillä tavalla aika tärkeätkin yhteiskunnalliset toiminnot voivat häiriintyä, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan nyt on äärimmäisen tärkeätä pohtia vastauksia Venäjän ”vasta-askeliin”.

– Olen pitänyt aivan välttämättömänä, että eduskunta joka sitten aikanaan olisi se, joka lopullisesti hyväksyy Suomen Nato-jäsenyyden, että eduskunta perusteellisesti tulee tietämään mahdolliset vasta-askeleet ja saman tien myös sen, mikä vastauksemme erilaisiin vasta-askeliin saattaisi olla.

Niinistö painotti, että vastausten antamisessa ”tuumailun aika voi olla hyvin vähäinen”.

Nato-prosessia seuraava politiikan penkkiurheilijakin on pudota kärryiltä, kun keskustelua aletaan käydä vastauksista vasta-askeleisiin, joiden sisältöä joudutaan arvailemaan.

Arvokasta olisikin, että keskustelua Venäjän mahdollisista reaktioista ja Suomen vastauksista niihin avattaisiin kansalaisille siinä määrin kuin se on turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen mahdollista.

– Ne tulevat päälle koko hybridityökalupakin sisällöllä, tulee informaatiovaikuttamista, varmaan energiaan liittyviä asioita, pakolaisia voidaan käyttää aseena, voidaan pyrkiä avaamaan juridisia sopimuksia, yliopistonopettaja, eversti evp Martti J. Kari ennakoi IS:lle Venäjän reaktioita.

Karin mukaan Venäjä voisi myös keskittää joukkoja rajan pintaan, mutta sitä olisi hänen mielestään turha säikkyä, sillä ”ne ovat möllöttäneet siellä oikeastaan 90-luvusta asti.”

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith sanoi IS:lle, että Venäjän vaikuttamismahdollisuuksiin vaikuttaa ratkaisevasti se, milloin Nato-jäsenyyttä haettaisiin.

Smithin skenaariossa, jossa Venäjä ei sodi enää Ukrainassa ja sodan loppumisesta on kulunut jo muutama kuukausi, mutta presidentti Vladimir Putin hallitsee yhä Venäjää, reaktiot olisivat vakavampia: informaatio- ja kyberoperaatioihin pystyttäisiin käyttämään enemmän voimaa samalla, kun Suomen ympärillä pyörittäisiin sotilaallisesti.

Niinistön Ykkösaamu-esiintymisessä kysymys aikataulusta jäi ilmaan leijumaan.

Epäselväksi jäi, ovatko jotkut yksittäiset Nato-jäsenmaat kehottaneet Suomea odottamaan sopivaa hetkeä tilanteessa, jossa Ukrainassa käydään sotaa ja sodan leviämisenkin riski on olemassa.

Yhtäältä Niinistö sanoi, ettei useiden Nato-jäsenmaiden kanssa käydyissä keskusteluissa ole viitattu siihen, että ”nyt olisi jokin ahdas ikkuna”, josta Suomen olisi äkkiä mentävä.

Toisaalta Niinistö mainitsi, että ”näissä keskusteluissa varmaan moni muukin on saanut terveisiä – joissa sinänsä on todettu, että Naton ovi on auki – siinä suhteessa, mikä hänen tai heidän mielestään olisi sovelias ajankohta”.

Yksittäistenkin jäsenmaiden kannoilla on merkitystä, sillä Suomen jäsenyys pitäisi ratifioida kaikissa kolmessakymmenessä jäsenmaassa.

Niinistö teki joka tapauksessa selväksi, minkä maan sana Nato-prosessissa painaa ylivoimaisesti eniten.

– Onhan se niin, että Naton kohdalla Yhdysvallat aika lailla johtaa mielipiteitä, Niinistö summasi.