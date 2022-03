Ilta-Sanomat kokosi kaikkien kansanedustajien tähänastiset Nato-kannat yhteen. Päivitämme listaa sitä mukaan, kun kansanedustajat muodostavat kantojaan.

Nato-kannatus kansanedustajien keskuudessa on viimeisten viikkojen aikana ollut nousussa. Suurin osa kansanedustajista kuitenkin panttaa edelleen kantaansa.

Tänään tiistaina oman myönteisen Nato-kantansa toivat julkisuuteen perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho sekä keskustan kansanedustaja, entinen eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen.

Lue lisää: Riikka Purra kannattaa Nato-jäsenyyttä: ”Tuen valtiojohtoa jäsenyyden edistämisessä”

Lue lisää: Jussi Halla-aho julkisti oman Nato-kantansa: ”Suomen on syytä hakea jäsenyyttä”

Lue lisää: Anu Vehviläinen päivän kolmas kantansa paljastanut kansan­edustaja: ”Suomen tulisi hakea Natoon”

Eduskunta saa lähipäivinä käsiteltäväkseen Suomen turvallisuusympäristön muutosta ja varautumista käsittelevän selonteon. Selontekoa käydään läpi eri valiokunnissa ja sitä koskevan mietinnön on arveltu valmistuvan kesäkuussa.

Myös puolueissa käydään parhaillaan sisäistä keskustelua kannoista Nato-jäsenyyteen.

Lue lisää: Kommentti: Eduskunnassa Nato-jäsenyydelle löytyy enemmistö – valtio­johto luotaa sopivaa hetkeä hakemukselle

Ilta-Sanomat kokosi kansanedustajien Venäjän hyökkäyksen jälkeen julkisuuteen tuomat Nato-kannat yhteen. Yhteensä Nato-jäsenyyttä kertoo kannattavansa 84 kansanedustajaa. Ei-vastauksen on antanut yhteensä yksitoista kansanedustajaa.

Osa vastaajista ei ole joko vielä muodostanut kantaansa tai ei tahdo kertoa sitä vielä julkisuuteen. Viimeisen ryhmän muodostavat he, joita ei ole tavoitettu, ja joiden kannasta ei näin ollen ole tietoa.

Lähteinä on käytetty edustajien tiedotteita, sosiaalista mediaa, Ilta-Sanomien kyselykierrosta kansanedustajille, Ylen 8.3. ja HS:n 18.3 julkaistuja kyselyjä, MTV:n 2.3 julkaistua kyselyä eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnan jäsenille sekä muita medialähteitä.

Pääministeripuolue Sdp:n kansanedustajat panttaavat vielä pitkälti kantojaan. Oman kantansa asiaan on kertonut käytännössä vasta kolme kansanedustajaa. Kansanedustajat Suna Kymäläinen ja Piritta Rantanen kannattavat jäsenyyttä, Raimo Piirainen vastustaa.

Suna Kymäläinen on yksi harvoista Sdp:n kansanedustajista, joka on kertonut Nato-kantansa julkisuuteen. Kymäläinen kannattaa jäsenyyttä.

Sdp:n puoluehallitus käsitteli Nato-jäsenyyttä viime viikon torstaina. Puoluehallitus ja eduskuntaryhmä on kutsuttu koolle keskiviikoksi ja puoluevaltuusto lauantaiksi.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää: Sanna Marin Ruotsin pääministerin nihkeästä Nato-lausunnosta: ”Me emme tule siirtämään tätä keskustelua syrjään”

Lue lisää: Antti Rinne: Meidän turvallisuudestamme pitää pystyä huolehtimaan – ”Jos se vaatii jäsenyyttä Natossa, niin se pitää tehdä”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä julkisesti oman kantansa kanssa esiin tulleista lähes kaikki liputtavat Nato-jäsenyyden puolesta. Kantaansa harkitsevien määrä on edelleen suuri.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi tänään tiistaina tukevansa Suomen Nato-jäsenyyttä ja valtiojohtoa jäsenyyden edistämisessä. Perässä seurasi samalla kannalla myös puolueen entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Purra kertoo, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä on lähipäivinä valmistautumassa tekemään päätöksensä, joka raamittaa puolueen kansanedustajien työtä valiokunnissa ja koordinaatioryhmässä.

Tämän jälkeen asiaa käsittelevät puoluehallitus ja puoluevaltuusto ja myöhemmin keväällä puolueneuvosto.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää: Riikka Purra kannattaa Nato-jäsenyyttä: ”Tuen valtiojohtoa jäsenyyden edistämisessä”

Kokoomus on ollut jo pitkän aikaa eduskunnan Nato-myönteisin puolue, mikä näkyy myös kansanedustajien kannoissa. Käytännössä kaikki liputtavat Naton puolesta.

Petteri Orpon kokoomus on eduskunnan Nato-myönteisin puolue.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo on linjannut, että Suomen tulisi hakea Naton jäsenyyttä jo lähikuukausina.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää: Kokoomuspomo patistaa hallitusta lopettamaan hidastelun Nato-esityksessä ja pohtii Sauli Niinistön vaikeaa asemaa – katso Petteri Orpon koko haastattelu HAAPALA-TV:ssä

Keskustan eduskuntaryhmässä on viime viikkojen aikana nähty enenevissä määrin Natoa kannattavia ulostuloja.

Jo lähes kolmannes eduskuntaryhmän jäsenistä on Natoon liittymisen kannalla. Yksikään kansanedustaja ei ole vielä kertonut vastustavansa jäsenyyttä.

Keskustan puoluevaltuusto kokoontuu 9. - 10. huhtikuuta Vaasassa, jossa puolueen odotetaan ottavan myös kantaa Nato-jäsenyyteen.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää: Onko keskustan Nato-laiva kääntymässä? Näin Annika Saarikko vihjaa MT:ssa

Lue lisää: Lähes kolmannes keskustan eduskunta­ryhmästä kallellaan Natoon – ”Nyt on mannerlaatat liikkeellä”

Myös vihreiden kansanedustajien keskuudessa kannatus Natolle on merkittävää.

Muun muassa puolueen puheenjohtajaa Maria Ohisaloa tuuraava Iiris Suomela on kertonut kääntyneensä jäsenyyden hakemisen kannalle. Samaa kantaa edustaa eduskuntaryhmää johtava Atte Harjanne.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää: Vihreiden sijais­puheen­johtaja Iiris Suomela paljasti kantansa: Nato-jäsenyys olisi Suomelle oikea suunta

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmälle kysymys Natosta on kenties kaikista eduskuntaryhmistä vaikein. Yksikään puolueen kansanedustaja ei ole tähän mennessä kertonut julkisuudessa kannattavansa jäsenyyden hakemista.

Sen sijaan kielteisen kannan on ottanut julkisuudessa yhteensä seitsemän vasemmistoliiton kansanedustajaa.

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson kertoi Ilta-Sanomille viikonloppuna, että hän on ”periaatteessa” jo muodostanut oman Nato-kantansa, mutta ei halua lyödä sitä lukkoon varsinkaan julkisesti tilanteessa, jossa selontekoprosessi on vasta käynnistymässä.

– Oma ajatteluni on muutoksessa kyllä. Ehkä suurin muutos on se – mistä nyt keskustellaan ja mikä mielestäni on relevantti kysymys – että jos tämä oli mahdollista Ukrainassa, niin miksi se ei voisi olla mahdollista täällä. Jos tämä teoreettinen tilanne kävisi toteen, niin jäisikö Suomi silloin yksin ja minkä tyyppistä tukea silloin saisimme? Samaan hengenvetoon on syytä todeta, että Suomi ja Ukraina eivät ole samassa asemassa, Andersson sanoi.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää: Li Andersson puhuu suoraan Venäjästä IS-haastattelussa: ”Jos tämä oli mahdollista Ukrainassa, niin miksi se ei voisi olla mahdollista täällä”

Lue lisää: Pääkirjoitus: Li Anderssonin vaikein paikka – vasemmisto kääntää Nato-ruoriaan

Rkp:n kansanedustajista puolet on kertonut kannattavansa Natoon liittymistä. Puolet panttaa edelleen kantaansa.

Puolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on kuitenkin kertonut avoimesti olevansa jäsenyyden kannalla.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä jakautuu Naton kannattajiin ja kantaansa vielä harkitseviin.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Liike nytin Hjallis Harkimo kannattaa jäsenyyttä, kun taas Valta kuulu kansalle -ryhmän Ano Turtiainen vastustaa puolustusliittoon liittymistä.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen

täältä

.