Tässä ovat Natoon hakeutumisen ”vaaran ajan” riskit – näihin keinoihin Venäjä voisi turvautua

Mitä pidempään Suomen Nato-prosessi kestää, sitä enemmän Venäjälle jää aikaa painostamiseen ja erilaiseen hybridi­vaikuttamiseen.

Suomi harkitsee vakavasti puolustusliitto Naton jäsenyyttä. Asiantuntijat näkevät ajanjakson jäsenhakemuksen jättämisen ja hyväksymisen välillä nähdään ”vaaran aikana”, jolloin Venäjän uskotaan pyrkivän vaikuttamaan Suomeen ja Nato-maihin hakemuksen torjumiseksi.

IS kysyi hybridiuhkien asiantuntijoilta, millaisiin keinoihin Venäjä voisi turvautua Suomen osalta.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smithin mielestä Venäjän vaikuttamismahdollisuuksiin vaikuttaa ratkaisevasti se, milloin Nato-jäsenyyttä haettaisiin.

Hän hahmottelee spekulaation tueksi kaksi eri ajankohtaa jäsenhakemukselle: ensimmäisessä vaihtoehdossa jäsenhakemus jätettäisiin huomenna ja toisessa vaihtoehdossa Ukrainan sodan päätyttyä.

– Jos hakemus laitettaisiin huomenna sisään ja se käsiteltäisiin Naton huippukokouksessa esimerkiksi kesäkuussa, emme varmaan tulisi näkemään mitään isomman luokan sotilasoperaatiota, Smith sanoo.

Hän uskoo, että informaatiokentällä pyrittäisiin jonkinlaiseen hämmentämiseen ja pelotteluun. Pelottelulla Smith tarkoittaa vahvoja lausuntoja korkealta tasolta Venäjän johdosta.

– Sitä pyrittäisiin käyttämään hyväksi, että Suomesta tulee Venäjän vihollinen, koska se varmasti pelottaa Suomessa. Yritetään myös hämmentää sitä, että Suomessa kohdellaan venäläisiä huonosti, jolla yritetään luoda kiilaa Suomessa asuvien venäläisten ja suomalaisten välille. Tähän heillä varmasti olisi kykyä juuri nyt, mutta ei paljon muuhun.

Smith näkee mahdollisena myös kyberesto­hyökkäykset ja sähkön toimituskatkokset. Kyberestohyökkäyksillä hän tarkoittaa esimerkiksi ministeriöiden ja eduskunnan verkkosivujen kaatamista.

– Se voi koskea myös sairaalaa tai pankkia, joka ilmoittaa, että kaikki järjestelmät ovat nyt alhaalla. Nämäkin aiheuttavat hämmennystä ja pelkoa. Se, mitä he kykenevät lyhyellä aikavälillä tekemään, on sellaista, mitä he ovat tehneet jo aiemmin ja mikä on kustannustehokasta.

Smith ei usko, että sähköt katkeaisivat kokonaan, mutta Venäjältä Suomeen tulevan sähkön tuotantoa voitaisiin vähentää.

– Sekin on horjuttamista. Säädellään sähkön tuotantoa, mutta ei kuitenkaan laiteta poikki, jolloin täytyy miettiä, mihin sitä käytetään, kuinka paljon ja lähteekö sähkön hinta ylös. Siihen Venäjällä ei kykyjä olisi, että koko Suomi olisi pimeänä.

Smithin mielestä kaikki keinot ovat kuitenkin sellaisia, että Suomi selviäisi niistä helposti.

– Juuri nyt Venäjän kyvyt ovat suhteellisen vähäiset, että se aiheuttaisi mitään isompaa harmia.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtajan Hanna Smithin mukaan Venäjällä ei ole kykyä pimentää koko Suomea.

Toisessa Smithin hahmottelemassa skenaariossa hakemus jätettäisiin silloin, kun Venäjä ei sodi enää Ukrainassa ja sodan loppumisesta on kulunut jo muutama kuukausi, mutta presidentti Vladimir Putin hallitsee yhä Venäjää.

– Siinä kohdassa varmaan nähtäisiin sotilaallisen puolen aktivoitumista jollain tasolla. Ei kuitenkaan Suomen rajojen yli hyökkäämistä, mutta isot sotaharjoitukset rajan tuntumassa niin, että Suomen armeijan pitäisi olla valmiudessa toisella puolella, ja meriliikenteessä nähtäisiin vilkastumista. Voisi tulla alueloukkauksia, joissa pitää olla koko ajan hereillä, ja myös ilmatilaloukkauksia.

Lisäksi informaatio- ja kyberoperaatioihin pystyttäisiin käyttämään siinä vaiheessa enemmän voimaa kuin jos hakemus jätettäisiin huomenna.

– Kyllähän se tuntuisi huomattavasti pelottavammalta, kun samaan aikaa pyörittäisiin sotilaallisesti ympärillä.

Salamurhiin tai kyseenalaisen materiaalin levittämiseen poliitikoista Smith ei usko siinä tilanteessa, jossa hakemus on jo jätetty.

– Vaikka Suomen pitää vielä ratifioida sopimus, niin jos poliittinen kenttä on yhtenäinen, ei se enää kovin helposti heilu, vaikka jotkut poliitikot vedettäisiin lokaan.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämä­professori Jarno Limnéll puolestaan ei näe, että iso käännekohta olisi se hetki, jolloin Naton jäsenhakemus jätetään.

– Näen merkittävämpänä sen ajankohdan, jota nyt eletään. Nythän meillä on turvallisuusympäristö muuttunut hyvin merkittävällä tavalla ja hyvin nopeasti, Limnéll sanoo.

Kansalaisten ja monien kansanedustajien mielipide Nato-jäsenyydestä on muuttunut, valtiojohto kiertää Nato-maita ja eduskuntaan on tulossa huhtikuussa selonteko turvallisuusympäristön muutoksesta.

– Asiasta keskustellaan turuilla ja toreilla, mutta mitään päätöksiähän ei ole vielä tehty, että jäsenhakemus jätettäisiin. Mitä pidempään tämä prosessi kestää, sitä enemmän se antaa Venäjälle aikaa painostamiseen ja erilaiseen hybridi­vaikuttamiseen.

Vaikka Venäjä on tällä hetkellä kiinni Ukrainassa, Limnéllin mukaan siellä riittää resursseja vaikuttaa Suomeen erilaisin keinoin. Hänen mukaansa Venäjän hybridivaikuttamisen työkalupakki on laaja.

– Todennäköisesti mukana saattaa olla sellaisiakin keinoja, joita ei pystytä ennakoimaan. Se voi olla jotain aivan yllättävää ja siihenkin pitää varautua.

Kyberturvallisuuden työelämäprofessorin Jarno Limnéllin mukaan mitä pidempään Nato-prosessi kestää, sitä enemmän se antaa Venäjälle aikaa painostamiseen ja erilaiseen hybridi­vaikuttamiseen.

Hänen mukaansa informaatio-operaatiot kuuluvat kaikkiin arvioihin eli poliittiseen päätöksentekoon, kansalaismielipiteeseen ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttaminen.

Viime viikolla Venäjän Suomen-suurlähetystö kehotti Twitterissä venäläisiä raportoimaan kokemastaan syrjinnästä tai huonosta kohtelusta. Siinä oli Limnéllin mukaan kyse juuri informaatiovaikuttamisesta.

– Pyrittiin hämmentämään, provosoimaan ja ehkä saamaan tekosyytä, että venäläisiä kohdellaan Suomessa huonosti. Tällaisia me tulemme jatkossa kohtaamaan.

Toinen keihäänkärki ovat hänen mukaansa erilaiset kyberhyökkäykset, joita voi olla palvelunesto­hyökkäyksistä kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin vakaviin hyökkäyksiin.

– Kun puhutaan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvista hyökkäyksistä Suomessa, niin nostaisin esille finanssialan ja terveydenhuollon tietojärjestelmät sekä energianjakelun ja -tuotannon. Ainakin näillä sektoreilla on tässä hetkessä oltava hereillä.

Finanssivalvonta tiedotti viime viikolla, että Ukrainan sodan alettua suomalaiset pankit ovat olleet pahantahtoisen kybertoiminnan kohteena. Limnéllin mukaan finanssiala on kuitenkin Suomessa hyvin varautunut.

– Jos vaikka tietyt sähköiset palvelut eivät ole hetkeen käytössä, niin ei kannata panikoitua, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämä­professori jarno Limnéll ohjeistaa.

Limnéllin mielestä kansalaistenkin on syytä varautua kyberhyökkäyksiin.

– Tärkeintä on pitää pää kylmänä, vaikka julkisuudessa tai sosiaalisessa mediassa alkaisi olla minkälaista informaatiota. Tai jos vaikka tietyt sähköiset palvelut eivät ole hetkeen käytössä, niin ei kannata panikoitua.

Limnéll nostaa esille myös maa-, meri- ja ilmatilanloukkaukset, vaikuttamisen energiapolitiikan keinoin, itärajalle ilmestyvät ihmisvirrat sekä ulkomaankaupan ja erityisesti meriliikenteen häiritsemisen, koska Suomi on riippuvainen merikuljetuksista.

– Hybridivaikuttamisessa käytetään useita eri keinoja samanaikaisesti, mutta eri keinojen voimakkuustaso vaihtelee.

Hän varoittaa, että ei saa hairahtua harhauttamiseen. Kun jotain tapahtuu, niin ei kannata katsoa vain sinne, missä tapahtuu, vaan myös toisaalle.

– Voisi olla, että meillä tapahtuu jossain päin Suomea maalla, merellä tai ilmassa rajaloukkaus – aika provosoivakin, jolloin huomio kiinnittyy siihen – ja samaan aikaan voitaisiin tehdä kyberhyökkäykset meidän kriittiseen infrastruktuuriin.

Kansalaisia Limnéll kehottaa hankkimaan kotivaran, jolla tulla toimeen muutama vuorokausi, jos esimerkiksi sähköt eivät hetkeen toimi. Kotivaraan kuuluu esimerkiksi vettä, ruokaa, taskulamppu ja käteistä rahaa.

Onko sotilaallinen uhka, sodan syttyminen mahdollista?

– Pidän tärkeänä, että ei luoda tarpeetonta turvattomuuden tunnetta, mutta ei saa myöskään hyssytellä. Ilman paniikkia, realistisesti sanoen, minun mielestä Suomessa on syytä varautua kaikkiin skenaarioihin.