Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa: IS tutki kaikki kaupat vuodesta 2020 – tämä selvisi

Venäläiset ovat ostaneet Suomesta 395 kiinteistöä tai tonttia reilun kahden vuoden aikana. Niistä kiinteistökaupoista on vaikea löytää uhkaa Suomen turvallisuudelle.

Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa ovat olleet vuosikausia kuuma puheenaihe.

IS kävi puolustusministeriössä tutkimassa kaikki vuodesta 2020 lähtien tulleet venäläisten lupahakemukset kiinteistökaupoilleen.

Tämän vuoden helmikuuhun mennessä venäläisten lupahakemuksia oli tullut kaikkiaan 395 kappaletta, ja niistä 366 oli ehditty toimittaa paperisena ministeriön mappeihin.

Kaikki lupahakemukset on hyväksytty, ja yhdestäkään venäläisten tekemästä kiinteistökaupasta ei ole löydetty uhkaa Suomen turvallisuudelle.

– Koskaan ei voi olla varma mistään, mutta meillä ei ole nyt syytä hysteriaan, neuvotteleva virkamies Anu Sallinen puolustusministeriöstä tiivistää.

– Luvanvaraisuus on sillä tavalla toiminut, että röyhkeitä kauppoja ei ole lähdetty tekemään. Tiedetään, että kaupat tulevat meille tietoon ja kauppa on luvanvaraista, Sallinen jatkaa.

Viranomaisille tuli uudet välineet vuonna 2020: siitä lähtien kaikkien EU:n ulkopuolisten kansalaisten on pitänyt hakea kiinteistökaupoilleen lupa puolustusministeriöstä.

Ministeriö tarkistaa, että kauppaan ei sisälly Suomen kannalta turvallisuuspoliittisia riskejä.

Valtio siis sai etuosto-oikeuden vasta vuonna 2020. Valtiolla on nyt oikeus estää epäilyttävät kiinteistökaupat tai purkaa vanhat kaupat, jos maanpuolustus tai huoltovarmuus sitä edellyttää.

Mistä päin Suomea venäläiset taloja ja mökkejä ovat parin vuoden aikana ostaneet?

Selvästi eniten kauppoja on tehty Imatralla (43 kpl) ja Savonlinnassa (37 kpl).

Imatran suosion selittää sijainti rajan lähellä, ja Imatralta venäläiset ovat ostaneet lähinnä omakotitaloja joko mökiksi tai asunnoksi.

Savonlinna on myös kohtuumatkan päässä itärajasta ja se on pinta-alaltaan suhteellisen suuri. Venäläiset ovat ostaneet Savonlinnasta liki yhtä paljon omakotitaloja kaupungin kaava-alueelta kuin mökkejä metsän keskeltä tai järven rannalta.

Venäläiset ovat ostaneet asunnoiksi ja mökeiksi Savonlinnasta omakotitaloja kaava-alueelta jo ilmeisen pitkään. Kuva vuodelta 2015.

Imatran ja Savonlinnan jälkeen tulee suuri pudotus venäläisostajien suosiossa.

Lappeenrannan kolmossija venäläisten kiinteistökaupoissa (16 kpl) ei ollut yllätys, mutta Raahe neljänneksi suosituimpana venäläisten talokauppapaikkana (13 kpl) kaipaa selitystä.

Venäläinen Rosatom on mukana rakentamassa Pyhäjoen ydinvoimalaa, ja laitostyömaalla työskentelevät venäläiset ovat ostaneet omakotitaloja itselleen Raahesta.

Venäläisten kiinteistö- ja maakaupat hajaantuvat ympäri Suomen: kauppoja on tehty kaikkiaan 117 kunnassa.

IS poimi kartalle kaikki paikkakunnat, joissa venäläiset ovat tehneet ainakin viisi talokauppaa reilun kahden vuoden aikana. Näitä kaupunkeja ja kuntia on kaikkiaan 21.

Itä-Suomi on venäläisten suosiossa. Top 21 -listalle Itä-Suomen ulkopuolelta pääsivät Raahen lisäksi vain Oulu ja Hollola sekä pääkaupunkiseudun Espoo, Vantaa, Kirkkonummi ja Nurmijärvi.

On hyvä huomata, että Helsingistä venäläiset ovat runsaan kahden vuoden aikana ostaneet vain yhden kiinteistön.

Minkälaisia kiinteistöjä venäläiset ovat reilun kahden vuoden aikana sitten ostaneet?

Halpoja, vanhoja, huonokuntoisia ja usein jopa purkukuntoisia omakotitaloja kaupungeista ja taajamista sekä kuivanmaan mummonmökkejä maaseudulta.

Liki puolet (46%) kaupoista on alle 50 000 euron kauppoja, ja kaksi kolmasosaa (67%) taloista, mökeistä, liiketiloista, tonteista ja metsäpalstoista on alle sadantonnin kiinteistökauppoja.

– Se kuvastaa ehkä sitä, että se on kallein kiinteistö, jonka voi Suomesta hankkia, puolustusministeriön Sallinen luonnehtii.

Yli puolen miljoonan euron kiinteistökauppoja venäläisten kanssa on vuodesta 2020 lähtien tehty vain seitsemän, kun mapeista löytyi 366 kauppaa.

Kallein, 1,1 miljoonan euron kauppa on varsinaissuomalaisen kaupungin yli 400 neliön talo rantasaunoineen vajaan parin hehtaarin tontilla. Muita yli miljoonan kauppoja ei ole.

Helsingistä venäläisille myyty talo maksoi 820 000 euroa, Espoossa on yksi kymppitonnin halvempi talokauppa ja yksi 729 000euron kauppa venäläisille.

Tahkolta venäläinen ostaja hankki itselleen keskeneräisen liikehuoneiston 800 000 eurolla.

Eniten hämmästystä herätti itäsuomalaisessa kunnassa tehty 700 000 euron kiinteistökauppa, jossa Liechtensteiniin rekisteröity venäläisfirma myi Marshallin saarille rekisteröidylle venäläisfirmalle 17 hehtaarin tilan vapaa-ajan käyttöön.

Myyjä ja ostaja oli kyllä kerrottu nimillään lupahakemuksessa, mutta se oli ainoa hakemus, jossa ei ollut yksityiskohtaisia tietoja kohteesta.

Se seitsemäs yli puolen miljoonan kauppa oli 645 000 euron mökkikauppa Hämeessä.

Lentokenttien läheltä ei ole myyty ainuttakaan kiinteistöä venäläisille.

Meren rannalta venäläiset ovat ostaneet vain yhden talon ja yhden mökin. Yhtään saarimökkiä eivät venäläiset ole hankkineet.

Muutaman kilometrin päästä Venäjän rajaa on myyty venäläisille vain muutama vanha talo tai mökki.

– Osa näkee tässä hyökkäyssuunnitelman valmistelun. Todellisuus taitaa olla se, että kun kuljetaan rajan yli, halutaan mahdollisimman lähelle rajanylityspaikkaa, Sallinen otaksuu.

– Mikä on lähellä ja kaukana? Meille tulee usein soittoja, ja kansalaiset saattavat loukkaantua, jos sanoo, että 16 kilometriä on vielä aika kaukana, jos haluaa tehdä jatkuvaa tiedonhankintaa, Sallinen muistuttaa.

Venäläisten kaupoista luksusta saa siis hakea.

Merenrannat tuli jo käsiteltyä, mutta jos sisävesiltä etsii, Päijänteeltä ei venäläisille myyty yhtään rantapaikkaa. Saimaan seudun kallein venäläisten ostama mökki maksoi 335 000 euroa Puumalassa, ja Savonlinnan kalleimman mökin hinta oli 299 000 euroa.

Laskettelukeskuksista venäläiset eivät ostaneet tyyriitä pytinkejä, pari vaatimattomampaa mökkiä kyllä.

Helikopterikentän tai majoitustilojen rakentamiseen ei yksikään venäläinen hankkinut lisämaata, mutta yksi venäläinen osti naapuriltaan hehtaarin maata kymppitonnilla tenniskentän rakentamiseksi.

Ostajista 63 prosenttia on Suomessa asuvia venäläisiä, jotka ostavat talon kotipaikkakunnaltaan tai naapurikunnasta. Pieni osa hankkii kesämökin.

Venäjällä tai Euroopassa asuvia venäläisiä ostajista on 37 prosenttia.

– Ihmisluonto on jollain lailla pöyhkeä. Varakkailla venäläisillä ei välttämättä anna luonto periksi ostaa 20 000 euron tölliä metsän keskeltä. Se ei ole poissuljettua, mutta jos tuollainen tölli tulisi rikkaan omaan käyttöön, se herättäisi epäilyksiä, puolustusministeriön Sallinen sanoo.

Kiinteistöjen myyjistä 81 prosenttia on suomalaisia.

– Ihan umpisuomalaisia. Samaan aikaan ollaan laajasti tuohduksissaan siitä, että taloja on venäläisille myyty. Mitään skandalöösiä ei löydy, ja ostajatkin ovat tavallisia ihmisiä.

– Se ei tarkoita, että joku voisi ajan saatossa paljastua joksikin muuksi, mutta todennäköisyys on kohtalaisen pieni, Sallinen muistuttaa.

Venäläiset tekevät 30,5 prosenttia kaikista ulkomaalaisten kiinteistökaupoista Suomessa.

IS ei löytänyt venäläisten kiinteistökaupoista uhkaa maanpuolustukselle, rajaturvallisuudelle tai huoltovarmuudelle.

Ränsistynyttä kesämökkiä lentokentän vierestä tai hulppeaa kiinteistöä helikopterikenttineen ja mittavine majoitustiloineen ei ole edes yritetty ostaa.

– Hyvä näin, että välineitä ei ole tarvinnut käyttää. Olemme verranneet tätä kotivakuutukseen. Hyvä olla olemassa, mutta toivottavasti ei tarvitse käyttää, Sallinen sanoo.

Venäläiset eivät ole tehneet yhtään kiinteistökauppaa, joka muistuttaisi lainkaan Airiston Helmen suurta tukikohtaa Turun saaristossa.

Lupahakemukset ovat kaavakkeita, joissa on tiedot niin ostajasta kuin myyjästä, kiinteistön osoite ja käyttötarkoitus. Lupahakemuksissa on liitteenä myös kauppakirja, josta selviää myydyn kohteen yksityiskohtaiset tiedot.

– Katsomme ensimmäiseksi aina sijainnin. Eli meneekö kiinteistöjä niin kutsutuille suojavyöhykkeille, eli etuostovyöhykkeille. Jos tulisi osuma, se lähtisi automaattisesti lausunnolle, oli kansallisuus mikä tahansa. Jos osumaa ei tule, katsotaan, onko lähellä huoltovarmuuden kannalta jotain olennaista vieressä, Sallinen kertoo.

– Jos sijainnissa ei ole huolta, sitten katsotaan ostaja ja käyttötarkoitus, onko se uskottava. Jos ympärillä on satoja omakotitaloja, täysin naapurilta piilossa pysyvän toiminnan mahdollisuus on aika pieni. Katsomme ostajaa ja ostajan taustaa, mikä antaisi aihetta laittaa lausuntokierrokselle.

Apuna virkamiehillä on kartta, josta näkyvät suoja-alueet, joita on noin prosentti Suomen maa-alasta.

Pakotelistalla olevat venäläiset on helppo poimia kauppojentekijöiden joukosta, ja puolustusministeriölle asiantuntija-apua lupien syynäämisessä antavat muun muassa Puolustusvoimat, suojelupoliisi, keskusrikospoliisi, ulkoministeriö ja Huoltovarmuuskeskus.

Kun ministeriön lupamappeja selaa ja tarkistaa venäläisten ostajien nimiä, ostettuja kiinteistöjä ja niiden sijaintia – yhtään skandaalia ei ainakaan toimittajan silmillä edelleenkään löydä.

Suomi on myös täynnä voimalaitoksia, sähkölinjoja, vesijohtoverkostoja, siltoja, kännykkämastoja ja muita ehkä strategiseksi kohteiksi luokiteltavia paikkoja.

Jos internetin karttaohjelmia selaa, yhdessä itäsuomalaisessa kaupungissa venäläisille on myyty yksi teollisuuskiinteistö muuntajan vierestä, mitä tuskin voi pitää turvallisuusuhkana.

– Esimerkiksi Fingrid omilla sivuillaan kertoo hyvin avuliaasti, missä meidän kantaverkko on. Tietoa hyvin vapaasti siis jaetaan. On selvää, että silmillä nähtävää on vaikea suoraan suojata, mutta jos haluaisi, pystyisi runkoverkon ympärillä kiinteistöhankintoja tekemään. Ei meille näitä ole tullut.

Suomen kantaverkkoa ei ole vaikea selvittää. Venäläiset eivät ole ostaneet ainakaan lähiaikoina kiinteistöjä runkoverkon vierestä.

– Ja esimerkiksi jotkut kaupungit ovat jo vuosia sitten julkistaneet vesijohtoverkostonsa sijainnin. Ei sen selvittämiseen tarvitse valtiollista toimijaa. Tätä tietoa voisi potentiaalisesti hyödyntää vahingontekoon, puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Anu Sallinen muistuttaa.

Valtaosa venäläisten kiinteistökaupoista on asumiseen ja vapaa-ajanviettoon. Vain kymmenisen prosenttia liittyy yritystoimintaan, maa- ja metsätalouteen tai lisämaan hankkimiseen itselle naapuritontilta.

Bisneksistä mainittakoon nyrkkipajoja ja varastohalleja kunnan teollisuusalueella tai erilaisia liikehuoneistoja taajamissa.

Onpa kaupoissa neljä kerrostaloa kaupungin kaava-alueella, joista kolmessa myyjänä on ollut sama suomalainen liikemies.

– Otaksun, että venäläiset ajattelevat tienaavansa halvan kerrostalon ostamalla. Nämä kerrostalot ovat usein sellaisia, joita kukaan suomalainen ei halua ostaa, koska ne ovat niin huonossa kunnossa. Näissä kaupoissa olen miettinyt, että toivottavasti tietävät, mihin ryhtyvät, Sallinen sanoo.

Myydyt, 120 000 - 145 000 euron matalat kerrostalot sijaitsevat Imatralla ja neljäs saman hintaluokan kerrostalo Kouvolassa. Kerrostalot ovat asutuksen keskellä, joten jos epäilyttävää toimintaa olisi, se todennäköisesti herättäisi huomion naapurustossa.

Jos huonokuntoisten kerrostalojen osto suomalaisliikemieheltä voi tuntua bisnesmielessä oudolta, samaa voi sanoa esimerkiksi keskisuomalaisesta hotellista.

Hotelli ei ole ollut toiminnassa, ja sen aikoinaan omistanut venäläinen osti sen taas itselleen, rahaa ei tarvittu euroakaan, koska ostaja otti velat vastattavakseen.

Vuodesta 2020 voimassa ollut laki ulkomaalaisten kiinteistökauppojen luvista näyttää ainakin päällisin puolin toimivan.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan lakiin tehdään vielä pieniä korjauksia.

– Arvioisin, että lailla on ennaltaehkäisevä vaikutus. Kun lupahakemukset syynätään, se jo ennaltaehkäisee mahdollista haitallista toimintaa.

– Laissa on tunnistettu tiettyjä kehittämistarpeita, laki voisi olla entistä tiiviimpi. Olen laittanut lain päivittämistyön liikkeelle. En lähtisi vielä yksityiskohtaiseen keskusteluun sisältökysymyksistä, ja palaan asiaan, kun valmistelutyössä on päästy vähän pitemmälle, Kaikkonen kertoi.

Kaikkonen muistutti, että eri viranomaiset hoitavat omia tehtäviään ja kansallista turvallisuutta valvotaan kaiken aikaa.

– Viranomaiset seuraavat kaikkea epäilyttävää toimintaa. Näyttää siltä, että nykyisissä kiinteistöomistuksissa todellista kansallisen turvallisuuden uhkaa ei ainakaan pääsääntöisesti ole. On myös kohteita, joita on syytä pitää silmällä, ja pidetään silmällä.

– Kyllä laki antaa viranomaisille välineet valvoa epäilyttävää toimintaa ja puuttua, jos ilmenee Suomen turvallisuutta uhkaavaa toimintaa. Perusta on kunnossa, mutta kun ajat ovat mitä ovat, on perusteltua tehdä lainsäädännöstä vielä tiiviimpää, Kaikkonen näkee.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan laki ulkomaalaisten kiinteistökaupoista on toiminut hyvin, mutta se tarvitsee vielä ”tiivistystä”.

Jos joku haluaisi harrastaa tiedustelutoimintaa, kiinteistöä ei tarvitsisi välttämättä ostaa. Asunnon voi aina vuokrata tai olla Suomessa ilman vakituista majapaikkaa.

Bulvaanien, myös suomalaisten, käyttö on aina mahdollista, jolloin kiinteistön todellisen omistajan nimeä ei näy syynättävissä tai syynäyksen ulkopuolelle jäävissä ”tavallisissa” kiinteistökaupoissa.

Aiemmin valtiolla ei ollut etuosto-oikeutta, se oli vain kunnilla.

Lakia alettiin valmistella, kun sinisilmäisyys maakaupoissa alkoi epäilyttää. Venäläinen Gazprom esimerkiksi yritti ostaa ison maa-alueen virkistysalueeksi puolustusvoimien harjoitusalueen vierestä Taipalsaaressa, Turun saaristossa paljastui Airiston Helmi ja muutama muu kiinteistö oli herättänyt kysymyksiä.

Airiston Helmi -yhtiöllä oli Turun saaristossa muun muassa laskeutumispaikka helikoptereille ja jämeriä betonilaitureita laivaväylän varrella.

Etuosto-oikeus on ollut harkinnassa alle viisi kertaa lain voimassaoloaikana vuodesta 2020.

– Ne ovat liikesalaisuuksien piirissä. Ne ovat olleet joko puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvää harkintaa. Niissä ei ole ollut taustalla kansallisen turvallisuus tai vieraan valtion intressien estäminen.

– Ne ovat olleet suomalaisten välisiä kauppoja. Niissä ei ole ollut mitään hämärää. Ne on ratkaistu vapaaehtoisin kaupoin tai muin järjestelyin, ja etuosto-oikeutta ei ole tarvinnut käyttää, puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Anu Sallinen kertoo.

Valtiolla on mahdollisuus lunastaa etuosto-oikeudellaan itselleen kaikki kiinteistöt, myös suomalaisten, jos maanpuolustus tai huoltovarmuus sitä vaatii.

Niin sanottuja suoja-alueita, etuostovyöhykkeitä, on jo aiemmin ollut noin prosentti Suomen maa-alasta. Suoja-alueilla asuu kaiken aikaa ehkä kymmeniä tuhansia suomalaisiakin.

Näiden kylttien lähellä tehtävät kiinteistökaupat ovat jo pitkään joutuneet aina tutkittavaksi. Niin sanottuja suoja-alueita on noin prosentti maa-alasta, ja venäläiset eivät ole ostaneet yhtään kiinteistöä suoja-alueilta.

Venäläiset eivät ostaneet yhtään asuntoa suojavyöhykkeiltä.

Suoja-alue, valtion etuostovyöhyke on 500-1 000 metriä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen kohteesta.

Jokainen suoja-alueella tehty kiinteistökauppa on aiemminkin käyty läpi, ja suoja-alueita ei ihmisille paljasteta. Osa suoja-alueista on pysyviä, osa vaihtuu.

Kukaan ei suoraan tiedä myyvänsä tai ostavansa asuntoa suoja-alueelta, mutta kaupan yhteydessä se voi tulla ilmi.