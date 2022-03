Li Andersson näpäyttää Annika Saarikkoa: ”Pienituloisten ei pidä tinkiä elintasostaan”

Vasemmistoliitto haluaa ylimääräisen korotuksen kansaneläkeindeksiin. Myös ammatillisen koulutuksen tulevaisuusinvestoinnit tulisi tehdä pysyviksi, Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoo, että velkaa on otettu lisää, mutta velkaantumistahti on taittunut, koska talous on kasvanut.

Hallitus kokoontuu huhtikuun alussa kehysriiheen.

Hallituksen kriisiytymistä pidetään epätodennäköisenä, sillä Ukrainan sota on vakavoittanut tunnelmia.

Kiisteltävää riittää silti.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi Helsingin Sanomille, ettei valtio pysty paikkaamaan kansalaisille hintojen noususta aiheutuvaa iskua.

Suomalaisten on varauduttava tinkimään elintasostaan, Saarikon viesti kuului.

– Pienituloisten ei pidä tinkiä elintasostaan, tästä olen hyvin eri mieltä valtiovarainministerin kanssa, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson näpäyttää Saarikkoa IS:n haastattelussa.

– Jos puhutaan niistä, joilla on kaikkein vähiten, niin heillä ei ole taloudellista puskuria, joilla he ottavat hinnannousua vastaan. Tämä ryhmä on se, josta hallituksen pitäisi kantaa huolta, Andersson lisää.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) on esittänyt ylimääräistä korotusta kansaneläkeindeksiin.

Korotus toteutettaisiin vielä tämän vuoden aikana ja se koskisi toimeentulotuen perusosaa, takuueläkettä, kansaneläkettä, työttömyysturvaa ja muita perusturvaetuuksia.

– Pienituloiset eivät voi odottaa vuotta ennen kuin sosiaalietuuksia indeksikorjataan. Tämä on konkreettinen esitys, johon toivomme myötämielistä suhtautumista muilta, Andersson kommentoi.

Vasemmistoliitosta ei osattu esittää IS:lle arviota siitä, kuinka paljon ylimääräinen indeksikorotus tulisi maksamaan.

Keskimääräinen inflaatio oli helmikuussa 4,5 prosenttia. Eniten vuoden aikana on kallistunut – peräti 40 prosenttia – kevyt polttoöljy, jota käytetään asuntojen lämmittämiseen. Elintarvikkeiden hinnat nousivat edellisvuodesta 3,8 prosenttia. Esimerkiksi vihannekset ovat kallistuneet 13 prosenttia, jauhot kahdeksan prosenttia ja naudanliha kuusi prosenttia.

Vasemmistoliitolla on muitakin menolisäystoiveita: ammatillisen koulutuksen tulevaisuusinvestoinnit tulisi tehdä Anderssonin mukaan pysyviksi, mikä tarkoittaisi vuosittain 80 miljoonan euron satsausta.

– Olemme pidentäneet oppivelvollisuutta ja meillä on iso työvoimapula, tarvitsemme pysyvää lisäresurssia, jolla voidaan huolehtia siitä, että ohjaajia ja opettajia on riittävästi. Olemme lähteneet siitä, että panostus on mahdollista tehdä viime keväänä sovitun kehystason sisällä. Olemme edelleen sitoutuneet sovittuihin 370 miljoonan leikkauksiin, Andersson sanoo.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi torstain kyselytunnilla, että budjettikehykseen rakennetaan poikkeuslauseke turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvien menotarpeiden vuoksi. Kuvassa vasemmalta pääministeri Sanna Marin (sd), Saarikko, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari ja opetusministeri Li Andersson (sd).

Hallituksella on jo valmiiksi paljon menopaineita – esimerkiksi maataloudelle on rakenteilla 300 miljoonan euron hätäapupaketti.

Andersson tähdentää, että jos Puolustusvoimien tai maatalouden menoja halutaan lisätä Ukrainan sodasta johtuen, se ei voi olla pois koulutuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta tai sosiaaliturvasta.

Tämän vuoden budjetti on noin seitsemän miljardia alijäämäinen, mikä katetaan lisävelalla.

Andersson muistuttaa koronapandemian kansantaloudelle ja elinkeinoelämälle aiheuttamasta iskusta.

Hallitus lisäsi menoja reippaasti jo ennen koronakriisiä. Onko menoista nipistäminen hallitukselle periaatteellisesti vaikeaa?

– En sanoisi, että periaatteellisesti vaikeaa. Kyse on enemmän siitä, onko se järkevää ja missä mittakaavassa. Olemme eläneet kymmenen vuotta hyvin hitaan talouskasvun aikaa, koko ajan on tehty säästöjä. Onko se ollut kovin tuloksellista valtiontalouden tasapainottamisen näkökulmasta? Ei. Edellinen ylijäämäinen budjetti oli vuonna 2008.

– Hallitus saavutti helmikuussa alkuperäisen työllisyystavoitteensa. Työllisyyden puolella ja velkaantumisen taittumisen suhteen on tapahtunut erittäin myönteistä kehitystä, mikä osoittaa, että oikein tehty finanssipolitiikka voi olla tapa huolehtia siitä, että tulee kasvua, työllisyyttä ja sitä kautta tasapainotetaan pitkällä aikavälillä julkista taloutta.

Onko työllisyystavoite toteutunut hallituksen talouspolitiikan ansiosta vai siitä riippumatta?

– Sanoisin, että oikein mitoitettu finanssipolitiikka on keskeisin syy. Sen rinnalla olemme tehneet paljon päätöksiä rakenteellisista työllisyystoimista, olemme tehneet enemmän valtiovarainministeriön verifioimia päätöksiä kuin edellinen hallitus.

Onko oikea viritys finanssipolitiikassa tarkoittanut käytännössä kovaa velkaantumista?

– Se on ollut sitä, että kriisin olosuhteissa ei ole lähdetty leikkaamaan esimerkiksi sosiaaliturvasta, joka heikentää ihmisten ostovoimaa, ei olla lähdetty tekemään leikkauksia julkisiin menoihin tavalla, mikä olisi johtanut irtisanomisiin opetuspuolella tai sosiaali- ja terveydenhuollossa. Se tarkoittaa sitä, että pidetään yhteiskunnan pyörät pyörimässä, huolehditaan ihmisten ostovoimasta ja tuetaan yrityksiä. Iso osa rahasta on mennyt erilaisiin yritystukiin, joilla on huolehdittu siitä, että koronan yhteydessä ei ole tullut isoa konkurssiaaltoa.

Eikö seuraavalla hallituksella ole joka tapauksessa vastassa talouden tasapainottaminen? Velkaryyppyä ei voi ottaa loputtomasti?

– Kaikkein oleellisinta Suomen kaltaisessa maassa työllisyyskehitys. Olisin yllättynyt, jos paatuneimmatkin kokoomuslaiset olisivat sitä mieltä, että leikkaamalla osaamisesta ja keventämällä veroja saadaan julkistalous tasapainoon. Jätämme seuraavalle hallitukselle sellaisen perinnön, että saavutimme hyvin kunnianhimoisen työllisyystavoitteen ja kaiken lisäksi tavalla, joka ei ole tarkoittanut sitä, että lähdemme heikentämään jo valmiiksi heikossa asemassa olevien toimeentuloa. Tässä on ollut eri logiikka, millä tätä on haluttu edistää.