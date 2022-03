Sdp:n puoluehallitus ja eduskuntaryhmä ovat koolla ensi viikolla. Kysymys ei ole enää siitä, sanotaanko Natolle kyllä vai ei, kirjoittaa politiikan toimittaja Suvi Hautanen.

Suomen valtiojohto kiertää Nato-maissa tunnustelemassa, mikä olisi otollinen hetki jättää Suomen Nato-hakemus.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on käynyt Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Pääministeri Sanna Marin (sd) on vieraillut Virossa ja Saksassa ja tavannut Kanadan pääministerin Justin Trudeaun Brysselissä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on käynyt Turkissa.

Viesti Suomelle on ollut, että Naton ovet ovat auki ja Suomen Nato-jäsenyyteen suhtaudutaan myönteisesti. Keskustelut eivät ole koskeneet ainoastaan sitä, ovatko ovet auki, vaan päättäjät ovat tiedustelleet, miten Suomen jäsenhakemuksen ratifiointi sujuisi eri maissa.

Olennaista Suomen näkökulmasta on, kuinka pitkään jäsenyysprosessi hakemuksen jättämisestä sen hyväksymiseen eri maissa kestäisi, sillä tämän ajan Suomi ja Nato-maat joutuvat varautumaan vaikuttamisyrityksiin Venäjän taholta.

Eduskunnassa on käynnistymässä huhtikuun alkupuolella hämyiseltä vaikuttava prosessi, jossa eduskunta saa käsiteltäväkseen Suomen turvallisuusympäristön muutosta ja varautumista käsittelevän selonteon. Selontekoa käsitellään eri valiokunnissa, jotka kutsuvat asiantuntijoita kuultavakseen. Selonteosta laadittavan mietinnön on arveltu valmistuvan vasta kesäkuussa.

Selontekoprosessia ei kuitenkaan tarvitse saattaa loppuun asti, ennen kuin Nato-jäsenyyttä voidaan hakea. Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle selontekoa täydentävän tiedonannon Nato-jäsenyyden hakemisesta milloin vain.

Selontekoprosessin tarkoituksena on sitouttaa eduskunta Nato-jäsenyyteen, jotta kansanedustajat eivät lipeä sen takaa, kun Venäjä aloittaa vaikuttamisyrityksensä. Suomen jäsenyyssopimus pitää nimittäin ratifioida eduskunnassa vielä sen jälkeen, kun sopimus on kiertänyt ratifioitavana Nato-maissa.

IS:n eri lähteistä saamien arvioiden mukaan eduskunnan selvä enemmistö on Nato-jäsenyyden kannalla, jos tasavallan presidentti ja hallitus sitä esittävät. Toiset sanovat, että jäsenyyden kannalla on kolme neljäsosaa kansanedustajista. Toiset arvioivat, että eduskuntaryhmät saataisiin jopa yksimielisesti Nato-jäsenyyden tueksi vasemmistoliittoa ja Ano Turtiaisen Valta kuuluu kansalle -puoluetta lukuun ottamatta.

Joka tapauksessa määräenemmistökin olisi kasassa, jos perustuslakivaliokunta katsoo, että Nato-jäsenyyden taakse tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö.

Sdp:n puoluehallitus on käsitellyt Nato-jäsenyyttä kokouksessaan torstaina. Puoluehallitus ja eduskuntaryhmä on kutsuttu koolle ensi viikon keskiviikoksi. Oletettavasti Sdp linjaa silloin Nato-jäsenyydestä.

IS:n tietojen mukaan kyse ei ole enää siitä, sanooko puolue kyllä vai ei, vaan mitä ehtoja jäsenyydelle asetetaan. Käytännössä puhutaan siitä, haettaisiinko Suomelle Norjan mallin mukaista Nato-jäsenyyttä, mikä tarkoittaisi sitä, että Suomen maaperälle ei sijoitettaisi ydinaseita tai ulkomaisia tukikohtia rauhan aikana.

Keskustan puoluevaltuusto puolestaan kokoontuu 9. huhtikuuta. Puolueen odotetaan ottavan silloin kantaa Nato-jäsenyyteen.

Nato-jäsenyyden hakeminen ei siis ole enää kiinni eduskunnasta, vaan nyt luodataan oikeaa hetkeä jättää hakemus. Valtiojohto hakee varmuutta sille, että Nato-maat ovat valmiita hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden ja sellaisessa muodossa kuin Suomi itse haluaa. Oletettavasti Suomi haluaisi Norjan mallin mukaisen jäsenyyden.

Epävarmuutta tilanteeseen aiheuttaa Ukrainassa käynnissä oleva sota, jonka päättymistä Suomen Nato-hakemuksella ei haluta vaikeuttaa eikä sotaa haluta eskaloida Venäjän ja Naton väliseksi. Erityisesti Yhdysvaltojen näkemyksellä jäsenhakemuksen ajankohdasta on merkitystä.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin näkökulmasta paras mahdollinen hetki Suomen jäsenyys­hakemukselle ei kuitenkaan välttämättä ole sama kuin Suomen näkökulmasta. Viime kädessä kyse on Suomen edusta ja valtiojohdon on ratkaistava itse, mikä on paras ajankohta Suomelle. Onko se kesken sodan vai siinä vaiheessa, kun rauhanehtoja laaditaan? Ovi on nyt auki. Ei kannata vitkastella niin, että tilanne muuttuu.

Eduskunnan selontekoprosessin tarkoituksena on pelata aikaa ja antaa valtiojohdolle suojaa tehdä tunnusteluja. Prosessin aikataulullinen epämääräisyys on tarkoituksellista, sillä Venäjälle ei haluta antaa selkeää näkymää Suomen aikeista.