IS:n tiedot: Jakeluvelvoitteen alentamiseen liittyy isoja hankaluuksia – kärvistelevä kuljetusala penää ratkaisuja

Ministeriöillä on näkemyseroja siitä, miten jakeluvelvoitteen alentaminen vaikuttaisi dieselin pumppuhintoihin ja päästöjen lisääntymiseen.

Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä ei tehnyt tiistaina päätöksiä kuljetusalan ahdingon helpottamiseksi, vaikka kuljetusyrittäjiä edustava Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry odotti jo toimia.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi ministerityöryhmän kokouksen jälkeen, että eri ministeriöt arvioivat nyt jakeluvelvoitteen alentamisen vaikutusta polttoaineiden pumppuhintoihin, sillä vaikutuksesta on ministeriöillä erilaisia käsityksiä.

SKAL on esittänyt jakeluvelvoitteen poistamista kokonaan vuoden loppuun asti. SKALin laskelmien mukaan jakeluvelvoitteen poistaminen määräaikaisesti laskisi polttoaineen hintaa peräti 30 sentillä per litra, koska dieselin hinta on nyt ennätyksellisen korkealla.

Jakeluvelvoite tarkoittaa polttoaineen jakelijoiden velvollisuutta sekoittaa biopolttoainetta dieseliin. Jakeluvelvoiteprosentti on tänä vuonna 19,5.

Saarikko itse on liputtanut jakeluvelvoitteen väliaikaisen alentamisen puolesta, sillä se olisi julkisen talouden näkökulmasta kustannusneutraali toimi eli se ei aiheuttaisi valtiolle kustannuksia. Toisena vaihtoehtona esillä on ollut suora tuki kuljetusyrittäjille, mutta se puolestaan lisäisi valtion menoja.

Jakeluvelvoitteen alentamista pohdittiin jo kuukausi sitten, mutta silloin hanke kuopattiin. Hallitus päätti sen sijaan korottaa työmatkavähennystä, sillä jakeluvelvoitteen alentamiseen todettiin liittyvän hankalia ongelmia.

Samalla hallitus päätti käynnistää valmistelun ammattidieselistä, mutta verojärjestelmän valmistelu ottaa aikaa. Kuljetusalan kriisi on pahentunut sen jälkeen nopeasti Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.

Kuljetusalan kriisi on hallituksen tiedossa, mutta IS:n tietojen mukaan päätöksiä tukitoimista ei voitu tiistain kokouksessa tehdä näkemyserojen vuoksi. Ministeriöt käyvät nyt lähipäivinä pikaisella aikataululla keskustelua siitä, mikä on järkevä tapa tukea kuljetusyrittäjiä.

Virkamiehet pyrkivät löytämään yhteisen näkemyksen siitä, kuinka paljon jakeluvelvoitteen alentaminen vaikuttaisi pumppuhintoihin, mikä vaikutus määräaikaisella alentamisella olisi päästöihin ja miten se vaikuttaisi investointeihin biopolttoaineiden tuotantoon.

Jakeluvelvoitetta on päätetty nostaa 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä, ja istuva hallitus on kaavaillut velvoitteen kiristämistä 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Väliaikaisen alentamisen vuoksi jakeluvelvoiteprosenttia korotettaisiin rivakammin myöhemmin, jotta tavoitteeseen päätäisiin asetetussa aikataulussa.

Polttoaineen jakelijat ovat jo tehneet sopimukset jakeluvelvoitteesta tälle vuodelle.

IS:n tietojen mukaan osa hallituksen piirissä epäröi jakeluvelvoitteen alentamista siitä syystä, että taakanjakosektorilta on ollut vaikea löytää riittäviä päästövähennyksiä ja jos jakeluvelvoitetta alennettaisiin, korvaavat päästövähennykset pitäisi mahdollisesti etsiä muualta. Jakeluvelvoitteen alentamisen välittyminen pumppuhintoihin on myös kyseenalaistettu eivätkä kaikki pidä sitä tehokkaana toimenpiteenä.

Kolmantena asiana esille nostetaan ennakoitavuus polttoaineen jakelijoiden näkökulmasta. Sopimukset jakeluvelvoitteesta on tehty jo tälle vuodelle ja niiden muuttaminen saattaa olla vaikeaa, minkä vuoksi alentaminen ei välttämättä vaikuttaisi hintoihin nopeasti.

IS:n tietojen mukaan jakeluvelvoitteen alentamisprosentista ei käydä vielä keskustelua hallituksen piirissä. Nollaan alentamista ei kuitenkaan tavoitella, vaan kyse olisi esimerkiksi kymmenen prosenttiyksikön laskusta jakeluvelvoitteeseen.

Jakeluvelvoitteen alentamisen vaihtoehtona olisi suora tuki kuljetusyrittäjille, mutta siitä ei IS:n tietojen mukaan ole valmista mallia. Koronasta kärsineet yritykset ovat voineet hakea kustannustukea Valtiokonttorin kautta ja sama malli voisi olla helposti sovellettavissa kuljetusyrittäjien tilanteeseen. IS:lle arvioidaan, että kustannustuen tarve voisi olla 100–150 miljoonaa euroa.

IS:n tietojen mukaan varautumisen ministerityöryhmä ei kokoonnu enää kuluvalla viikolla, vaan päätökset kuljetusalan ahdingon helpottamiseksi menevät ainakin ensi viikkoon.