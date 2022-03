Eduskunnassa käytiin ajankohtaiskeskustelu energiansaannin turvaamisesta.

Keskustelu Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen aiheuttamasta energian hinnan noususta ja venäläisestä energiasta riippuvaisuuden vähentämisestä kiihtyy. Eduskunnassa aihetta käsiteltiin tiistaina ajankohtaiskeskustelussa, jonka aiheena oli energiansaannin turvaaminen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi energian toimitusvarmuuden olevan sinänsä hyvällä tasolla Suomessa mutta kriisin myötä energian hinta tulee kuitenkin nousemaan lyhyellä aikavälillä.

Vaikein tilanne on teollisuuden käyttämään maakaasun kohdalla, sillä Venäjältä tuodulle maakaasulle ei ole vielä riittävästi vaihtoehtoja. Myös Venäjältä tuotua metsähaketta on kyettävä korvaamaan kotimaisella puulla ja turpeella.

Lintilän alustusta seuranneessa keskustelussa tuotiin esiin moninainen määrä keinoja tukea korkeasta energian hinnasta kärsiviä ja korvata Venäjältä tuotavaa energiaa. Sdp:n Antti Lindtman toivoi Suomeen enemmän LNG-terminaaleja, jotta Venäjältä tuotavan kaasun korvaaminen helpottuisi. Puoluetoveri Niina Malm ehdotti ratkaisuksi synteettisten polttoaineiden edistämistä.

Perussuomalaisten Ville Tavio syytti hallitusta siitä, ettei se tee mitään polttoaineiden hintojen noustessa, vaan jatkaa hintoja nostavan biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kiristämistä. Kokoomuksen Timo Heinonen ihmetteli, ettei hallitus ole onnistunut löytämään kuljetusalan ahdinkoon ratkaisua, koska päästötavoitteista halutaan pitää kiinni.

– Kuljetusalan päästöt ovat tällä politiikalla ja teidän keskinäisellä kinastelulla kohta nollassa. Ne autot eivät kohta enää liiku.

Lintilä kiisti sen, että hallitus ei olisi tehnyt tilanteessa mitään, ja sanoi hallituksen päin vastoin etsivän aktiivisesti ratkaisuja tilanteeseen. Ongelmana on, että riittävän nopeasti vaikuttavia toimia on vaikea löytää.

Lintilän mukaan hallitus tulee myös tekemään selvityksen niin sanotusta energiaköyhyydestä.

– Eli tullaan käymään läpi miten tämä vaikuttaa ihmisten tilanteisiin ja sieltä kautta haetaan niitä mahdollisia apuja.

Keskustan Hannu Hoskonen esitti keskustelussa turpeen luokittelemista uusiutuvaksi energiaksi, jotta kotimainen tuotanto saataisiin taas nousuun. Puolueen oululaisedustaja Hanna-Leena Mattila kyseli lisäksi jopa kauan sitten kuopatun Kollajan tekoaltaan perään.

Vihreiden Atte Harjanne taas liputti energiatehokkuuden ja energian säästön puolesta ratkaisuna energiakriisiin. Tukea hän sai vasemmistoliiton Jussi Saramolta, joka esitti kalliiksi muuttuneen autoilun korvaamista enemmän raideliikenteellä.

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kai Mykkänen tiedusteli hallitukselta, olisiko käytännössä jo pysäytetty Fennovoiman ydinvoimalahanke pelastettavissa vaihtamalla laitetoimittaja venäläisestä jälleen läntiseksi. Hankkeen nykyinen toimittaja ja merkittävä omistaja on venäläinen valtionyhtiö Rosatom, jonka johdolla hankkeen jatkamisen Lintilä totesi jälleen kerran täysin poissuljetuksi.

– Me olemme lupaviranomainen. Kun lupa käsitellään, niin siellä on keskeisenä asiana yhteiskunnan kokonaisetu. Tässä tilanteessa, jossa meillä on isona omistajana omistaja, joka on rikkonut kaikkia kansainvälisiä säännöksiä, jotka liittyy jollakin tavalla ydinvoimaan, ottanut väkivalloin vieraan vallan ydinvoimalan käyttöönsä. Täysin mahdotonta myöntää lupaa tällaiselle yhtiölle, Lintilä sanoi viitaten Venäjän toimiin Ukrainassa.

Harry Harkimo (liik) ihmetteli, miten rakennustyöt Hanhikiven voimalatyömaalla jatkuvat tilanteesta huolimatta edelleen. Harkimon mukaan työmaalla haaskataan veronmaksajien rahoja, sillä hankkeessa ovat edelleen mukana valtio-omisteinen Fortum sekä useita kaupunkeja.

Rkp:n Anders Adlercreutz kehui Mykkäsen tiedustelua laitetoimittajan vaihtamisesta läntiseksi ”oivaksi kysymykseksi”. Perussuomalaisten Jani Mäkelä taas kyseli, voisiko voimalan seuraava toimittaja tulla Japanista. Kokoomuksen Pia Kauma lisäsi kuulleensa, että italialais-kanadalainen yhteenliittymä on hoitanut Euroopassa useita ydinvoimalahankkeita.

Lintilä toisti vastauksissaan moneen kertaan, että Fennovoiman hankkeeseen liittyvät päätökset kuuluvat sen omistajille, ei hallitukselle.

– Jos omistaja päättää sen tehdä niin he tekevät sen, valtio ei voi sitä määrätä. Jos he vaihtavat teknologian, se tulee uudestaan eduskuntaan periaatepäätökseen käsitykseni mukaan.

Lintilän mukaan kyse on siitä, haluaako Fennovoiman hankkeesta kolmanneksen omistava Rosatom luopua osuudestaan.

– Minä kyllä haluaisin sen suomalaiseen omistukseen.