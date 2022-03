Neuvostoliiton hajoamisenkin ystävyysseura kesti nimeä vaihtamalla. Mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan rampauttaa SNS:n perillisen Suomi–Venäjä-seuran – ellei lopullisesti niin pitkäksi aikaa, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Ystävyyttä vuosimallia 1944. Valvontakomission puheenjohtaja Andrei Zdanov keskustelivat Suomi-Neuvostoliitto-Seuran perustamisesta. Nyt ystävyysseuran toiminta on vaakalaudalla.

Yksi Vladimir Putinin rikollisen härskin sotapolitiikan uhreista on Suomi–Venäjä-seura (SVS), jonka nykytoiminnan päälle saa heittää kevyet mullat pitkäksi aikaa.

Samalla menee sodan tuuliin lokakuusta 1944 ylläpidetty rauhan ja kansojen ystävyyden instituutio.

Kohtalo vaikuttaa hiukan samalta kuin Saimaan kanavalla.

– Niin kauan kuin Putinin sotarikoksia tehnyt hallinto on vallassa, yhteistyötä ei voida jatkaa, seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen (kesk) sanoo IS:lle.

Tähän alkuun sopii historiallisuuden nimissä pari otetta ex-presidentti Juho Kusti Paasikiven päiväkirjoista siltä ajalta, kun Suomi-Neuvostoliitto-Seuraa (SNS) perustettiin lokakuussa 1944:

18.10. Oli uuden SNS:n ajourneerattu perustava kokous, jossa valittiin seuran johto. Stalinille lähetettiin sähkösanoma.

20.10. SNS:n puhemiehistö oli Zdanovin (Andrei Zdanov, valvontakomission pj.) luona tervehdyskäynnillä. Minä lausuin ensin muutamia sanoja. Zdanov kiitti. Hän oli ystävällinen. Sanoi olevansa iloinen nyt tavatessaan eräitä suomalaisia, jotka olivat olleet sotaa vastaan ja joista eräät olivat vankeudella kärsineet tämän vakaumuksensa puolesta.

Siitä lähti Suomi-Neuvostoliitto-Seuran tarina alkuun kesken toisen maailmasodan. Vahvalla itänaapurin ja erilaisten neuvostokuorojen tuella.

Paasikivi oli seuran ensimmäinen kunniapuheenjohtaja.

Parhaimmillaan Suomi-Neuvostoliitto-Seuraan kuului 1970-luvulla liki 200 000 jäsentä.

Neuvostoliiton hajoamisestakin 1991 seura jotenkin selvisi, nimeä vaihtamalla, mutta Vladimir Putinin hyökkäystä Ukrainaan seura ei nykymuodossaan kestä.

Seura on ollut Suomen idänsuhteiden instituutio – hyvässä ja pahassa.

YYA-ajan Suomessa Suomi-Neuvostoliitto-Seuralla oli liki valtiollinen status: rahaa ja vaikutusvaltaa riitti.

Seuraa tukivat sekä Suomi että Neuvostoliitto. Seura ajoi ystävyyttä, mutta toimi Neuvostoliiton tarkoitusperien mukaan.

SNS kaatui Neuvostoliiton myötä, mutta sen toiminta siirtyi Suomi–Venäjä-seuralle, joka alkuun toimi Suomen ja Venäjän kansojen ystävyyden seuran nimellä.

Venäjä-seura on tähän saakka rohmunnut liki puolet opetus- ja kulttuuriministeriön jakamista ystävyysseuratuista, tällekin vuodelle tukea herui 825 000 euroa.

Vuosina 2015–2021 SVS sai Talouselämän mukaan 9,8 miljoonaa euroa veronmaksajien tukia, kuten toiminta-avustuksia ja tukia kansainväliseen yhteistyöhön

Työntekijöitä seuralla on vieläkin kymmenkunta.

Suomi–Venäjä-seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen (kesk) luonnehtii seuran tulevaisuutta ”haastavaksi”.

Oma lukunsa on seuran hallinnoima, Pietarin keskustassa Suomi-talossa toimiva Suomen Pietarin instituutti, jota on tuettu vuosittain reilulla 300 000 eurolla. Kohtalon kellot lyönevät instituutillekin, suomalainen henkilökunta on jo evakuoitu.

Toimintaympäristö on muuttunut ”haastavaksi”, luonnehtii Honkonen. Uusia toimintatapoja joudutaan etsimään.

Seura tekee parhaillaan myös uutta toimintasuunnitelmaa. Sen myötä valtion tuet vähenevät merkittävästi.

Seuralle ei ole lähitulevaisuudessa niin sanottua sosiaalista tilausta, vaikka esimerkiksi venäläisen kulttuurin ystäviä löytyy taatusti jatkossakin.

Institutionaalista ystävyyttä on turha jatkaa, kun ystävyys on toiselta puolelta petetty pitkäksi aikaa, vuosikymmeniksi.

” Vaikka Suomi–Venäjä-seurakin on saanut valtiolta miljoonien rahoituksen, se on silti ollut vain haamu SNS:aan verrattuna.

Nuorempien sukupolvien saattaa olla vaikeaa ymmärtää, millainen merkitys SVS:n edeltäjällä SNS:llä oli Neuvostoliiton aikoina.

SNS:llä oli siis parhaimmillaan siis liki 200 000 jäsentä. Seuraan liityttiin henkilökohtaisesti, mutta myös monet järjestöt olivat kollektiivisesti seuran jäseniä, esimerkiksi ammattiliitot.

Seura julkaisi yhdessä Neuvostoliiton uutistoimiston APN:n kanssa Maailma ja me -lehteä, joka oli Neuvostoliiton vastine amerikkalaiselle Valituille Paloille.

SNS:n stipendit venäjän opiskeluun olivat haluttuja. Monet pääsivät SNS:n tuen turvin esimerkiksi Kiovan yliopistoon.

Turha mainitakaan, että seuran luottamuspaikat olivat suomettuneessa Suomessa erittäin haluttuja paikkoja.

Kamppailu puolueiden välillä tasoittui kun Sdp, Skp ja keskusta tekivät vuonna 1975 niin sanotun ystävyyssopimuksen seuran johtopaikoista. Sen perusteella puheenjohtajaksi tuli keskustalainen, valtuuston johtoon sosiaalidemokraatti ja pääsihteeriksi kommunisti.

Sen jälkeen puheenjohtajina toimivat keskustaikonit, pääministeri Martti Miettunen ja valtiovarainministeri Ahti Pekkala, mutta seuran viimeinen puheenjohtaja oli kouluhallituksen demaripääjohtaja Erkki Aho.

Viimeinen pääsihteeri oli vasemmistoliittotaustainen Merja Hannus, joka jatkoi Suomi–Venäjä-seurassa vuoteen 2018.

Seuran taustalla hääräsivät nimenomaan vasemmistoaktiivit Skp:stä ja Skdl:stä – liekanaru Moskovaan oli luja.

Suomi–Venäjä-seuraa johti alkuun Suomen Moskovan ex-lähettiläs Heikki Talvitie, mutta sen jälkeen seuraa ovat johtaneet keskustan kärkipoliitikot Paula Lehtomäki, Katri Kulmuni ja nyt Petri Honkonen.

Lehtomäki sai ansioistaan Putinin Venäjältä myös Ystävyyden kunniamerkin, jollainen on myös muun muassa ex-kansanedustaja Pauli Saapungilla (kesk) ja Venäjä-suhteiden veteraanilla Seppo Sarlundilla (kesk) sekä euroedustaja Eero Heinäluomalla (sd).

Viime sunnuntain Helsingin Sanomissa Heinäluoma tosin kertoo heittäneensä kunniamerkin jätekeräykseen Putin hyökkäyksen jälkeen.

Mikään ei siis palaa ennalleen ennen kuin Putin vaihtuu.

Mutta nollasta alkoi tarina myös lokakuussa 1944.

Talvi- ja jatkosodan välissä toimi Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura, joka pilasi maineensa ja sitä syytettiin käytännössä liki desanttitoiminnasta.

Kun Paasikivi pyydettiin uuden SNS:n puheenjohtajaksi, hän kertoikin seuran yhdelle perustajalle, kommunistien Mauri Ryömälle lukeneensa seuran saavutuksista lähinnä valtiollisen poliisin raporteista.

Mutta keskustelujen päätteeksi ja seuran perustamisen kunniaksi lähettiin sähke Josif Stalinille.

Vasta sen jälkeen muistettiin lähettää sähke myös Suomen pääministerille Urho Castrénille.