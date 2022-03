Evan kysely: 60 prosenttia suomalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä – päätös halutaan jo tänä vuonna

Naton kannatus nousi Evan kyselyssä korkeammalle kuin koskaan.

60 prosenttia suomalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuoreesta kyselystä. Nato-jäsenyyden vastustajia on tutkimuksen mukaan 19 prosenttia suomalaisista.

Evan mukaan Nato-jäsenyyden kannattajia on nyt enemmän kuin koskaan sen teettämien kyselyjen historiassa. Eva on mitannut suomalaisten Nato-kannatusta Arvo- ja asennetutkimuksessaan vuodesta 1998. Viime syksystä Nato-jäsenyyden kannatus on kasvanut 34 ja vastustus vähentynyt 21 prosenttiyksiköllä.

Kyselyssä 60 prosenttia suomalaista on sitä mieltä, että päätös Natoon liittymisestä tulisi tehdä jo tänä vuonna. 41 prosenttia kannattaa päätöksen tekemistä jo lähikuukausina. 48 prosenttia suomalaisista kannattaisi Nato-jäsenyyttä, vaikka ylin valtiojohto ei kannattaisi.

– Ukrainan sota on konkretisoinut suomalaisille omalla maaperällä käytävän puolustussodan kauheuden ja tehnyt selväksi, etteivät Natoon kuuluvat maat voi tuoda sotavoimiaan liittouman ulkopuolisen maan puolustuksen avuksi, sanoo Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tiedotteessa.

Nyt julkaistu tutkimus perustuu 2 074 henkilön 4.–15. maaliskuuta välisenä aikana antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Nato-jäsenyyden kannatus oli kyselyssä vahvempaa miehissä kuin naisissa. Vastaajien parempi sosioekonominen asema lisäsi kannatusta.

Puoluepoliittisesti vahvimman tuen Natolle antoivat kokoomuksen kannattajat joista 84 prosenttia tukee jäsenyyttä. Rkp:n kannattajista liittoutumista tuki 79, Liike Nytin 70, perussuomalaisten 63, Sdp:n 62, keskustan 61 ja vihreiden 61 prosenttia.

Pienintä Naton kannatus oli vasemmistoliiton äänestäjistä, joista kuitenkin joka kolmas (33%) tukee liittoutumista.