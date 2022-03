Annika Saarikon mukaan valtio ei kykene paikkaamaan kansalaisille hintojen nousua täysin.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan tulee näkymään jokaisen suomalaisen kukkarossa ja kansalaisten onkin varauduttava tinkimään elintasostaan. Sama pätee hänen mukaansa yrityksiin.

– Hintojen nousu on kaikkein vaikein asia pienituloisille, se on hyvä muistaa nytkin. Tämä aika on sellainen, että jostain totutusta voi joutua tinkimään. Suomen on sopeuduttava arvaamattomaan Venäjään, ja jokaisen suomalaisen on sopeuduttava sen seurauksiin, Saarikko sanoo HS:lle.

Hallitus on kertonut satojen miljoonien lisäpanostuksista puolustukseen, huoltovarmuuteen, sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen ja energiahintojen kompensointiin.

Kaiken takana on Ukrainan sodan aiheuttama turvallisuuspoliittisen ympäristön muutos.

Valtiontalouden menokehyksissä ei tullakaan Saarikon mukaan pysymään tänä eikä ensi vuonna, ja velkaa otetaan suunniteltua enemmän.

Saarikolla onkin HS:n haastattelussa viesti suomalaisille.

– Kun valtion ydintehtävä on noussut kaikkein tärkeimmäksi, niin se tarkoittaa, että jostain pitää luopua. Se helppo ja hyvä, mihin olemme niin monessa tottuneet, ei välttämättä ole itsestään selvää, Saarikko toteaa lehden haastattelussa.