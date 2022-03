Li Andersson: Nato-kysymyksen pohdinta on puolueelle kypsyyskoe – ”Vasemmistoliiton ei kannata tehdä Natosta hallituskysymystä”

Vasemmistoliiton puoluehallitus on päättänyt käynnistää sisäisen keskustelun ja kantojen tarkistuksen Nato-jäsenyydestä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonilla on luottoa siihen, että vasemmistoliitto kykenee pohtimaan kysymystä yhdessä ja analyyttisesti monesta eri näkökulmasta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan vasemmistoliiton ei tulisi tehdä Nato-jäsenyydestä itselleen hallituskysymystä. Vasemmistoliiton puoluevaltuusto käsittelee tänään lauantaina puolueelle hankalaa Nato-jäsenyyttä keskustellessaan turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristymisestä.

Oli puolueen yhteinen johtopäätös mikä tahansa, pitää Andersson tärkeänä sitä, että ratkaisu on ennen kaikkea eduskunnan, ei hallituksen käsissä.

– Siksi minun näkemykseni on, että meidän ei missään nimessä kannata tehdä itsellemme tästä hallituskysymystä sellaisessa tapauksessa, jossa valtiojohto päättäisi hakea jäsenyyttä, Andersson sanoi puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään linjapuheessa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho sanoi tällä viikolla IS:lle, että puolueen on lähdettävä hallituksesta, jos Suomi päättää liittyä Naton jäseneksi.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto linjasi vuonna 2019, ettei puolue istu hallituksessa joka veisi Suomen Natoon.

– On aivan selvä asia, että kun tilanne ympärillämme muuttuu, pitää myös meidän olla valmiita yhdessä käsittelemään kynnyskysymyksiämme tästä muuttuneesta tilanteesta käsin, Andersson sanoi lauantaina.

Tilanne vaatii hänen mukaansa myös vasemmistoliitolta sen pohdintaa, miten uudessa tilanteessa edistää puolueelle tärkeitä arvoja ja periaatteita, ja miten uusi tilanne vaikuttaa puolueen poliittisiin linjauksiin.

– Siksi puoluehallitus on päättänyt käynnistää sisäisen keskustelun ja kantojen tarkistuksen.

Andersson viittasi myös Ylen tuoreeseen kannatusmittaukseen, jonka mukaan 62 prosenttia suomalaisista kannatti Nato-jäsenyyttä. Vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa suhde kannattajien ja vastustajien osalta oli hänen mukaansa varsin tasainen.

– Tämä tarkoittaa, että suurin muutos on tapahtunut vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa. Kun kielteinen kanta Nato-jäsenyyteen on aiemmin ollut vasemmistoliittoa yhdistävä tekijä, on siitä nyt selvästi tullut pohdinnan kohde.

Tämän vuoksi on hänen mukaansa nyt tärkeää jättää tilaa sisäiselle keskustelulle ja erilaisten mielipiteiden ilmaisuille.

– Tämä tilanne ja prosessi on eräänlaisessa mielessä kypsyyskoe vasemmistoliitolle, ja erityisen tärkeää on, että pystyisimme käymään keskustelua toisiamme kunnioittavalla tavalla. Ihmisten haukkuminen, nimittely tai puolueesta eroamisella uhkailu eivät ole hyviä tapoja argumentoida oman näkemyksensä puolesta.

Kansanäänestystä Natosta on vastustettu muun muassa huolella informaatiovaikuttamisesta kansanäänestyksen aikana. Tämä ajatus on Anderssonin mukaan ymmärrettävä, ja uhkiin on suhtauduttava vakavuudella.

Hän kuitenkin painotti kansalaismielipiteen selvittämisen tärkeyttä. Suomen on Anderssonin mukaan luotettava demokraattisiin prosesseihin ja omiin kansalaisiinsa.

– Hybridivaikuttamista voi tapahtua myös vaaleissa, emmekä voi jättää niitäkin järjestämättä. Emme voi antautua uhkakuvien edessä, vaan miettiä entistä tarkemmin, millä välineillä ja keinoilla yhteiskunta yhteisönä voi suojautua niitä vastaan.

Andersson painotti sen tärkeyttä, että päätöksellä Nato-jäsenyydestä on kansan tuki.

– Tavalla, joka ei anna mitään aihetta jälkikäteisspekulaatioille esimerkiksi siitä, että päättäjät olisivat toimineet hetkellisen julkisen paineen perusteella. Jos Suomi liittyisi Natoon, olisi hyvin tärkeää, että Suomi työskentelisi sen jälkeen sen eteen, että järjestö toimisi puhtaasti jäsenmaidensa alueiden puolustuksellisessa tarkoituksessa.

– Olkoon päätös mikä tahansa, niin se pitää pystyä hyväksymään ja sen kanssa pitää pystyä elämään myös niiden suomalaisten, jotka olivat asiasta eri mieltä.

Valtioneuvosto on päättänyt laatia ulko- ja turvallisuuspoliittisen ajankohtaisselonteon, jonka tarkoitus on analysoida Ukrainan sodan laajoja seurauksia suomalaiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle ja huoltovarmuudelle.

Andersson puolusti valtiojohtoa, jota on kritisoitu siitä, ettei se tuo omia Nato-kantojamme esille.

– Mikä järki on käynnistää eri vaihtoehtojen analyysi, jos vastuulliset päättäjät ovat jo valmiiksi lyöneet lukkoon jonkin tietyn position ja ilmoittaneet siitä kaikille? Tuolloin valinta on hyvin todennäköisesti puhtaan ideologinen eikä rationaalinen.

Nato-jäsenyyspohdintaan eniten vaikuttava seikka on Anderssonin mukaan se, milloin ja millä ehdoilla sota Ukrainassa loppuu.

– Sodan ollessa käynnissä on eskalaation välttäminen ymmärrettävästi koko kansainvälisen yhteisön keskeisimpiä tavoitteita. On selvää, että Suomen ei tule toimia tavalla, joka riskeeraa sodan laajentumista, ja siksi ei asiassa pidä hätiköidä.

Hän myös totesi, että niin liittoutumattomuuteen kuin liittoutumiseen liittyy riskejä.

– Suomen kannalta olennaista on ymmärtää, että riskittömiä tai ongelmattomia vaihtoehtoja ei ole. Juuri näiden eri vaihtoehtojen ja riskien punninta ja arviointi on se, mitä meidän nyt pitää tehdä.

– Mahdollinen päätös Nato-jäsenyydestä ei vaikuttaisi Suomen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen vain jäsenyysprosessin ajan, vaan muuttaisi tilannetta myös jokaisena päivänä jäseneksi hyväksymisen jälkeen.

Hän toi esiin, että Nato-jäsenyys muuttaisi Suomen sivustaseuraajan roolia, mikäli Euroopassa syttyisi sota ja johonkin Euroopan unionin jäsenmaahan hyökättäisiin.

Andersson muistutti, että vaikka Suomi on osa länttä ja Euroopan unionia, EU ei ole sotilasorganisaatio.

– Meillä on EU:n tuomat turvatakuut, mutta meiltä puuttuu sotilasliiton mukanaan tuoma pelote. Tämä voi olla pienelle maalle vaikea asema maailmassa, jossa naapurimaamme johtaja on valmis käyttämään häikäilemätöntä ja tappavaa voimaa. Toisaalta meidän pitää kysyä itseltämme, onko ydinasepelote se, mihin me haluamme puolustuksessamme nojata?

Sodan jälkeisessä tulevaisuudessa Nato-jäsenyys tarkoittaisi hänen mukaansa ulko- ja turvallisuuspoliittisten jännitteiden lisääntymistä Suomessa ja muuttaisi Suomen tulevaisuuden mahdollisuuksia toimia itsenäisesti ulkopolitiikassa suhteessa Venäjään.

– Venäjä on hyvin selväsanaisesti todennut, miten se suhtautuu Natoon, eikä tämän tunnistaminen ole uhkailun edessä periksi antamista, vaan osa sitä arviota mitä tässä keskustelussa myös on kyettävä tekemään.

