Asiantuntija: Allegro voi tuoda Suomeen myös venäläisiä vakoojia – ”Venäjä käyttää aina tilanteen hyväkseen”

Vaikka valtaosa Venäjältä Suomeen saapuvista pakenee maan hallintoa ja oloja, voi joukossa olla myös Putin hallinnon lukuun toimivia, sanoo Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

Suomeen on viime viikkoina saapunut Allegro-junalla Venäjältä satoja matkustajia päivässä ja junavuorot ovat usein olleet täynnä, sillä lentoyhteydet Venäjältä Suomeen ja koko Eurooppaan ovat pääosin poikki.

Suomessa viranomaiset ovat vakuuttaneet, että Suomeen saapuvien venäläisten taustat tarkistetaan, eikä maahantulon vilkastuminen ole turvallisuusriski. Pääministeri Sanna Marin (sd) on kuitenkin kehottanut varovaisuuteen venäläisten maahantulon kanssa.

– Tässä meidän tulee olla hyvin realistisia, pragmaattisia. Ei lainkaan sinisilmäisiä, Marin sanoi keskiviikkona Berliinissä Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin tapaamisen yhteydessä.

– Me näemme, millä tavalla Venäjä harjoittaa ulkopolitiikkaansa, niin se harjoittaa sitä tavalla, joka kohdistaa aggressiota muihin maihin ikään kuin suojellakseen omia kansalaisiansa, hän lisäsi.

Keskiviikkona Venäjän Suomen-suurlähetystö pyysi Twitter-tilillään tietoja venäläisiin kohdistuneista oikeusrikkomuksista. Viesti herätti Suomessa huolta sen tarkoitusperistä.

Vastauksessaan Marin nosti esiin Venäjän aiemmin nähdyn tavan perustella toimintaansa ulkomailla olevien venäläisten suojelulla. Samaa perustelua Venäjä on käyttänyt myös hyökätessään Ukrainaan, jossa on sen väitteen mukaan ollut menossa venäläistaustaisten ihmisten ”kansanmurha”.

– Meidän pitää katsoa tätä kysymystä mahdollisista venäläisistä tulijoista, pakolaisista hyvin pragmaattisesti ja arvioida myös turvallisuuspoliittiset ulottuvuudet johtuen Venäjän ulkopolitiikasta. Siitä, mitä se on ääneen lausunut. Että se pyrkii suojelemaan omia kansalaisiansa omien rajojensa ulkopuolella. Ja tämä voi aiheuttaa turvallisuuskysymyksen muille maille. Suhtautuisin tähän aika varovaisesti tässä vaiheessa, Marin kommentoi.

Venäjä-asiantuntija ja Euroopan hybridikeskuksen johtava tutkija Hanna Smith pitää mahdollisena, että Venäjältä Suomeen saapuvien joukossa on esimerkiksi Venäjän tiedustelupalvelun toimijoita, vaikka ehdottomasti merkittävin osa tulijoista pakenee Venäjän hallintoa ja heikkenevää tilannetta.

– Suurin osa Venäjältä nyt lähtevistä venäläisistä lähtee pakoon taloudellista ahdinkoa ja sitä, että Venäjä on menossa koko ajan totalitaarisempaan suuntaan. Jonkun asian sanominen voi aiheuttaa sakot tai vankilatuomion, Smith kuvailee tilannetta.

– Kuitenkin pitää nähdä se, että autoritääriset hallinnot ja Venäjä erityisesti käyttävät aina tilanteita hyväkseen. Näin ollen Venäjä voi tässä joukossa lähettää myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät olekaan maan hallinnon vastaisia, vaan lähtevät esimerkiksi keräämään tarinoita siitä, kuinka venäläisiä kohdellaan kaltoin Suomessa tai jossain muualla.

Venäjältä pakenevien joukkoon ujutettujen tarkoituksena voi myös olla suoranainen vakoilu tai heikkojen lenkkien etsiminen suomalaisesta yhteiskunnasta. Osalla tällaisista tulijoista saattaa löytyä kaikki tarvittavat asiakirjat ja päällisin puolin hyväksyttävä syy tulla maahan.

– Yleensä tällainen toiminta myös näkyy pidemmällä aikavälillä tapahtuvana valmisteluna, eikä materialisoidu uhaksi saman tien.

Venäjä-tutkija Hanna Smith korostaa, että valtaosa Venäjältä saapuvista pakenee maan pahenevia oloja.

Ulkovenäläisten suojeleminen on ollut Venäjälle näkyvä ja pitkäaikainen vaikuttamiskeino. Venäjä on sanonut olevansa valmis suojelemaan kansalaisiaan missä tahansa kaikilla mahdollisilla keinoilla.

Smithin mukaan Venäjä ei ole onnistunut mobilisoimaan muualla olevia etnisiä venäläisiä täydellisesti omaan agendaansa. Se pystyy kuitenkin käyttämään heitä pienemmän tason vaikuttamiseen.

– Vaikka siellä olisi viisi henkilöä, jotka ilmoittavat että heitä kohdellaan kaltoin, niin siitä saa jo jonkun tarinan.

On myös olemassa vaara, että kaikkia venäläisiä aletaan pitää turvallisuusuhkana. Tämä alkaisi palvella Venäjän tarkoitusta ja ikään kuin todistaisi sen väitteet oikeiksi.

– Siellä on paljon ihmisiä, jotka eivät halua asua ja olla tämän hallinnon alaisuudessa ja ovat sitä vastaan, pelkäävät henkensä tai elantonsa puolesta ja päättävät lähteä. Näitä ihmisiä ei saa tietenkään leimata uhaksi.

Smithin mukaan Suomi on valmistautunut nykyiseen tilanteeseen ja rajaliikenteen määriin varsin hyvin. Hän huomauttaa, että takavuosina Suomeen haettiin vuodessa Venäjältä jopa yli miljoona viisumia, eikä nykyisten määrien käsittely ole mikään ongelma.

– Suomella on hyvät resurssit ja pitkäaikainen kokemus siitä kokonaisuudesta. Siinä mielessä ei voida sanoa, että tämä pääsisi tapahtumaan jotenkin yllättäen.

Toistaiseksi viranomaiset eivät ole havainneet Venäjän Suomen vastaisessa toiminnassa merkittäviä muutoksia, joihin olisi tarvetta reagoida. Tällaiseen on kuitenkin varauduttu.

Pääministeri Sanna Marin ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz puhuivat medialle tapaamisensa jälkeen Berliinissä.

Maahanmuuttoasioista vastaavan sisäministeriön mukaan junaliikenne Venäjältä on edelleen rajoitettua koronakriisin vuoksi, ja venäläisten matkustamista rajoittaa myös viisumipakko. Itärajan rajaliikenne on edelleen vain kymmenesosa verrattua pandemiaa edeltäneeseen aikaan.

Sisäministeriön mukaan viranomaisilla on varsin hyvä käsitys Suomeen tulijoista ja heidän oleskelunsa tarkoituksesta. Rajatarkastuksissa hyödynnetään kansallisia, eurooppalaisia ja muita kansainvälisiä rekistereitä sekä yhteistyötä muiden maiden turvallisuusviranomaisten kanssa. Suuri osa Allegrolla Suomeen saapuvista venäläisistä jatkaa matkaansa toisiin maihin, joissa he asuvat vakituisesti.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) vakuutti torstaina eduskunnan kyselytunnilla Suomen olevan hyvin perillä siitä, ketä rajan yli tulee.

– Viisumeja ja oleskelulupia haettaessa me olemme selvittäneet ihmisten taustoja. Meillä on hyvä käsitys siitä, kuka junaa käyttää, Mikkonen sanoi.

Myös suojelupoliisista kerrotaan, ettei Venäjältä Suomeen tulevia pidetä tällä hetkellä yleisesti merkittävänä turvallisuusuhkana. Supon mukaan Venäjältä pyrkii nyt pois erityisesti Putinin hallintoa vastustavia ihmisiä.

Suomessa asuviin venäläisiin ja kaksoiskansalaisiin kohdistuvaa vaikuttamista Suposta ei tarkemmin kommentoida. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että Suomessa asuviin ei juuri tällä hetkellä kohdistu merkittävää vaikuttamiskampanjaa.

Venäjän vaikuttamiskampanjat eivät ole Suomen viranomaisille mikään uusi asia.

– Venäjä on jo pitkään pyrkinyt hyödyntämään valtiollisessa propagandassaan väitteitä venäläisiin ja kaksoiskansalaisiin kohdistuneesta kaltoinkohtelusta. Suomellakin on tästä kokemuksia. Selvää on se, että Suomessa asuvia venäläisiä ei saa häiritä tai kohdella epäasiallisesti heidän kansalaisuutensa tai kielensä takia, Supon viestinnästä kommentoidaan IS:lle.

Suojelupoliisin mukaan kaksoiskansalaisuuteen liittyvät uhkat liittyvät sen näkökulmasta erityisesti tilanteisiin, joissa kaksoiskansalainen pääsee työskentelemään kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävään tehtävään.

– Kaksoiskansalaisen lähtövaltio voi uhkailla ja kiristää omia kansalaisiaan toimimaan esimerkiksi Suomen kansallisen turvallisuuden intressien vastaisesti. Tätä uhkaa Supo torjuu tekemällä tällaisiin tehtäviin valittavista henkilöistä turvallisuusselvityksen. Siinä voidaan selvittää myös henkilön yhteydet ulkomaille.