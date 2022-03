Hallitus sopi lämmityksen, liikenteen ja maatalouden ilmastotoimien vahvistamisesta ja päästövähennystavoitteesta julkisille hankinnoille. Kotitalouksille valmistellaan valtion takausmalli ilmastoystävällisten investointien, kuten maalämmön tai puhtaiden ajoneuvohankintojen tueksi.

Hallitus on sopinut toimista, joilla Suomi puolittaa taakanjakosektorin päästönsä vuoteen 2030 mennessä ja suuntaa kohti hiilineutraaliutta 2035. Syksyllä päätettyjä toimia vahvistetaan, jotta saavutetaan tarvittavat 5,7 Mt päästövähennykset.

Viimeksi ilmastoneuvottelut heiluttivat jopa hallitussopua, mutta Venäjän hyökkäyksen jälkeen hallituksen piirissä on ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr) mukaan vain vahvistunut ymmärrys fossiilivapaan yhteiskunnan tärkeydestä.

– Ilmastosuunnitelma on vahva viesti suomalaisille ihmisille siitä, että vaikka nyt monia huolestuttaa fossiilisten polttoaineiden nousu ja sen seuraukset, tie irti fossiilisista on olemassa. Fossiilivapaa hyvinvointivaltio, jossa jokainen on mukana, on taas askeleita lähempänä.

– Sen sijaan, että ilmastotoimissa mennään taaksepäin niin pikemminkin kiihdytetään vihreää siirtymää, Kari sanoi.

Hallitus ryhtyy muun muassa valmistelemaan valtion takausmallia kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden ilmastoystävällisten investointien, kuten maalämmön tai puhtaiden ajoneuvohankintojen, tueksi.

Tämän lisäksi valmistellaan tukimallia, jolla voidaan tukea ihmisiä esimerkiksi tilanteissa, joissa polttoaineiden hinnat nousevat voimakkaasti.

Kotitalouksien ja kuntien luopumista öljylämmityksestä tuetaan edelleen ja asuinrakennusten energia-avustuksia jatketaan.

Hallitus päätti myös muun muassa velvoittaa kuntia tekemään ilmastosuunnitelmat. Velvoite viedään ilmastolakiin syksyllä 2022. Tämän lisäksi julkisille hankinnoille asetetaan päästövähennystavoite, jonka toteutumista seurataan.

Sen jälkeen, kun hallitus aloitti ilmastosuunnitelman laatimisen puolitoista vuotta sitten, on maailma muuttunut monella tapaa. Kari kuitenkin muistutti, että fossiiliriippuvuuden katkaiseminen on nyt myös osa turvallisuuspolitiikkaa.

– Vihreän siirtymän vauhdittaminen on entistä tärkeämpää. Puhtaat kotimaiset ratkaisut tuovat työtä ja hyvinvointia Suomeen ja vähentävät riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista, Kari sanoi.

– Kriisi Euroopassa on osoittanut, että ilmastopolitiikassa Suomen suunta on ollut oikea.

Toimilla mahdollistetaan se, että Suomi voi saavuttaa EU:n komission vuodelle 2030 ehdottaman päästövähennystavoitteen taakanjakosektorilla eli maataloudessa, liikenteessä, rakennusten erillislämmityksessä ja jätehuollossa.

Tutkijat arvioivat alkuvuodesta, että uusia toimia olisi tavoitteen saavuttamiseksi tehtävä 0,1-0,2 miljoonan hiilidioksiditonnin edestä. Tämän lisäksi 0,8 hiilidioksiditonnin edestä jo tehtyjä toimia tulisi edelleen vahvistaa.

– Työssä on lähdetty siitä, että toimien uskottavuutta ja riittävyyttä varmistettiin kaikilla sektoreilla, joissa tutkimuslaitokset totesivat, että epävarmuuksia on.

Maatalouden päästövähennystoimia tuetaan ja vahvistetaan, mikä mahdollistaa maatalouden päästövähennystavoitteen noston 0,6 Mt vuoteen 2030 mennessä.

Maatalouden pakettiin sisältyy maaperän hiilensidonnan parantaminen ja lypsylehmien metaanipäästöjen vähentäminen sekä muun muassa ilmastoruokaohjelman laatiminen.

Toimilla ei hallituksen mukaan aiheuteta maatalousyrittäjille lisäkustannuksia ilman kompensaatiota.

Liikenteen osalta jatketaan kansallisen liikenteen päästökaupan sekä kilometripohjaisen liikenneveromallin valmistelua siltä varalta, että muut kansalliset toimet ja EU-tason ratkaisut yhdessä ovat riittämättömiä.

Liikenteen päästöjä vähennetään fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti. Biokaasun tuotantoa ja käyttöä edistetään muun muassa biokaasuohjelmalla. Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsittelee asiaa tämän vuoden huhtikuussa.

Karilta kysyttiin useaan otteeseen myös jakeluvelvoitteesta, jonka nostosta 34 prosenttiin hallitus on Karin mukaan jo sopinut.

Kari pitää tavoitteesta edelleen kiinni.

– Kaikki aikaisemmin Kaisussa linjatut toimet ovat edelleen osa tätä suunnitelmaa. Yksityiskohdat päätetään siinä kohdassa, kun muutos tullaan viemään lakiin ja lainsäädäntöä tullaan esittelemään myöhemmin, hän sanoi.

Kaisu, eli keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma käsittelee niin sanotun taakanjakosektorin, eli liikenteen, lämmityksen, rakentamisen, maatalouden ja jätehuollon ilmastotoimia, jotka ovat EU:n päästökaupan ulkopuolella.

Karilta kysyttiin myös, kuinka paljon kansallinen päästökauppa nostaisi autoilun kustannuksia.

– Voin vakuudella sanoa, että tässä tilanteessa, kun katsotaan meidän polttoaineen hintoja, niin ei mitenkään. Päästökaupan ajatuksena on olla perälauta siinä tilanteessa, kun polttoaineiden hinnat ovat alhaalla tai muut päästövähennystoimet eivät tuota tuloksia.