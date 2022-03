Puheenjohtaja Annika Saarikko MT:ssa: ”Keskustalla ei ole ideologisia esteitä Natoon liittymiselle”

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mielestä kansalaisten mielipideilmasto tarjoaa aidon mahdollisuuden hakea puolustusliitto Naton jäsenyyttä.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mielestä Natoon liittymisessä oleellista on ajoitus.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistussa kolumnissaan, että puolueella ei ole ideologisia esteitä puolustusliitto Natoon liittymiselle.

Saarikko toteaa, että Suomi on pitänyt kiinni mahdollisuudesta liittoutua sotilaallisesti, ja myös Nato on ilmaissut jatkavansa avoimien ovien politiikkaa.

Mielipidemittauksissa, jotka on tehty Venäjän hyökättyä Ukrainaan, selvä enemmistö suomalaisista on kääntynyt Nato-jäsenyyden kannalle. Saarikon mukaan tulos ei yllätä, vaan se on Venäjän toimien seurausta.

– Kansalaisten mielipideilmasto tarjoaa valtiojohdolle selkänojaa tehdä Suomen turvallisuuden kannalta tarpeellisia ratkaisuja. Se tarkoittaa aitoa mahdollisuutta hakea puolustusliiton jäsenyyttä, Saarikko näkee.

– Natoon liittymisen lisäksi ratkaisuun kietoutuu Natossa oleminen; vastuut ja velvoitteet. Ne on hyvä sisäistää.

Saarikon mielestä valintojen äärellä ajattelua ei saa ohjata pelko.

– Päätös on tehtävä järjellä. Ajoitus on oleellista.

Saarikko toteaa, että tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja eduskunta käyvät tulevina viikkoina huolellisen, mutta ripeän arvioinnin turvallisuusympäristömme muutoksista ja siitä, miten muutoksiin vastataan.

– Keskustalla ei ole ideologisia esteitä Natoon liittymiselle, Saarikko ilmoittaa.

Keskustan ennakoidaan muodostavan kantansa Nato-jäsenyyteen puoluevaltuuston kokouksessa jo huhtikuun alkupuolella. Puolue käynnisti ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjauksensa pohdintaan liittyvän keskustelukierroksen Helsingissä maanantaina.