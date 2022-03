Krista Kiurun lapsi syntyi

Perhe- ja peruspalveluministerin tehtävästä äitiyslomalle jääneen Krista Kiurun lapsi on syntynyt.

Krista Kiurun, 47, esikoisvauva on syntynyt.

Krista Kiuru (sd) on synnyttänyt tyttären. Kiuru kertoi iloiset perheuutiset sosiaalisessa mediassa lauantaina. Pienokainen syntyi torstaina.

– Minna Canthin ja tasa-arvonpäivänä on ilo kertoa, että pääsin tänään sairaalasta. Tytär syntyi torstaina. Haluan sydämestäni kiittää suomalaista terveydenhoitoa ja sen osaavaa henkilöstöä. Suuri kiitos kaikille meitä hoitaneille ja auttaneille. Kaikki meni hyvin, ja voimme hyvin, Kiuru kirjoitti lauantai-iltana Twitterissä.

Kiuru, 47, ehti toivoa lasta reilusti yli kymmenen vuotta. Nyt haaveesta tuli totta.

Kiuru jäi äitiyslomalle helmikuun alussa. Raskaudestaan hän kertoi julkisuuteen ennen joulua.

Ennen tätä asiasta tiesi vain Kiurun luotettu lähipiiri: Lapsen isä, sijoituspalveluyhtiön myyntijohtaja, varainhoitaja Simo Rahikainen sekä tämän 12-vuotias poika, ja Kiurun lähisukulaiset ja lähimmät työtoverit.

He olivat tukeneet ministeriä läpi paineisten kuukausien Kiurun johtaessa Suomen koronatoimia.

Kiuru kertoi joulukuussa Me Naisille, ettei halunnut kertoa iloista ja odottamatonta raskausuutista julkisuuteen aiemmin, koska oli ikänsä puolesta riskiodottaja.

Kiurun tie äidiksi on ollut pitkä. Raskaaksi hän ei ole onnistunut tulemaan koskaan aiemmin elämässään.

– Olen toivonut lasta reilusti yli kymmenen vuotta. Se on vanha, osin kipeäkin unelma. Yhä tuntuu uskomattomalta, että tämä on minullekin mahdollista, Kiuru kertoi Me Naisille joulukuussa.

Kiurun äitiysloman ajan hänen sijaisenaan perhe- ja peruspalveluministerinä toimii Aki Lindén (sd).