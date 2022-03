Main ContentPlaceholder

Politiikka

Hajoaako vasemmistoliitto Nato-linjauksiin? Näin Li Andersson vastasi HAAPALA-TV:ssä

Vasemmistoliitto käsittelee turvallisuuspoliittista tilannetta ja Suomen valintoja lauantaina kokoontuvassa puoluevaltuuston kokouksessa. Katso miten puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson vastaa HAAPALA-TV:ssä kysymykseen puolueen Nato-riidoista. Mahdollinen Nato-jäsenyys on herättänyt ristiriitoja jo etukäteen. Kansanedustaja Johannes Yrttiaho on vaatinut, että vasemmistoliiton on lähdettävä hallituksesta, jos Suomi liittyy Natoon. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo on sanonut, ettei Nato tuo Suomelle turvaa.

