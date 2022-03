Ukrainan sodan vuoksi Suomi satsaa lisäeuroja varautumiseen pahan päivän varalle ja omavaraisuuden parantamiseksi.

Valtiovarainministeri Saarikko kertoi, että varautumisesta, huoltovarmuudesta, puolustuksesta ja turvallisuudesta pidetään nyt huolta ja lisäeuroja on tulossa myös muualle kuin maatalouteen.

Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa.

Venäjän hyökkäyssodan vuoksi on noussut huoli Suomen huoltovarmuudesta, ja varautumisen työryhmän asialistalla ensimmäisenä oli 300 miljoonan euron hätäapupaketti maatiloille.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan varautumiseen on tulossa vielä huomattava summa lisärahaa, ja tämä oli vasta alku.

– Mittakaava? Pyyntöjä on erittäin monesta ministeriöstä. Tulen suhtautumaan niihin – jotka liittyvät Suomen varautumiseen, huoltovarmuuteen, puolustukseen ja turvallisuuteen – selkeinä erilliskysymyksinä, josta uskon olevan laaja kansallinen yhteisymmärrys, että näistä asioista pidetään nyt huolta.

– En osaa arvioida vielä mittakaavaa. Jotain voi päätellä siitä, että pelkästään maatalouden ratkaisu oli nyt 300 miljoonaa, Saarikko sanoi.

Maataloudella oli viime vuonna huonoin satokausi pitkään aikaan, energian ja tuotantokustannusten hinnat ovat nousseet ja maataloutta on pitkään vaivannut kannattavuuskriisi.

Hallitus ei kerro vielä yksityiskohtaisesti, mitä 300 miljoonan euron lisätuki on, koska valtiontukipäätökset pitää varmistaa EU:n kanssa ja EU:n kanta tulee ensi viikon alussa.

– Päätökset syntyvät kyllä nopeasti. Ellei joustoa EU:sta tule, sitten on edettävä kansallisissa käsissä olevilla toimilla, ja silloin on vaihtoehtoja suorien tukien ja verohelpotusten muodossa, Saarikko totesi.

Saarikon mukaan maatalous saa suoraa tukea lisää, antaa EU lisäjoustoja tai ei.

– Valtio on sitoutunut 300 miljoonan euron kokonaisuuteen, joka kohdistuu suorana tukena tiloille valtaosin. Auki on, mitä keinoa käytämme. Yksi vaihtoehto on olemassa olevien maataloustukien summien korottaminen.

– Meille löytyy helpommin keinoja, jos EU joustaa valtiontukisäännöistä. Ellei EU jousta, meillä on myös kansallisia keinoja. Käytännössä kyse on erilaisista maataloustuista, ja summia vain nostatetaan ylöspäin. Mitkä ovat käytettävissä, se riippuu EU:n ratkaisusta. Joka tapauksessa väylä löytyy ja verotus on varma keino, jossa pystymme myös liikkumaan, Saarikko kertoi.

Valtiovarainministeri Saarikko toisti muutamaan kertaan, että valtio tekee nyt oman osuutensa ja myös kaupan ja elintarviketeollisuuden on tehtävä oma osuutensa maatalouden kannattavuuskriisin helpottamiseksi ja huoltovarmuuden ylläpitämiseksi.

Saarikon oli vaikea sanoa ääneen, että kaupan ja teollisuuden pitäisi maksaa tuottajille reilua hintaa tuotteistaan.

– Sitä se tarkoittaa. Että kauppa ja teollisuus neuvottelevat ratkaisut kohdilleen, ja että tuottaja saa sen osan, mikä tuottajalle kuuluu, Saarikko sanoi.

Saarikko vakuutteli, että tänä vuonna viljelijöiden ei tarvitse olla huolissaan siemenien tai lannoitteiden riittävyydestä, ja Huoltovarmuuskeskuksella riittää varmuusvarastoa täksi satokaudeksi.

– Saatavuus on kyllä hoidossa, mikä liittyy vaikka lannoitteisiin tai siemeniin. Mutta Huoltovarmuuskeskus varautuu nyt jo vuoteen 2023. Huoli juuri nyt ei liity vaikka lannoitteiden saatavuuteen, Saarikko vakuutti.

Hän muistutti, että kansainväliset ruokamarkkinat voivat ajautua kriisiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Venäjä ja Ukraina huolehtivat kolmanneksesta maailman ruuantuotannosta, ja Ukrainan pelloilla käydään sotaa ja Venäjään kohdistuu kauppapakotteita.

Varautumisen ministeriryhmän puheenjohtaja Saarikko kertoi, että ensi viikolla ryhmä tekee apupaketit energiaan ja kuljetusalalle.

Saarikko ei ole innostunut polttoaineveron väliaikaisesta laskemisesta Ruotsin tapaan.

– En voi luvata, että tekisimme vastaavaa ratkaisua Suomessa. En kuitenkaan sulje sitä pois. Teimme jo muutama viikko sitten päätöksiä verohelpotuksista työmatkaa autolla kulkeville ja sitouduimme myös ammattidieselin valmistukseen kuljetusalalle.

– En sulje pois, mutta valmistelua yleisestä polttoaineveron kevennyksestä ei tällä hetkellä vielä ole, Saarikko tiivisti.

Saarikon lisäksi varautumisen ministeriryhmään kuuluvat elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), työministeri Tuula Haatainen (sd), maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk), kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd), Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd), ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr), sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).