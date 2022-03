Sanna Marin: Sanktiot tarkoittavat Venäjälle vaikeita aikoja – ”On mahdollista, että tämä saa ihmisiä suurissa määrin liikkeelle”

Pääministeri Marin varoitti tänään Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin tapaamisen yhteydessä sinisilmäisyydestä koskien Venäjän pakolaisuutta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tarkensi tänään keskiviikkona illalla Berliinissä pitämässään tiedotustilaisuudessa aiempia kommenttejaan Venäjältä mahdollisesti lähtevistä pakolaisista ja niiden potentiaalisesta turvallisuusuhasta muille maille.

Marin muistuttaa, että Venäjältä ei ole tällä hetkellä pyrkimässä Suomeen suurissa määrin Venäjän kansalaisia.

– Tällä hetkellä meillä ei ole sellaista tilannetta Suomen rajoilla, että olisi suuressa määrin tulijoita.

Suomenkin tulee hänen mukaansa silti varautua kaiken varalta.

– Tiedämme, että nämä taloudelliset sanktiot, joita Venäjälle on asetettu, tulevat tarkoittamaan taloudellisesti erittäin vaikeita aikoja Venäjälle. Ja on mahdollista, että tämä saa ihmisiä suurissa määrin liikkeelle. Ja silloin Suomi yhtenä rajavaltiona olisi mahdollinen kohde ihmisten tulolle. Tämän asian suhteen me emme voi olla sinisilmäisiä.

– Tämä on mielestäni myös turvallisuuspoliittinen kysymys.

Marin kertoi eduskuntapuolueiden käyneen eilen tiistaina yhdessä läpi sitä, miten Suomi olisi paremmin varautunut hybridivaikuttamiseen tai pakolaisten käyttämiseen hybridivaikuttamisen välineenä.

Sisäministeriö kertoi tiistaina valmistelevansa parhaillaan lakimuutosta, joka mahdollistaisi sen, että rajamenettelyssä todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen läheisyydessä.

Ukrainasta saapuvien auttamiseen Suomi suhtautuu Marinin mukaan kuitenkin avoimesti. Hallitus ei ole hänen mukaansa keskustellut siitä, millaisia määriä pakolaisia Suomi olisi valmis ottamaan vastaan.

– Me otamme vastaan ne ihmiset, jotka Suomeen tulevat.

– Ilman muuta Suomikin on omalta osaltaan valmis ottamaan pakolaisia vastaan, tarjoamaan heille mahdollisuuden päästä työhön kiinni, heidän lapsilleen paikan koulutuksessa ja päivähoidossa, Marin sanoi.