Suomi on lisäämässä puolustusmäärärahojaan, ja Timo Kivisen mukaan perussuunnitelma tähän on jo olemassa.

Puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen mukaan Venäjä on Georgian sodan jälkeen kehittänyt asevoimiaan, vaikka parantamisen varaa silläkin edelleen on.

Tämä on kuitenkin otettu Kivisen mukaan huomioon, kun Suomi on kehittänyt ja ylläpitänyt puolustusjärjestelmäänsä. Kivinen oli tänään keskiviikkona Ylen A-studion vieraana.

– Venäjän asevoimat ovat kokoluokaltaan ihan kohtuullinen ja tulivoimaa löytyy. Se meidänkin pitää ottaa huomioon, Kivinen sanoi Ylellä.

– Meillä on ollut historiallisesti hyvä ymmärrys siitä, miten Venäjän asevoimat ovat kehittyneet. Olemme sitä vasten kehittäneet omaa puolustusjärjestelmäämme. Ei tässä vääriä valintoja ole matkan varrella tehty. Puolustusjärjestelmän perusrakenne mikä meillä tällä hetkellä on, on ihan hyvä vastine tässä tilanteessa. Mutta on selvää, että tässä muuttuneessa tilanteessa meidän puolustuskykyämme pitää parantaa.

Kivisen mukaan varautuminen Venäjän muuttuneeseen sotilaalliseen toimintaan aloitettiin jo viime vuoden puolella.

– Me keräämme joka päivä joka viikko omin keinoin kaikki havainnot siitä, kuinka Venäjän armeija tässä hyökkäysoperaatiossa toimii.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on todennut, että puolustusmäärärahoja lisätään Suomessa sadoilla miljoonilla.

Kivisen mukaan perussuunnitelma on jo olemassa. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyse on poliittisesta prosessista, eikä ota kantaa puolustusmäärärahojen aikatauluihin.

Kivinen kommentoi haastattelun lopuksi vielä Nato-kysymystä.

– Me tuemme valtionjohtoa heidän pohdinnoissaan ja arvioinneissaan.

– Tuomme sotilaalliset näkökannat esiin, Kivinen tyytyi kommentoimaan.