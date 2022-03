Sisäministeri Mikkosen mukaan kaikki itärajan rajanylityspaikat voidaan tarvittaessa sulkea.

Venäjän mahdollinen hybridivaikuttaminen nousi päärooliin, kun kansanedustajat keskustelivat keskiviikkona hallituksen Suomen sisäistä turvallisuutta koskevasta selonteosta.

Useat kansanedustajat nostivat esille huolen siitä, että Venäjä kohdistaa Suomea vastaan hybridivaikuttamisoperaation, jossa suuria määriä turvapaikanhakijoita ohjataan Suomen rajoille.

Valko-Venäjä kohdisti tällaisia operaatioita viime syksynä Puolaa, Latviaa ja Liettuaa vastaan.

Kansanedustajia huolestutti, onko Suomi riittävän hyvin valmistautunut kohtaamaan tällaisia operaatioita.

– Tällä hetkellä emme ole riittävällä tavalla varautuneet lainsäädännössämme esimerkiksi viime vuonna Puolan rajalla nähtyyn, siirtolaisvirtojen avulla tehtyyn hybridivaikuttamiseen. Kyseessä oli vihamielisen valtion organisoitu toiminta naapuriaan kohtaan. Kokoomus edellyttää, että lait säädetään viipymättä toimiviksi, kokoomuksen Kari Tolvanen sanoi puolueen ryhmäpuheenvuorossa.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) painotti, että mainitun kaltaisiin hybridioperaatioihin voidaan reagoida hyvin jo nykyisen lainsäädännön puitteissa.

– Meillä on nyt jo mahdollisuus sulkea rajanylityspaikkoja. Me voimme sulkea itärajalta vaikka kaikki rajanylityspaikat, jos on tarve. Meidän Rajavartiolaitoksellamme on olemassa suunnitelmat siihen, miten vastataan tämän tyyppisiin vaikuttamisyrityksiin, Mikkonen sanoi.

– Totta kai tällaisiin tilanteisiin varaudutaan. Täällä ei olla sinisilmäisiä sen suhteen, mitä naapurimaa voi tehdä, hän jatkoi.

Mikkonen viittasi presidentti Sauli Niinistön arvioon siitä, että Venäjä voi kohdistaa myös Suomea kohtaan erilaista kiusantekoa.

– Tässä tilanteessa, kun turvallisuustilanne on muuttunut, se on entistä todennäköisempää. Näihin totta kai vastataan ja huolehditaan, että meidän rajamme pysyvät koskemattomina, Mikkonen sanoi.

Eduskunnan keskustelussa nousi esille myös Venäjän Suomen-suurlähetystön keskiviikkona Twitterissä julkaisema viesti, jossa lähetystö pyytää ilmoittamaan Venäjän kansalaisiin ja venäjää äidinkielenään puhuviin henkilöihin kohdistuvista oikeuksien rikkomisesta, syrjinnästä ja vihaan yllyttämisestä. Tiedot pyydettiin ilmoittamaan suurlähetystön konsuliosastolle sähköpostitse.

Useat kansanedustajat muistuttivat, että Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä ei pidä syyllistää Suomessa asuvia venäläisiä.

Samaan aikaan Venäjän suurlähetystön Twitter-viesti huolestutti kansanedustajia, sillä Venäjä on perustellut hyökkäystään Ukrainaan maan venäläisen väestönosan väitetyllä sorrolla.

– Tämä on hyvin suuri ongelma. Me tiedämme, mihin Venäjä tällä pyrkii, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi.