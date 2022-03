Sauli Niinistö avasi BBC:n isossa Suomi-illassa keskusteluaan Putinin kanssa – ”Sitten hän on hiljaa”

Sauli Niinistö ja muutamat suomalaispoliitikot olivat esillä BBC:n ajankohtaisohjelman jaksossa, joka on kuvattu Helsingissä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Newsnight-ajankohtaisohjelmassa oli tiistaina iso Suomi-ilta. Lähetys oli osa ohjelman Ukraina-erikoisviikkoa, jossa lähetykset keskittyvät joka päivä johonkin Euroopan kaupunkiin.

Lähetyksen studio-osuudet kuvattiin Helsingissä.

Ohjelmassa oli vieraana myös presidentti Sauli Niinistö. Hänen lisäkseen vieraina oli muitakin suomalaisia poliitikkoja, kuten kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) ja Elina Valtonen (kok).

Niinistöä haastatteli BBC:n ulkomaan osaston toimittaja Gabriel Gatehouse. Haastattelu kuvattiin Lontoossa, jossa Niinistö vieraili alkuviikosta muun maussa Boris Johnsonin vieraana.

Gatehouse kysyi ensimmäisenä, miten viime viikot ovat muuttaneet Suomen laskelmia liittoutumattomuudesta. Niinistö vastasi, että Suomi ei pidä itseään neutraalina maana, koska Suomi on EU:n jäsen ja tekee yhteistyötä myös puolustusliitto Naton kanssa.

– Olemme kuitenkin sotilaallisesti liittoutumattomia, ainakin toistaiseksi, Niinistö totesi.

Niinistön mukaan viimeisillä viikoilla on ollut suuri vaikutus suomalaisten mieliin. Niinistön mukaan suomalaiset ovat olleet tähän asti tyytyväisiä maan tekemiin turvallisuusratkaisuihin. Niinistö muistuttaa, että ”mitään pahaa” ei ole tapahtunut vuosikymmeniin.

Nyt mielipiteissä on kuitenkin tapahtunut muutos. Niinistö ottaa esille tuoreet gallupluvut, joiden mukaan jopa 62 prosenttia suomalaisista on Nato-jäsenyyden kannalla.

– Kannatus on yli tuplaantunut, Niinistö sanoo.

Toimittaja kysyy seuraavaksi, miten Suomi on reagoinut Venäjältä kuultuihin uhkailuihin, joiden mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä olisi ”poliittisia ja sotilaallisia seurauksia”. Kyseisen ukaasin on esittänyt ainakin Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova.

Niinistö käy vastauksessaan läpi Suomen vaihtoehtoja, joista yksi on jatkaa yhteistyön syventämistä esimerkiksi Ruotsin ja muun lännen kanssa. Tähän liittyisi joitain riskejä.

– Toinen vaihtoehdoista on hakea Naton jäsenyyttä. Mitä tulee sen riskeihin, en usko, että venäläiset tulevat tankkien kanssa.

Toimittaja esittää tähdentävän kysymyksen:

– Suomeen, et usko, että Venäjä tulisi Suomeen tankkien kanssa?

Niinistö jatkaa:

– Kyllä, en usko, että tulisi sota. Mutta hybridi...

Toimittaja keskeyttää taas Niinistön.

– Hybridisota. Se on se uhka, Gatehouse sanoo.

Niinistö jatkaa:

– Ainakin (hybridi)vaikuttaminen. Se tarkoittaisi lisää jännitteitä rajoillamme tulevaisuudessa, Niiinistö sanoo.

Olisiko Nato ratkaisu tähän?

– Ei suoraan, mutta teemme Naton kanssa jo nyt yhteistyötä näissä kysymyksissä, niin kuin muutkin EU-maat.

Tämän jälkeen keskustelu siirtyy Niinistön puheluun Vladimir Putinin kanssa.

Niinistö ja Putin puhuivat puhelimessa viime viikon perjantaina.

Gatehouse kysyy, puhuivatko presidentit Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

Niinistö vastaa, että juuri ennen puheluaan hän puhui Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille. Näin ollen keskustelu Putinin kanssa keskittyi pelkästään Ukrainaan. Niinistö ei ottanut Suomen Nato-kysymystä esille, eikä niin tehnyt Putinkaan.

Niinistö kuitenkin kertoo, että Suomen Nato-kysymys tuli esille, kun Putin ja Niinistö puhuivat viime joulukuussa. Tuolloin Venäjä oli juuri julkistanut vaatimuksensa, joista yksi oli se, että Nato ei saa laajentua enää itään.

– Sanoin että no, me teemme omat päätöksemme. Olemme itsenäinen maa, joten tämä (Venäjän vaatimus) ei kosketa meitä.

Mitä hän vastasi siihen?

– Ei mitään. Näin keskustelut aina välillä menevät. Hän sanoo omat argumenttinsa ja minä sanon omani.

– Sitten hän on hiljaa? Kysyy toimittaja Gatehouse.

– Sitten hän on hiljaa.

Seuraavaksi Gatehouse ja Niinistö puhuivat taas presidenttien viimeisimmästä puhelusta. Gatehouse kysyi, minkälainen Putinin mielentila oli.

Niinistö sanoi, että Putin oli erittäin päättäväinen Ukrainan suhteen. Niinistö taas kertoi tuoneensa esille välittömän tarpeen saada aikaan tulitauko. Niinistö otti esille myös siviilien tappamisen esimerkiksi Mariupolissa ja Harkovassa.

– Hän ei vastannut muuta kuin että he yrittävät välttää siviiliuhreja, Niinistö sanoi.

Niinistö kertoi myös kysyneensä Putinilta Venäjän vaatimuksesta saada Ukrainan johto vaihdetuksi. Tähän Putin sanoi ”välittömästi”, ettei hän ole koskaan vaatinutkaan sitä.

Niinistö puhui samasta asiasta myös yhdysvaltalaismedia CNN:n haastattelussa maanantaina.

Haastattelun lopuksi keskitytään vielä Suomen ja Venäjän väliseen ”pitkään ja monimutkaiseen historiaan”, niin kuin toimittaja Gatehouse asian laittaa.

Miten viimeisten viikkojen tapahtumat ovat vaikuttaneet suomalaisten psyykeeseen?

– Nyt on ollut rauhaa melkein 80 vuotta. Siitä huolimatta se (sota) on edelleen muistoissamme. Siksi Venäjää seurataan erittäin tarkasti – mitä he tekevät, mitä he eivät tee. Tiedämme, mitä tapahtuu, ja ehdottomasti se huolettaa meitä. Paljon, Niinistö painottaa.