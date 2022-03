15 kysymystä Suomesta ja Natosta – asiantuntija: ”Venäjä haluaa, että alamme pelätä”

Yliopistonopettaja, eversti evp. Martti J. Kari arvioi, että Venäjä reagoisi Suomen Nato-hakemukseen ”koko hybridityökalupakin sisällöllä”. Valtiotieteiden tohtorin Iro Särkän mukaan Suomen Nato-jäsenyys voisi toteutua vuoden loppuun mennessä.

1. Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen on sanonut, että Suomi ja Ruotsi voitaisiin hyväksyä Naton jäseniksi lähestulkoon yhdessä yössä. Voisiko Suomi päästä pikaraiteelle?

Pete Piirainen, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija:

– Ei ole olemassa sellaista pikaraidetta, mutta Suomi EU-maana ja kehittyneenä kumppanina varmasti täyttää Naton kriteerit erinomaisesti, siinä mielessä voisi odottaa, että käsittely tapahtuisi nopeammin.

Iro Särkkä, valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopisto:

– Hän varmasti tarkoitti, että tämä tapahtuisi nopeutetulla menettelyllä. Ennen kuin uusia jäsenmaita on kutsuttu mukaan, niille on tehty arviointi, joka yleensä kestää vuoden tai kaksikin. Kun Suomi lupaisi täyttää tietyt ehdot, jäsenyys pitäisi ratifioida jokaisessa Nato-maassa. Naton huippukokous on kesäkuussa. Jos Suomi kutsuttaisin prosessiin mukaan, olisi ehkä realistista odottaa, että jäsenyys toteutuisi vuoden loppuun mennessä. Prosessin kesto voisi siis olla pikemminkin kuukausia kuin vuosia.

2. Puolustusministeriön ex-kansliapäällikkö Jukka Juusti on arvioinut, etteivät Naton jäsenmaat ottaisi Suomen hakemusta Ukrainan sodan vuoksi edes käsiteltäväksi. Onko mahdollista, että Suomelle annettaisiin rukkaset?

Piirainen:

– Itse näen asian sillä tavalla, että EU- ja Nato-maat ovat osoittaneet Ukrainan sodan yhteydessä ennen näkemätöntä yhtenäisyyttä. Se viesti, joka Natolta on viime kuukausina ja vuosina saatu, on ollut, että Naton ovi on auki.

Särkkä:

– En jaksa uskoa siihen. Suomi ja Ruotsi täyttävät mennen tullen Nato-kriteerit, ja pikemminkin olisi Natolle eduksi, että maat liittyisivät Natoon. JEF-maiden kokouksessa annettiin se kuva, että Iso-Britannia tukee, jos Suomi päättää lähteä prosessiin. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut, että Nato-ovi on Suomelle auki (Stoltenberg sanoi Dagens Nyheterille, että Ruotsi ja Suomi voisivat halutessaan liittyä Natoon erittäin nopeasti). Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut niin.

3. Jos Suomi päättää liittyä Naton jäseneksi, tulisiko Suomen pitää kiirettä, ettei Naton ovi napsahda kiinni?

Martti J. Kari, yliopistonopettaja, filosofian tohtori, eversti evp:

– Puhumme yli sukupolven vaikuttavasta strategisesta ratkaisusta. Edelliset strategiset ratkaisut olivat EU-jäsenyys 1995 ja YYA-sopimus 1948. Jos prosessi viivästyy tai aikaistuu viikolla tai kuukaudella, niin sillä ei ole mitään merkitystä. On parempi, että ratkaisut tehdään rauhallisesti.

Yliopistonopettaja Martti J. Kari sanoo, että Venäjä noudattaa refleksiivisen kontrollin ideaa. Karin mukaan tavoitteena on saada vastustaja toimimaan sille epäedullisella tavalla.

Särkkä:

– Suomessa ulkopoliittinen päätöksenteko on nojannut vahvaan konsensukseen. Tässä halutaan myös ostaa aikaa. Valtionjohto tajuaa, että tämä ei tapahdu yhdessä yössä tai viikossa, tässä on tietty koreografia, mikä täytyy käydä läpi. On toki mahdollista, että Suomen ulkopoliittinen liikkumavara alkaa kaventua, mikäli tilanne menisi todella huonolle tolalle.

4. Miten Venäjä reagoisi Suomen Nato-jäsenyyshakemukseen? Minkälaisiin riskeihin Suomen tulisi varautua?

Kari:

– Ne tulevat päälle koko hybridityökalupakin sisällöllä, tulee informaatiovaikuttamista, varmaan energiaan liittyviä asioita, pakolaisia voidaan käyttää aseena, voidaan pyrkiä avaamaan juridisia sopimuksia, kuten isäntämaasopimusta tai voimassa olevaa naapuruussopimusta vuodelta 1992 tai Ahvenanmaan sopimusta (vuodelta 1922). Varmaan kaikki DIMEFIL-työkalut otetaan jollakin tavalla käyttöön: diplomaattiset, informatiiviset, sotilaalliset, taloudelliset, finanssikeinot, tiedustelu eli intelligence, laki. Keskiviikkona julkaistiin viesti, että jos teitä kiusataan, ottakaa yhteys Venäjän lähetystöön. Se on diplomaattista peliä. He haluavat, että alamme pelätä, että polarisoiduimme, että perumme idean Natoon menemisestä. Syötetään vaikka pakolaisia rajan yli ja yritetään saada meidät ymmärtämään. He tietävät, että pakolaiset saavat meissä aikaan refleksin. Ukrainassa refleksiivisen kontrollin idea perustui siihen, että he hyökkäsivät asevoimin. He tietävät, millä he saavat minkäkin maan reagoimaan.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola:

– Venäjän vastatoimista tiedetään, että ne ovat mahdollisesti poliittisia sekä sotilaallisia. On puhuttu myös vastaavista toimenpiteistä. Mitä ne tarkoittavat? Sitä on arvuuteltu vuosikymmeniä. Johtuen tilanteesta taloudellisia vastineita ei juuri ole. Venäjä käyttää siis strategista hämäryyttä. Sitä, ettemme voi arvioida tilannetta rationaalisesti. Seuraukset voivat olla kovin monenlaisia. Näin pidetään Suomi varpaisillaan ja arvuuttelemassa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että Venäjä harjoittaa strategista hämäryyttä.

5. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on sanonut, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä olisi ”merkittäviä sotilaallis-poliittisia seurauksia". Voisiko Venäjä reagoida sotilaallisesti Suomen Nato-jäsenyyshaluihin?

Kari:

– Voisi. He voivat keskittää joukkoja rajan pintaan, mutta mitä sitten? He voivat laittaa Karjalan metsiin ukkoja miten paljon vain, siellä ne sitten palelevat. Meidän on turha säikkyä. Siellä on nyt kolme prikaatia. Niillä on aika tylsät pistimet tällä hetkellä. Ne perustavat joukot uudestaan ja laittavat ne rajan pintaan. Ne ovat möllöttäneet siellä oikeastaan 90-luvusta asti. Ovatko ne haitanneet minua tai sinua? Ei. Haittaavatko ne jatkossa? Ei.

Piirainen:

– En pitäisi selvänä, että kaikilta Venäjän vaikuttamisyrityksiltä vältyttäisiin, mikäli emme hakisi Naton jäsenyyttä. Venäjä on hyökkäyksellään osoittanut, että pidäkkeet, joita odotimme Venäjän toiminnassa olevan, ovat poistuneet. Venäjän toimintatapa vuonna 2022 poikkeaa vuodesta 2014.

Tämän päivän Venäjää ei voi verrata kahdeksan vuoden takaiseen Venäjään, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Pete Piirainen näkee.

6. Voisiko Venäjä kohdistaa Suomeen kyberhyökkäyksiä?

Kari:

– Ihan varmasti. He eristävät internetinsä tällä hetkellä. He voivat periaatteessa kaataa internetin vaikka päiväksi. Se olisi pirullisin juttu, minkä he voisivat tehdä. Tai iskeä energiaan, pankkijärjestelmään tai maksujärjestelmään ja muuttaa jotakin, vaikka kaikki .fi-palvelimet voisivat mennä nurin. Se tuntuisi jo.

7. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, joka halusi Natoon. Miksi Suomi on Venäjän näkökulmasta erilainen tapaus?

Kari:

– Olemme EU:n jäsen ja olemme integroituneet Natoon niin pitkälle kuin se on mahdollista ilman jäsenyyttä. Jos ajatellaan sadan metrin juoksua, olemme jo lähellä maaliviivaa, kun Ukraina laittaa kenkiä jalkaan. Kun laitat kenkiä jalkaan, voi vielä vaikuttaa, mutta kun olet vauhdissa ja lähellä maalia, niin vaikuttaminen on paljon hankalampaa. Venäjän silmissä olemme vihollismaa, koska olemme sanktioissa mukana. Saamme tällä hetkellä kaikki Naton kirot, mutta emme viidennen artiklan suojaa.

8. Jos Suomi liittyisi Natoon ja Naton ja Venäjän välille syttyisi konflikti, tulisiko sota suoraan Suomen syliin? Altistuisiko Suomi Naton jäsenenä helpommin konflikteille?

Kari:

– Jos Naton ja Venäjän välille syntyy konflikti, Venäjä pyrkii työntämään taistelun Venäjän alueen ulkopuolelle harmaille alueille, missä Suomi sijaitsee. He haluavat sodan pois äiti-Venäjältä, he haluavat puskurivyöhykkeitä, kuten Ukrainassa. On lapsellista ja älyllisesti epärehellistä ajatella, että jos Naton ja Venäjän välille syntyy sota, voimme olla piilossa täällä kuten pupu pensaassa.

9. Naton artikla viiden mukaiset turvatakuut koskevat vain sotilasliiton jäseniä. Voisiko Suomi saada tärkeimmältä Nato-maalta eli Yhdysvalloilta kahdenväliset turvatakuut jäsenprosessin ajaksi?

Piirainen:

– Sopimusvelvoitteet edellyttävät jokaiselta Nato-maalta kansallista käsittelyä. Naton artikla viiteen rinnastettavia turvatakuita ei voi saada.

Särkkä:

– En ole vakuuttunut, että (jäsenprosessin aikaisia) turvatakuita olisi saatavissa. Jos tilanne eskaloituisi oikein pahaksi, varmaan saataisiin materiaaliapua ja taloudellista apua.

10. Minkälaisia velvollisuuksia Suomelle koituisi Naton jäsenenä? Tulisiko Suomelle vastuuta Baltian maiden puolustuksesta?

Piirainen:

– Kaikilla Nato-mailla on velvollisuus osallistua artikla 5 -operaatioiden toimeenpanoon, mutta Nato-jäsenyys ei tarkoittaisi missään nimessä sitä, että Suomen vastuulla olisi Suomen puolustus sekä Baltian puolustus. Roolimme riippuisi aina siitä, mihin Nato-maahan olisi hyökätty. Mitä lähempänä Suomea oltaisiin, sitä merkittävämpi vastuumme olisi.

Viron pääministeri Kaja Kallas sanoi Tallinnassa pääministeri Sanna Marinin tavatessaan, että Viro ratifioisi parlamentissaan Suomen Nato-jäsenyyden salamannopeasti.

Särkkä:

– Oletettavaa olisi, että jotakin kontribuutiota Suomi antaisi, se voisi olla materiaalitukea, joukkoja tai väkeä esikuntiin. Jokainen maa päättää, minkälaista kontribuutiota se antaa. Suomi on lähettänyt Afganistaniin parhaimmillaan saman verran joukkoja kuin se voisi lähettää ehkä Baltian maihin. Ne olisivat ammattisotilaita, erikoisjoukkoja tai niitä reserviläisiä, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa lähteä. Ei sinne varusmiehiä lähetettäisi.

11. Natoon kuuluva Turkki herätti paheksuntaa hyökättyään Syyrian kurdialueille lokakuussa 2019. Pitäisikö Suomen tukea Naton jäsenenä sotilasliittoon kuuluvien maiden operaatioita silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia?

Piirainen:

– Ei. Millään Naton jäsenmaalla ei ollut velvollisuutta osallistua Turkin operaatioon, eikä Nato siunannut sitä millään tavalla. Suomen ja Turkin välit ovat olleet hyvät. Suomen ensimmäisellä EU-puheenjohtajuuskaudella 1999 käynnistettiin EU:n jäsenneuvottelut Turkin kanssa.

Särkkä:

– Suomelle on ollut tärkeää, että kaikissa kansainvälisissä operaatioissa, joihin se osallistuu, on YK:n valtuutus. On totta, että jos operaatio olisi todella tärkeä vaikka Yhdysvalloille, aluksi kartoitettaisiin koalitioita. Jos operaatio olisi totaalisesti Suomen arvomaailmaa vastaan, joukkoja ei olisi pakko lähettää.

12. Yhdysvaltojen suhtautuminen Natoon muuttui kriittisemmäksi Donald Trumpin kaudella. Onko varmaa, että Yhdysvallat tulee Naton jäsenmaiden avuksi, jos ne joutuvat vaikeuksiin?

Piirainen:

– Trumpin kaudella Nato laajeni Pohjois-Makedoniaan, ja Naton merkitys Euroopan puolustuksessa pikemminkin kasvoi. Obaman kaudella Yhdysvallat suosi kahdenvälisiä puolustussuhteita- ja sopimuksia, nyt Natolla on paljon merkittävämpi rooli jäsenmaidensa puolustuksessa. Uskon, että Yhdysvaltojen painopiste tulee siirtymään indopasifiselle alueelle ja Euroopan pitää kantaa yhä enemmän vastuuta turvallisuudestaan. Siinäkin skenaariossa kollektiivinen puolustus tulee tapahtumaan Naton kautta. Vuoden 2014 jälkeen kaikki Euroopan maat ovat satsanneet enemmän puolustukseen.

Donald Trump patisti Yhdysvaltain presidenttinä toimiessaan Nato-maita käyttämään puolustusmenoihin vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Trumpin Valkoisessa talossa lokakuussa 2019.

Särkkä:

– On tärkeää, että Naton eurooppalaiset jäsenvaltiot osoittavat, että ne ovat valmiita satsaamaan yhteiseen puolustukseen. Yhdysvalloissa voi olla sisäpoliittista ailahtelua sen suhteen, miten tärkeäksi Euroopan asia koetaan. Naton jäsenenä Suomi vastaisi edelleen puolustuksestaan, emme voisi ulkoistaa puolustustamme Natolle.

13. Jos Suomi liittyisi Natoon, tulisiko Suomeen Naton tukikohtia tai aseistusta?

Piirainen:

– Ei, ellemme itse haluaisi. Norjan mallissa ei ole pysyviä tukikohtia tai joukkoja rauhan aikana.

Särkkä:

– Ei, jos Suomi ei haluaisi. On kysytty, tulisiko Suomeen ydinaseita. Ei, jos ja kun Suomi ei ydinaseita haluaisi. Esimerkiksi Norjalla ja Tanskalla oli tällainen ehto Natoon liityttäessä, eikä sen kanssa ollut ongelmaa.

14. Mikä olisi Nato-jäsenyyden suurin hyöty Suomelle?

Piirainen:

– Se nostaisi kynnystä hyökätä Suomeen, koska se tarkoittaisi hyökkäystä kaikkia Nato-maita kohtaan. Olemme tiivistäneet kahdenvälistä puolustusyhteistyötä esimerkiksi Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa, mutta mihinkään ei liity sopimusvelvoitteiden tuomaa turvaa. Muut EU-jäsenmaat ovat sitoutuneet tukemaan Suomea, mutta taustalla ei ole yhteistä puolustussuunnittelua, taakanjakoa tai mekanismia, miten puolustus yhdessä toteutettaisiin. Se tulee ainoastaan Naton artikla viiden ja puolustussuunnittelun kautta.

Särkkä:

– Nato-jäsenyys vahvistaisi kansallista puolustustamme ja saisimme Naton pelotteen käyttöömme.

15. Entä suurin haitta?

Piirainen:

– Haittana voisi olla Venäjän toimet. Nato-jäsenyydestä pidättäytyminen ei kuitenkaan tarkoittaisi, että olisimme toimilta suojassa. Pitkällä tähtäimellä on Venäjän intressissä, että sillä olisi toimivat yhteistyösuhteet myös Nato-Suomeen.

Särkkä:

– Ei voida tietää, minkälaiseksi Nato kehittyy vuosien saatossa. Jokin turvallisuuspoliittinen kriisi tulee olemaan aina jossain päin maailmaa, eikä se ole välttämättä Euroopassa. Alueellinen puolustus on meille se tärkein asia. Voisimme joutua satsaamaan asioihin, joita emme koe niin tärkeäksi. Tämä ei ole yksisuuntainen prosessi, meidänkin pitäisi antaa jotakin yhteiseen pottiin.