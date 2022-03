Perussuomalaisten Riikka Purra vaatii pakolaiskiintiön nollaamista tältä ja ensi vuodelta

Perussuomalaisten puheenjohtaja perustelee vaatimustaan sillä, että perinteisesti pakolaisstatuksella Suomeen saapuvien ja Ukrainasta sotaa pakoon lähtevien välillä on eroa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaatii, että valtio nollaa niin sanotun pakolaiskiintiön Ukrainan sodan vuoksi.

Hallitus päätti viime syksynä nostaa pakolaiskiintiön tälle vuodelle 1 500 henkeen.

Purra perustelee vaatimustaan valtiontaloudellisilla syillä ja sillä, että perinteisesti pakolaisstatuksella Suomeen saapuvien ja Ukrainasta sotaa pakoon lähtevien välillä on eroa.

– Ukrainasta pakenee sodan jaloista naisia ja lapsia. Miehet jäävät puolustamaan maataan. Myös Suomi on tarjonnut pakeneville suojaa. Heitä saapuu sekä tilapäisen suojelun kanavaa pitkin että muilla statuksilla, Purra toteaa.

Purran mielestä ukrainalaisten auttaminen on tärkeää.

– Useimmille on selvää, miksi tällainen humanitaarisuus on täysin eri kategoriassa kuin se, mitä Suomi yleensä vastaanottaa – tuhansien kilometrien takaa saapuvia kohdemaansa valikoivia nuoria miehiä, jotka jäävät maahan riippumatta päätöksestä turvapaikka­hakemukseensa. Eivätkä he koskaan poistu kuin korkeintaan lomailemaan kotimaahansa, Purra näkee.

Purran mukaan Suomen resurssit auttamiseen ovat rajalliset ja siksi niitä tulee kohdentaa eniten apua tarvitseville.

– Valtiontalous on jo ennestään rapakunnossa ja tulee sitä Ukrainan sodan vaikutusten takia olemaan vielä enemmän. Siksikin on tärkeää, että ukrainalaisten turvaa hakevien saapuminen nollaa pakolaiskiintiön ainakin tältä ja seuraavalta vuodelta. Seuraava hallitus tarkastelee tilannetta uudelleen.