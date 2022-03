Valtiovarainministeri Annika Saarikon ensisijainen huoli kohdistuu ammattiliikenteeseen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) suhtautuu Ruotsin päättämiin polttoaineveron laskemiseen ja kansalaisten energiatukipakettiin varauksella.

Hän kertoi tapaavansa vielä tänään tiistaina Ruotsin valtiovarainministerin Mikael Dambergin ja käy tämän kanssa läpi Ruotsin ratkaisua.

– On oletettavaa, että keskustelu, joka Ruotsissa on nyt päätynyt ratkaisuiksi veronalennuksena ja autoilijalle kohdistettavana suorana tukena on varmasti rantautumassa myös Suomeen, Saarikko sanoi tänään tiistaina tiedotustilaisuudessa EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) kokouksen jälkeen Brysselissä.

Hänen mukaansa Suomen valtiontalouden tilanne ei kuitenkaan ole yhtä hyvä kuin Ruotsissa. Hän myös muistutti, että suoran tuet ja polttoaineveron alennukset ovat samalla tukea fossiilisen maailman jatkumiselle.

– En lupaa samanlaisia päätöksiä kuin Ruotsissa, Saarikko sanoi.

Ruotsin hallitus on julkistanut ehdotuksensa yhteensä 14 miljardin kruunun (1,3 miljardin euron) suuruisesta energiatukipaketista kansalaisille. Toimien kohteena ovat erityisesti liikennepolttoaineet.

Autonomistajille on luvassa tuhannen kruunun eli noin 95 euron kertatuki, haja-asutusalueella tuen määrä on 1 500 kruunua. Hallitus ehdottaa lisäksi polttoaineveron tilapäistä laskemista kesäkuusta lokakuuhun ulottuvana aikana.

Saarikko painotti tänään, että hänen ensisijainen huolensa kohdistuu ammattiliikenteeseen.

Saarikko otti kantaa myös huhuihin siitä, valmistellaanko EU:ssa Ukrainan vuoksi uusia korona-ajan kaltaisia yhteisvelkaratkaisuja.

– Virallisia esityksiä ei ole tullut, eikä sellaisesta kukaan ole virallisesti voinut keskustella.

Hän myös muistutti, että Suomi ei kannata yhteistä velanottoa EU:ssa.

Saarikko kertoi, että hänen on myös vaikea kuvitella, että tässä vaiheessa kriisiä ja talousvaikutusten ollessa näin epävarmat, luotaisiin täysin uusia välineitä tai ryhdyttäisiin ottamaan kriisin nimissä lisää uutta velkaa.

– Rohkenen ennakoida, että tästä keskustelusta ei tule erityisen helppo, sillä vihreän siirtymän ja etenkin energian hinnannousun vaikutukset ovat valtavia jokaisessa jäsenmaassa.

Jonkinlaisen yhteisen ratkaisun syntymiseen hän kuitenkin uskoi, mikäli sota pitkittyy entisestään.

– Arvioni on, että mitä kauemmin sota kestää ja mitä massiivisemmat sen vaikutukset ovat, sitä todennäköisempää on se, että EU tulee tekemään jonkinlaisen yhteisen ratkaisun.