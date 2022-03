Eduskunta keskusteli ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Eduskunta kävi jälleen tiistaina ajankohtaiskeskustelun ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Puhemies Matti Vanhasen (kesk) aloitteesta käytäviä viikoittaisia keskusteluja on määrä jatkaa niin kauan kuin sota Ukrainassa jatkuu.

Kansanedustajia puhuttivat esimerkiksi Venäjän tekemät kansainvälisen oikeuden ja sopimusten rikkomukset sekä sodan jalkoihin jääneiden ukrainalaisten asema. Myös Suomen mahdollinen hakeminen Naton jäseneksi ja sen mahdolliset seuraukset nousivat keskusteluun.

Avauspuheenvuorossaan pääministeri Sanna Marin (sd) vertasi Ukrainan tilannetta Suomen talvisotaan, jonka päättymisen vuosipäivää vietettiin sunnuntaina.

– Mekin taistelimme itsenäisyytemme puolesta. Nyt samassa tilanteessa ovat Ukrainan kansalaiset.

Marin korosti, että Venäjän toimet on tuomittu erittäin laajasti ja yksimielisesti, ja että maan ainoa ystävä Euroopassa on Valko-Venäjä.

– Avainasemassa on presidentti Vladimir Putin. Eri maiden johtajat tasavallan presidentti Sauli Niinistöä myöten ovat pyrkineet saamaan hänet päättämään sodan. Venäjän puheilla, tulivatpa ne miltä tasolta tahansa, ei ole kuitenkaan ollut tähän asti tekemistä aitojen rauhanpyrkimysten kanssa.

Perussuomalaisten Vilhelm Junnila tiedusteli pääministeriltä, kuinka Suomi aikoo varmistaa avun pääsemisen perille Ukrainaan kaikille sitä tarvitseville. Junnilan puoluetoveri Jussi Halla-aho ehdotti, että Suomi ryhtyisi tilaamaan kotimaisilta puolustusvälinevalmistajilta materiaalia toimitettavaksi suoraan Ukrainaan.

Myös oman maansa sotapolitiikkaa vastustavien venäläisten asema puhutti. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo nosti esiin Venäjän valtiollisen ykköskanavan tuottajan Marina Ovsjannikovan, joka protestoi sotaa vastaan suorassa uutislähetyksessä.

– Tämäkin on osoitus siitä, kuinka uskomattoman rohkeita ihmisiä Venäjällä on, ja kuinka silmittömistä rangaistuksista huolimatta he vastustavat maansa julmaa hallintoa, Honkasalo sanoi.

Hänen mukaansa Suomen tulee olla valmis tarjoamaan suojaan maansa hallintoa pakeneville venäläisille.

Venäläisten vastarinnan nosti esiin myös Erkki Tuomioja (sd). Hän esitteli salissa Venäjän toimet tuomitsevaa kirjettä, jonka ovat allekirjoittaneet neljätuhatta Moskovan valtiollisen yliopiston entistä opiskelijaa.

– Tämä ennakoi sitä että saattaa tulla tuhansia turvapaikan tarpeessa olevia venäläisiä pian meidän eteemme.

Keskeiseksi puheenaiheeksi nousi odotetusti Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys. Harry Harkimo (liik) tiedustelu hallitukselta suoraan, koska päätös mahdollisesta liittoutumisesta voitaisiin tehdä.

Jäsenyyden varjopuolia toi esiin vihreiden Heli Järvinen, jonka mielestä kasvavan Nato-innostuksen keskellä on puhuttu vähemmän Venäjän mahdollisista vastatoimista. Esimerkkeinä tällaisista hän mainitsi esimerkiksi GPS-signaalien häirinnän, Saimaan kanavan sulkemisen ja pakolaisprovokaatiot rajalla.

Pääministeri Marin vastasi uskovansa samaan kuin presidentti Niinistö, joka arvioi vastassa olevan Venäjän suunnalta ”monenlaista ilkeyttä”, jos Suomi hakee Naton jäseneksi.

– Mutta tämä ei tietenkään tarkoita ettemmekö me voisi tehdä omia ratkaisuja oman turvallisuutemme näkökulmasta.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan Suomen Nato-hakemuksen käsittely ei olisi päivien työ mutta tuskin veisi vuosia.

Nato-jäsenyyden mahdolliseen aikatauluun ei Marinin mukaan ole annettavissa yksiselitteistä vastausta. Teknisesti Suomi ja myös Ruotsi todennäköisesti täyttävät Naton jäsenyydelle asettamat kriteerit, mutta kyse on myös poliittisesta prosessista.

– Tietenkin meidän näkökulmastamme olisi suotavaa että prosessi olisi mahdollisimman nopea, ja varmasti tätä pyrittäisiin myös etukäteen mahdollisimman pitkälle selvittämään.

Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kommentoi mahdollisen Nato-jäsenyyden aikataulua.

– Sen voi sanoa että ei mitään yhden yön menettelyä ole olemassa, mutta ei se käsittääkseni mikään vuosien kysymys ole.

Hallitus ja eduskunta käyvät parhaillaan läpi muuttunutta turvallisuustilannetta. Kaikkosen mukaan johtopäätökset on syytä miettiä sen mukaan, mikä on Suomen turvallisuudelle parasta.

– Voin vakuuttaa että tätä arviointia tehdään nyt aktiivisesti kaikilla eri tasoilla.