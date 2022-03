Petteri Orpo: Nato-option lunastamisen aika on tullut

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että mikäli Suomi torjuisi Nato-jäsenyyden Venäjän hyökkäyksen jälkeen, antaisi tämä väärän viestin Moskovaan.

Petter Orpon mukaan Venäjästä on tullut aiempaa selvemmin sotilaallinen uhka myös Suomelle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi ja nyt on hänen mukaansa päätösten aika.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käynnistänyt suurimman muutoksen Euroopan turvallisuudessa sitten Neuvostoliiton romahduksen.

– Niin kauan kuin (Vladimir) Putin johtaa Venäjää, aidolle liennytykselle idän ja lännen välillä ei ole edellytyksiä, Orpo kirjoittaa blogissaan.

Orpon mukaan Venäjästä on tullut aiempaa selvemmin sotilaallinen uhka myös Suomelle. Hänen mielestään Suomen pysyminen sotilaallisten liittojen ulkopuolella ei ole automaattisesti turvallisuuspoliittista vakautta ylläpitävä tekijä.

” Option lunastamisen aika on tullut.

– Nato-optiosta puhuminen pysyvänä asiantilana ei ole enää uskottavaa. Option lunastus on aiemmin kytketty turvallisuusympäristömme nopeaan muuttumiseen tai siihen, että Venäjä näkee EU:n Naton kaltaisena vihollisena. Nyt molemmat näistä ovat toteutuneet, minkä lisäksi Venäjä on määritellyt Suomen koko EU:n kanssa itsensä kannalta vihamieliseksi maaksi.

Orpon mielestä Suomi on yhä selvemmin osa Venäjän kokemaa viholliskuvaa ja Suomen kannattaisi ankkuroida itsensä vahvemmin osaksi läntisiä puolustusratkaisuja.

– Option lunastamisen aika on tullut.

Orpo katsoo, ettei paluu optiopolitiikkaan ole enää mahdollista.

– Käytännössä Suomella on edessään ”nyt tai ei koskaan” valinta jäsenyyden suhteen. Mikäli Suomi torjuu Nato-jäsenyyden Venäjän hyökkäyksen jälkeenkin, antaisi tämä väärän viestin Moskovaan.

Kysymys Suomen Nato-jäsenyydestä tulee eduskuntaan lähiviikkoina, kun hallitus tuottaa selonteon turvallisuustilanteesta.

– Selonteon ja parlamentaarisen prosessin pitää kokoomuksen mielestä johtaa esitykseen jäsenyydestä. Lopullisen päätöksen tekee eduskunta.

Orpon mukaan nopeasti muuttunut tilanne on asettanut monet puolueet uuden tilanteen eteen.

” Mikäli Suomi torjuu Nato-jäsenyyden Venäjän hyökkäyksen jälkeenkin, antaisi tämä väärän viestin Moskovaan.

– Aikaa ja tilaa harkinnalle on annettava, mutta samalla on ymmärrettävä, ettei vallitsevassa tilanteessa voi myöskään odottaa liian pitkään. Historia osoittaa, miten tärkeää on osata tarttua eteen avautuviin tilanteisiin määrätietoisesti ja oikea-aikaisesti.

Orpo kertoo kiertäneensä viime viikkoina Euroopassa keskustelemassa turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja Suomen Nato-jäsenyydestä.

– Vastaanotto on ollut yksiselitteinen: Nato-jäsenyyteemme suhtaudutaan erittäin positiivisesti. Tämä on rohkaissut siihen johtopäätökseen, että aika Suomen Nato-jäsenyydelle on nyt.

Orpon mielestä kaikkein parasta olisi, mikäli ratkaisu tehtäisiin samaan aikaan Ruotsin kanssa.