Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) matkustaa tiistaina Tukholmaan päivän mittaiselle työvierailulle. Hän tapaa muun muassa Ruotsin valtiopäivien puhemiehen Andreas Norlénin ja Ruotsin kuninkaan Kaarle Kustaan.

Vanhanen tapaa myös Ruotsin valtiopäivien ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan, kertoo eduskuntatiedotus.

Tapaamisissa on tarkoitus keskustella muun muassa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sekä Suomen ja Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta yhteistyöstä.

– Ruotsi on Suomen lähin kumppani, ja on tärkeää ylläpitää myös tiivistä parlamentaarista vuoropuhelua. Vaikka tapaamisia on ollut virtuaalisesti, on ensiarvoisen tärkeää pystyä keskustelemaan erityisesti tässä turvallisuustilanteessa kasvokkain, Vanhanen sanoo tiedotteessa.