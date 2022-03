Ruotsidemokraatit kääntävät kelkkaansa Natosta ja pakolaisista – Suomen päätös voi olla ratkaiseva

”Jos Suomi yhtäkkiä päättäisi edetä prosessissa, on oven oltava meille avoin.”

Ruotsidemokraatit ovat nopealla aikataululla muuttamassa linjaansa sotilasliitto Natoon liittymisestä ja pakolaisista. Tänä viikonloppuna koolla oleva vaaliohjelmaa valmisteleva kokous vahvistaa uuden linjan.

Puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson sanoi puheessaan, ettei sulje pois Nato-jäsenyyden nopeaa hyväksymistä, jos turvallisuustilanne edellyttää sitä tai jos Suomi hakee jäsenyyttä.

– Jos Suomi yhtäkkiä päättäisi edetä prosessissa, on oven oltava meille avoin. Muuten Ruotsi on vaarassa joutua erittäin vaaralliseen tilanteeseen, Åkesson varoitteli.

Kokoukselle valmistellussa linjauksessa perätään nopeaa selvitystä Nato-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista.

Puolue on myös lieventämässä kantaansa pakolaisista ja hyväksyy, että Ukrainasta pakenevia naisia ja lapsia otetaan vastaan. Muuten puolue on vastustanut sekä kiintiöpakolaisten että muiden turvapaikanhakijoiden vastaanottoa.

Ruotsidemokraattien aiempi linja on ollut, että Nato-optio pitää säilyttää, mutta että liittoutumattomuus on Ruotsille paras ratkaisu. Venäjän hyökkäys Ukrainaan saa puolueen nyt toteamaan, että turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut.

Ruotsin valtiopäivien muista puolueista maltillinen kokoomus, keskusta, liberaalit ja kristillisdemokraatit kannattavat Natoon liittymistä. Vasemmisto- ja ympäristöpuolueet ovat vastaan.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson on äskettäin sanonut, että Ruotsin hakemus horjuttaisi Euroopan turvallisuustilannetta. Hän täsmensi myöhemmin, ettei Ruotsi kuitenkaan ikuisiksi ajoiksi sulje ovea Natoon hakemiselle. Nykytilanteessa entinen linja on turvallisuuden kannalta paras, Andersson linjasi.

Ruotsidemokraateilla on nykyisillä valtiopäivillä 62 paikkaa. Jos puolue kääntää kantansa myönteiseksi liittoutumiselle, ylittää Naton kannattajien paikkamäärä valtiopäivillä yksinkertaisen enemmistön.