Perussuomalaiset kysyi kyselytunnilla ennätyksellisistä polttoaineiden hinnoista ja hallituksen ilmastotavoitteista.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) penäsi kyselytunnilla, että aikooko hallitus pitää kiinni ilmastosuunnitelmistaan ja nostaa polttoaineiden sekoitevelvoitetta.

Purran mukaan sekoitevelvoitteen lisääminen nostaisi litrahintaa vielä kymmeniä senttejä.

– Voisitteko kertoa kansalaisille, että tämä ei ole totta? Diesel maksaa paikoittain tällä hetkellä kaksi ja puoli euroa litralta. Tämä uusin hintapiikki johtuu sodasta ja siihen reagoimisesta, ja emme ole tässä nähneet vielä läheskään kaikkea, mutta hallitus on omilla toimillaan pahentamassa tilannetta, Purra kertoi.

– Voitteko kertoa kansalaisille, paljonko hinnat tulevat kasvamaan teidän toimienne takia ja miksi ette tässäkään tilanteessa voi luopua kustannuksia lisäävistä toimista, Purra jatkoi.

Liikenneministeri Timo Harakka (sd) sanoi, että hallitus ei jakeluvelvoitetta suunnittele nostavansa.

– Kysyjän esittämä väite siitä, että hallituksella olisi joitain uusia, tuoreita toimia, jotka liittyisivät jakeluvelvoitteen nostoon, ei pidä paikkansa. Tällaista päätöstä ei sellaisenaan ole missään tehty. Tämä erittäin traaginen maailmantilanne on jo vaikuttanut tähän polttoaineen hintaan erittäin voimakkaasti.

– Siksi meidän täytyy fossiilisesta riippuvuudesta päästä eroon, ja kotimainen biokaasu ja kotimaiset tuotteet ovat sellaisia, jotka auttavat sekä kuljetusalan ahdinkoon että pitemmällä tähtäimellä ilmastotavoitteisiin, Harakka vastasi.

Veroasiat kuuluvat hallituksessa valtiovarainministeri Annika Saarikolle (kesk), joka ei kyselytunnilla ollut.

Hallitus esitteli muutama viikko sitten keinojaan bensan hinnannousun kompensoimiseksi. Paketissa oli muun muassa matkavähennysten nosto ja ammattidieselin veroetu.

Bensan hintakysymyksiin vastatessaan Harakka muistutti, että maailmanmarkkinoilla Brent-öljyn hinta on noussut viikossa kolmanneksen.

Hallitus teki kautensa aluksi päätöksen nostaa polttoaineverotusta, ja hallitus ei ole nyt aikeissa keventää sitä.

– Kun ajatellaan sitä veronkorotusta, sitä ainoaa ja viimeistä, jonka hallitus on tehnyt, niin sen vaikutus silloiseen polttoaineen hintaan oli 6,7 senttiä per litra. Nyt kun polttoaineen hinta on noussut, ja olen samaa mieltä, on noussut liialliseksi, sen vaikutus on noin 9 senttiä per litra, Harakka totesi.

– Tässä salissa valtiovarainministeri on moneen kertaan kertonut sen, minkälaisia seurauksia olisi laajamittaisella polttoaineveron laskulla valtiontalouteen. Puhutaan siis miljardiluokasta, Harakka muistutti.

Perussuomalaiset halusi tietää myös, että aikooko hallitus lisätä ahdingossa oleville viljelijöille vielä uusia ilmastotavoitteita.

– Maataloudessa ja ruoantuotannossa on suuria ongelmia ja riskejä alkaen lannoitteiden saatavuudesta, polttoaineiden hinnasta. Ruoan hinta on noussut ja nousee edelleen rajusti. Samaan aikaan – olemme lehtitietojen varassa — hallitus esittää paketissaan kymmenen uutta maatalouteen kohdistuvaa ilmastotoimea, Purra sanoi.

– Ykkösasiamme pitäisi olla oman turvallisuuden ja huoltovarmuuden varmistaminen. Onko todella nyt oikea hetki asettaa maataloudelle uusia ilmastotoimia, Purra kysyi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) vakuutti, että huoltovarmuudesta pidetään kiinni, maatalouden hätään aiotaan vastata ja uusia rasitteita maataloudelle ei ole tulossa.

– Hallituksen ja koko Suomen ykköstehtävä on turvallisuuden ja huoltovarmuuden takaaminen. Mitään muuta tärkeämpää tehtävää tässä hetkessä maailmassa, Suomessa, Euroopassa ei ole. Kenenkään suomalaisen ei tarvitse olla eikä pidä olla nälässä eikä vilussa. Se on kaikkein keskeisin asia huoltovarmuuden kannalta, ja sen eteen me tulemme tekemään kaikkemme, Leppä sanoi.

– Siinä on keskeisessä roolissa suomalaisen maatalouden, suomalaisen ruoantuotannon, kilpailukyky, kannattavuus, joka on aivan alamaissa tällä hetkellä, ja se vaatii toimia niin hallitukselta kuin myöskin markkinoilta, ja sitä työtä me teemme. Me emme tarvitse yhtään lisärasitetta suomalaiselle maataloudelle yhtään mihinkään, Leppä vakuutti.

Kansanedustaja Mauri Petokangas (ps) halusi tietää, ajaako hallitus maatalouden ahdinkoon. Leppä toisti, että ei.

– Seisotteko te tämän vihervasemmistolaisen maataloutta alas ajavan politiikan takana yhä vai ryhdyttekö te oikeisiin toimenpiteisiin suomalaisen niin energiatuotannon kuin ruokahuollonkin parantamiseksi, Peltokangas tivasi.

– Suomalaisella maataloudella on todellakin hätä. Tämä on varsin hyvin koko hallituksen tiedossa. Sen vuoksi me valmistelemme asioita, ja kun ne ovat valmiina, ne tullaan kertomaan. Ja siksi me olemme myöskin tässä asiassa liikkeellä koko hallituksen voimin, Leppä kertoi.

--- Tämä ei voi olla, eikä se ole, pelkästään maa- ja metsätalousministeriön ja ministerin asia, vaan tämä on koko hallituksen asia, Leppä sanoi.

Maatalousministeri Leppä ei kertonut yksityiskohtia hallituksen suunnitelmista maatalouden auttamiseksi, mutta luonnehti valmistelussa olevaa asiaa ”järeäksi huoltovarmuuspaketiksi”.