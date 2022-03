Presidentti Sauli Niinistö yrittää avata diplomaattista tietä Putinin kanssa: ”Ainakin on yritettävä”

Presidentin mukaan mahdollinen päätös Suomen Nato-jäsenyydestä tehtäisiin hallituksen esityksestä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö aikoo keskustella perjantaina puhelimitse Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Niinistö teki puhelusta aloitteen.

IS kysyi presidentti Niinistöltä Porvoon vierailulla, näkeekö hän, että diplomaattiset kanavat olisivat aukeamassa ja rauha Ukrainassa voisi olla mahdollinen.

– Varsin monet kollegani, (Saksan liittokansleri Olaf) Scholz, (Ranskan) presidentti (Emmanuel) Macron, myös Yhdysvalloissa, olivat sitä mieltä, että mahdollisimman moni olisi nyt yhteyksissä Putiniin ja yrittäisi avata diplomaattisia teitä, Niinistö sanoi.

– Voi olla, ettei siinä pysty paljoa tekemään, mutta ainakin on yritettävä. Löytyykö sitten laajempi ratkaisu, kaikkihan me sitä toivomme.

Niinistö jatkoi, että kukin sellaisessa asemassa oleva tekee varmasti töitä diplomaattisen ratkaisun eteen.

– Tällä hetkellä ei vielä kyllä voi antaa mitään ennustetta siinä suhteessa.

Niinistö tapasi torstaina aamulla eduskunnan puhemiehistöä, ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajat sekä eduskuntaan valittujen puolueiden johtoa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi keskiviikkona, että hallitus aikoo antaa eduskunnalle selonteon, jossa käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, taloutta ja huoltovarmuutta. Hallitus ei Marinin mukaan tuo omaa kantaansa mahdollisesta Nato-jäsenyydestä esille selonteossa, vaan asiasta keskustellaan eduskunnassa puolueiden kesken.

Niinistö totesi tiedotustilaisuudessa aiemmin torstaina, että kun eduskunta on tehnyt osaltaan ensivaiheen selonteon, jossa käydään analyyttisesti läpi vaihtoehdot ja niihin mahdollisesti liittyvät riskit, on johtopäätösten aika. Silloin hallituksella, tp-utvalla ja presidentillä on hänen mukaansa valtiosäännön mukaiset oikeudet tai velvollisuudet.

– Ei niin, että eduskunnasta pompahtaisi jokin kanta ilman esitystä, Niinistö sanoi.

IS kysyi Niinistöltä, tarkoittaako tämä sitä, että selonteon jälkeen tasavallan presidentti ja hallitus muodostavat kantansa Nato-jäsenyyteen ja esitys annetaan eduskunnalle, joka tekee asiasta päätöksen.

– Kun tuo annettava selonteko on käsitelty, niin sen jälkeen tietysti päädytään johonkin. Jos päädytään tekemään ratkaisuehdotuksia, niin toki ne on sitten vähintään hallituksen, tp-utvan kautta, kun turvallisuuspolitiikasta on kyse, tehtävä. Siis päätösesitykset. Se on hyvin luontevaa jatkoa minusta tälle selonteon käsittelylle.

Selonteko tehdään siis ensin ja sitten vasta johtopäätökset?

– Yritin tänään korostaa sitä, että nyt on hyvin tarpeellista, että käydään läpi analyyttisesti kaikki vaihtoehdot ja niihin vaihtoehtoihin mahdollisesti kuuluvat riskit. Ja se on nyt tämän selonteon tarkoitus ja siitä on syntynyt eduskuntapuolueiden kanssa yhteisymmärrys, Niinistö vastasi.

– Sitten seuraava vaihe, jos katsotaan että meidän on tehtävä jokin aktiivinen olosuhteita muuttava päätös, niin se rakentuu tietysti hallituksen esityksen kautta.

Niinistön mukaan mahdollinen päätös on kuitenkin ”niin pitkällä”, että vielä ei ole keskusteltu, onko se selonteon muodossa vai onko se puhdas päätösesitys.

Tp-utva tarkoittaa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteistä kokousta.

Niinistö kävi torstaina Porvoossa katsomassa Puolustusvoimien paikallisjoukkojen harjoitusta, joka oli hänen mukaansa ”varsin vakuuttavaa toimintaa”.