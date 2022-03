Saiko Suomi Yhdysvalloista viestin, ettei Nato-jäsenyyden kanssa tule kiirehtiä? Näin Niinistö vastasi

Presidentin mukaan Nato-asiassa on johtopäätösten aika, kun eduskunta on analysoinut vaihtoehdot ja riskit. Omaa kantaansa Niinistö ei halua tässä vaiheessa kertoa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) arvioi Washingtonin-vierailullaan, ettei juuri nyt ole oikea aika hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson puolestaan totesi tiistaina, että Ruotsin hakeminen Naton jäseneksi horjuttaisi Euroopan turvallisuustilannetta entisestään.

Anderssonin lausunto on herättänyt Suomessa huomiota, sillä Suomen ja Ruotsin on ajateltu kulkevan Nato-polulla yhtä matkaa.

IS kysyi torstaina puolueiden puheenjohtajia, puhemiehistöä ja valiokuntien puheenjohtajia tavanneelta tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä, sanoivatko Kaikkonen ja Andersson ääneen sen viestin, joka Suomelle ja Ruotsille Yhdysvalloista välitettiin.

– Yhdysvaltain sanoma kaikkien tapaamisten kohdalla oli hyvin identtinen: Naton ovi on auki, ja Suomi selvästi tunnetaan hyvin kriteerit täyttävänä maana. Sitten keskusteluissa Yhdysvalloissa ja myös Euroopassa ei voi olla puhumatta Ukrainan sodasta ilman, että esiin tulee eskalaation riski. Toisella puolella on ihmisten tappaminen ja toisella puolella eskalaation välttäminen. Kun näissä kokonaiskeskusteluissa suomalaisen kanssa tulee esiin eskalaation välttämisen tarve, pakko, monien mielestä, niin loppuun helposti kyllä kuulee, että nyt malttia. Kaikessa on pidettävä malttia, se on ohje, jota esimerkiksi Nato-maat noudattavat suhteessa Ukrainan sotaan. Spesifisti Suomeen ei ole tällaista viestiä tullut, ei erityisesti Suomen tilanteeseen tai Suomi–Ruotsi-tilanteeseen, Niinistö vastasi.

Ruotsin pääministerin lausuntoa Niinistö ei halunnut lähteä tulkitsemaan. Niinistö painotti, että Suomen ja Ruotsin välillä on tällä hetkellä ennen näkemättömän tiivis yhteys.

Niinistö korosti eduskunnan roolia Nato-kysymyksen ratkaisemisessa. Eduskunta on käsittelemässä Nato-asiaa valtioneuvoston selonteon pohjalta.

– Kun vaihtoehtojen ja riskien analyysi on eduskunnassa tehty, on johtopäätösten aika. Olen itse pyrkinyt lähestymään asiaa täysin analyyttisesti, miettimällä hyvät ja huonot puolet. Nyt eduskunnan on hyvä tehdä tuo sama. Jos minä nyt lähden ilmoittelemaan kantojani, saattaisi olla, että joidenkin analyyttinen, objektiivinen ote häiriintyy.

Nato-käsittelyn aikatauluun Niinistö ei ottanut kantaa.

– Kaikki kohtuus vaatii, että sen tason kysymyksiin, jotka nyt ovat pöydällä, suhtaudutaan äärimmäisellä huolella, mutta ei viivytellen. Se on ainoa aikatauluni tässä.

Niinistö kertoi puhuvansa perjantaina puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Puhelu käydään Niinistön aloitteesta.

– Jos ajatellaan tämän katastrofin ratkaisua, yhä useammin olemme havainneet, että Kiina nousee esiin. Olen pyrkimässä yhteyksiin myös Kiinaan. Kiinalla on ollut tarpeita nähdä yhteistyön Euroopan unionin kanssa toimivan, nyt olisi tarpeen, että Kiina, siltä osin kuin se voi vaikuttaa, pyrkisi takaamaan rauhan Eurooppaan.

Niinistön mukaan Putin haluaa viime kädessä puhua amerikkalaisten kanssa.

– Venäjän haaste on viime kädessä suunnattu Yhdysvaltoihin, vaikka välikappaleena muut kärsivät.

Ukrainan sotaa Niinistö kuvaili puntarimetaforalla.

– Toisena punnuksena on kylmä tappaminen ja tarve saada se loppumaan. Toisessa puntarissa on eskalaation vaara eli ilmoitukset siitä, että kun Ukrainan ei kuulu artikla viiden piiriin, sitä ei voida auttaa. Onko tässä tasapainoa, on jokaisen itse mietittävä, mutta kun julma tappaminen jatkuu, yleisön paine sille, että se on saatava päättymään, on selvästi nähtävissä.

Nato-jäsenyyksiä Niinistö luonnehti ”pienemmäksi pikkupuntariksi”. Niinistö muistutti Venäjän kannasta, jonka mukaan hakea voi kuka vaan, mutta Venäjä haluaa estää Natoa hyväksymästä ottamasta uusia jäseniä.

– Siinä vastakkain asettuvat Venäjä ja Nato, tämäkin meidän on syytä pitää mielessämme. Samaan syssyyn totean, että kaikissa keskustelussa ilmenee, että Nato pitää kiinni avoimien ovien politiikasta, Niinistö toisti.