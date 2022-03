Pia Lohikosken (vas) mukaan kyseessä on puhtaasti vasemmistoliiton oma aloite.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti torstaina toimenpidealoitteen miljonääriveron käyttöönotosta.

Ryhmän ehdottama miljonäärivero koskisi yli miljoonan euron omaisuuksia. Omaa asuntoa ei laskettaisi veron piiriin.

– On selvää, että pieni miljonäärivero ei ratkaisisi kokonaan varallisuuden jatkuvaa kasautumista, mutta se olisi selkeä askel oikeudenmukaisempaan suuntaan. Lisäksi verolla olisi huomion arvoinen vaikutus julkiseen talouteen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Pia Lohikoski kommentoi tiedotteessa.

Vasemmistoliiton mukaan miljonäärivero tuottaisi yli 500 miljoonaa vuodessa.

– Kyseessä ei ole veronkorotus, vaan uusi miljonääreihin kohdistuva verolaji. Arvio sisältää epätarkkuutta, sillä varsinkin suurien omaisuuksien kohdalla tiedot ovat puutteelliset, Lohikoski sanoo IS:lle.

Omaisuutta määriteltäessä mukaan laskettaisiin ainakin talletukset, joukkovelkakirjat ja säästöhenkivakuutukset. Tuottamaton ja yleishyödyllinen varallisuus, kuten suojeltu metsä ja suojeltu rakennuskanta, rajattaisiin miljonääriveron ulkopuolelle.

Vasemmistoliitto viittaa Tilastokeskuksen tietoihin vuodelta 2019, joiden mukaan vaurain kymmenesosa omistaa jo liki puolet (49,6 %) Suomen kotitalouksien nettovarallisuudesta. Vuonna 2016 osuus oli 46,8 prosenttia ja 2009 alle 44 prosenttia.

Varallisuuden kasvu Suomessa keskittyy vasemmistoliiton mukaan yhä vahvemmin varakkaimmalle kymmenesosalle ja sen sisällä kaikkein rikkaimmalle osalle väestöstä. Varallisuusvero lakkautettiin vuonna 2006.

Aloitteen eteneminen hallituksessa on epätodennäköistä, sillä kyseessä on Lohikosken mukaan ”puhtaasti vasemmistoliiton toimenpidealoite”.

Vasemmistoliitto viittaa varallisuuserojen kasvuun. Entä miljonäärien maksamat verot, eivätkö ne ole merkittäviä?

– Miljonäärien maksamat verot ovat merkittäviä, mutta eivät kumoa globaalia varallisuuden keskittymisen trendiä, joka on vahva meillä Suomessakin. Verotusratkaisut ovat osaltaan aiemmin vauhdittaneet varallisuuden kasautumista. Tällä hetkellä veroaste jopa laskee kaikkein suurituloisimpiin mentäessä, koska heillä on paljon pääomatuloja, joiden verotus on tuloverotusta kevyempää.

Karkottaisiko miljonäärivero maasta henkilöitä, jotka paitsi maksavat paljon veroja myös työllistävät?

– Vasemmistoliiton ehdotuksessa katsotaan, että jo hyvin maltillinen veroprosentti olisi huomattava potti valtion kassaan. Tällainen vero ei tulisi vaikuttamaan miljonääriomistajien investointikykyyn millään merkittävällä tavalla. Suomi on edelleen hyvin houkutteleva maa omistaa muihin Länsi-Euroopan ja jopa EU-maihin verrattuna, kun katsotaan pääomien tosiasiallista veroastetta.